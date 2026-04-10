В 2026 году православная Пасха празднуется 12 апреля. Один из главных символов праздника за столом — кулич. Рецепт выпечки из года в год остаётся практически неизменным, а набор продуктов есть в любом магазине. Мы посчитали индекс кулича: сколько сейчас стоит приготовить пасхальный кекс по классическому рецепту и как изменились цены на ингредиенты за последний год.

Что такое индекс кулича и зачем его считать

Индекс кулича, или пасхальный индекс, — это неофициальный экономический показатель. Он позволяет на простом примере отследить реальные изменения в ценах на продукты и сопоставить их с официальной инфляцией в России.

В ожидании Пасхи мы рассчитали собственный индекс кулича для 1 килограмма муки. За основу взяли классический рецепт выпечки «Рамблер.Еды» и упростили его, исключив из рецепта миндаль, молотый кардамон, сахарную пудру и лимонную кислоту, а также объединили изюм и курагу в категорию «сухофрукты».

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 1 кг.

Молоко — 375 мл.

Яйца — 7 штук.

Сливочное масло — 300 г.

Сахар — 400 г.

Свежие дрожжи — 45 г.

Соль — 0,5 чайной ложки (≈2,5 г).

Сухофрукты — 300 г.

Из 1 килограмма муки в среднем получается 4 больших кулича по примерно 650 граммов каждый.

Сколько стоит приготовить кулич на Пасху в 2026 году

При расчёте индекса кулича мы использовали средние потребительские цены Росстата. Свежие дрожжи пришлось исключить из-за отсутствия данных. Однако это незначительно влияет на итоговую стоимость, так как ингредиент недорогой.

Как изменились цены на ингредиенты за год

Сначала мы проанализировали, как менялась стоимость ингредиентов. Данные приведены в среднем по России на 31 марта 2025 года и 30 марта 2026 года. Стоимость сухофруктов взяли на 9 апреля, по данным сервиса «Еврокредит.ру», который отслеживает динамику цен на продукты.

Как изменилась стоимость приготовления кулича за год

Чтобы вычислить стоимость приготовления пасхальной выпечки из 1 килограмма муки по нашему рецепту, мы пересчитали цены по количеству ингредиентов в граммах и штуках.

Вот что получили:

В 2026 году готовить куличи на Пасху стало выгоднее. Набор продуктов для праздничной выпечки из 1 килограмма муки подешевел на 3,53%: с 775,88 до 748,51 рубля.

Так как из килограмма муки получается четыре крупных кулича. Значит, в 2025 году один такой кулич обходился примерно в 194 рубля, а в 2026-м — уже в 185 рублей.

Снижение цены произошло в основном за счёт сливочного масла: оно подешевело на 7,11%. Цены на остальные ингредиенты изменились незначительно.

Насколько домашний кулич дешевле покупного

Мы проанализировали цены на куличи к Пасхе в крупных сетевых продуктовых магазинах: «Пятёрочке», «Магните», «Перекрёстке» и «Ленте». Также посмотрели стоимость праздничных кексов в популярном кондитерском магазине «У Палыча».

Готовые куличи весом 500–650 грамм продаются в среднем за 350–650 рублей. Испечь свой кулич будет дешевле на порядка 50–70%.

Индекс кулича в 2026 году: пасхальная выпечка стала дешевле

Индекс кулича «Рамблера» за год снизился на 3,5%. Испечь куличи к Пасхе в 2026 году из 1 килограмма муки можно в среднем за 748,51 рубля против 775,88 рубля весной 2025 года. Этого хватит на четыре больших пасхальных кекса. Стоимость каждого обойдётся в 185 рублей. Готовый кулич выйдет дороже в среднем на 50–70%.

