Кешбэк, который работает на вас: начните управлять возвратом средств

Кешбэк — это не просто маркетинговый ход, а реальный способ возвращать часть потраченных средств. Однако банки часто ограничивают повышенный процент несколькими категориями, которые меняются каждый месяц. Чтобы выгода была максимальной, важно не оставлять настройки по умолчанию, а выбирать опции, которые соответствуют именно вашим расходам.

Как работает кешбэк и почему его нужно настраивать

Кешбэк — это возврат части денег, потраченных по банковской карте. Работает он просто: вы совершаете покупку, а банк через некоторое время возвращает вам на счёт определённый процент от её стоимости — деньгами или баллами. Однако этот возврат не всегда одинаков для всех операций.

Чаще всего банки делят кешбэк на базовый и повышенный. Базовый — небольшой, в размере 0,5–1% Он начисляется на большинство повседневных покупок. Повышенный — до 5–10% действует только в рамках выбранных категорий, которые банк предлагает на определённый срок, обычно на месяц.

Именно здесь кроется причина, по которой кешбэк необходимо настраивать. Банк не может знать ваших планов на ближайшие 30 дней. Поэтому он предлагает вам список направлений — например, «Супермаркеты», «АЗС», «Такси», «Рестораны» — и позволяет сделать выбор. Если оставить настройки по умолчанию или выбрать категорию наугад, есть риск не попасть в свои реальные траты.

Настройка категорий под свои финансовые привычки — это способ управлять выгодой. Потратив пару минут в начале месяца на анализ предстоящих расходов, вы гарантируете, что самые крупные траты будут вознаграждены по максимуму. Игнорирование этой функции равносильно добровольному отказу от дополнительной выгоды.

Разбор ситуаций: как выбор категорий влияет на ваш доход

Рассмотрим три разных подхода к настройке кешбэка на примере человека, который тратит в месяц 40 тысяч рублей:

20 тысяч — на продукты,

10 тысяч — на АЗС,

5 тысяч — в кафе,

5 тысяч — на одежду.

Банк в текущем месяце предлагает следующие категории на выбор (каждая даёт повышенный кешбэк 5%): «Супермаркеты», «АЗС», «Кафе и рестораны», «Аптеки», «Одежда и обувь», «Такси и транспорт». Выбрать можно две категории. Базовый кешбэк в размере 1% подключён всегда.

Пример 1. Ошибка: ничего не выбрали в начале месяца

Вы забыли зайти в приложение 1-го числа. Банк не получил от вас выбора категорий, поэтому повышенный кешбэк не начисляется вовсе.

Итог: 0 рублей повышенного кешбэка. Базовый кешбэк составит 400 рублей (1% от 40 тысяч рублей). По сути, вы потеряли те деньги, которые могли бы вернуть за три минуты работы в приложении.

Доход: 400 рублей.

Пример 2. Ошибка: выбрали категории, не сопоставив их со своими реальными тратами

Вы зашли в приложение и наспех выбрали категории «Одежда и обувь» и «Такси и транспорт», потому что они первыми попались на глаза. В результате повышенный кешбэк 5% начислится с 5 тысяч рублей, потраченных на одежду, — всего 250 рублей. Базовый составил 350 рублей ((40000-5000) * 1% = 350).

Доход: 600 рублей.

Пример 3. Правильный подход: выбрали категории в соответствии со своими финансовыми привычками

В начале месяца вы проанализировали свои типичные траты. Исходя из этого, выбрали две категории, в которых действительно тратите больше всего: «Супермаркеты» (5%) и «АЗС» (5%).

Результат за месяц:

с 20 тысяч рублей в супермаркетах — 1000 рублей кешбэка;

с 10 тысяч рублей на АЗС — 500 рублей кешбэка;

на остальные траты — базовый 1%: 100 рублей.

Доход: 1600 рублей.

Вывод: разница между вторым и третьим примером — 1000 рублей в месяц или 12 тысяч рублей в год. И это при одинаковом уровне трат.

Полезные советы: как не потерять кешбэк и получать максимум

Выбирайте категории, исходя из ваших реальных трат , а не из того, что кажется выгодным в теории. Если банк предлагает 10% на АЗС, а вы не пользуетесь личным транспортом, — эта категория для вас бесполезна. Откройте приложение банка, посмотрите, на что вы потратили больше всего в прошлом месяце, и выбирайте исходя из этих данных.

Комбинируйте несколько карт с умом . Если у вас есть две или более карт с ежемесячным выбором категорий, старайтесь, чтобы их настройки не дублировали друг друга. Пусть одна карта приносит повышенный кешбэк в супермаркетах и кафе, а вторая — на АЗС и в аптеках. Так вы охватите больше повседневных трат и сможете получать выгоду с каждой покупки.

Проверяйте код торговой точки (MCC), особенно перед крупной покупкой. Иногда код деятельности магазина отличается от того, на что вы рассчитываете. Ресторан быстрого питания может быть отнесён к категории «Фастфуд», а не «Кафе и рестораны», а магазин одежды — к «Спортивным товарам». Из-за такого несовпадения повышенный кешбэк не сработает.

(MCC), особенно перед крупной покупкой. Иногда код деятельности магазина отличается от того, на что вы рассчитываете. Ресторан быстрого питания может быть отнесён к категории «Фастфуд», а не «Кафе и рестораны», а магазин одежды — к «Спортивным товарам». Из-за такого несовпадения повышенный кешбэк не сработает. Воспринимайте кешбэк как дополнительный доход. Для людей пенсионного возраста или тех, кто получает небольшой регулярный заработок, кешбэк может стать ощутимой прибавкой к бюджету. 12 тысяч рублей в год, о которых мы говорили выше, — это, например, компенсация части коммунальных платежей за два-три месяца или несколько походов в аптеку.

Самое важное

Самая распространённая ошибка — думать, что кешбэк начисляется сам по себе. В большинстве банков это не так. Если вы не выбрали категории в начале месяца, банк не станет угадывать ваши траты — вы просто не получите повышенный процент.

Ещё одна ошибка — выбрать категории наобум, не глядя на свои привычки. Три минуты в начале месяца на анализ своих трат и настройку карты могут принести вам дополнительно несколько десятков тысяч рублей в год. Не оставляйте деньги банкам — управляйте своими бонусами осознанно, исходя из того, на что вы реально тратите деньги.

Как не лишиться кешбэка: главные правила