Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, если брать обед из дома

По данным «Сбераналитики», траты россиян на фастфуд и рестораны за одно посещение в среднем составляют более 500 рублей. Если регулярно ходить на обед в кафе, за месяц выходит заметная сумма, которую можно направить на достижение финансовых целей. Подробнее рассказываем в статье.

Цена бизнес-ланча

По данным «Сбераналитики» на конец 2025 года, одно посещение точек фастфуда, ресторанов и баров в российских городах в среднем обходится в 537 рублей. Если у человека пятидневный график работы, то при средней зарплате в 100 тысяч рублей его расходы на бизнес-ланчи составляют более 11 тысяч рублей или 11% от личного бюджета.

Расчёты:

Средняя зарплата в России — 100 000 рублей.

Средняя стоимость бизнес-ланча — 537 рублей.

Количество рабочих дней в месяце — 21.

Расходы на бизнес-ланчи в месяц: 537 × 21 = 11 277 рублей.

Доля от зарплаты: (11 277 / 100 000) × 100 = 11,28%.

Это существенные расходы, которые напрямую влияют на личный бюджет.

Сколько стоит домашний обед

Ретейлеры подсчитали: треть жителей России тратит на продукты от 2 до 3 тысяч рублей в неделю. Возьмём среднюю сумму в 2,5 тысячи рублей. В день на все приёмы пищи приходится около 357 рублей (2500 / 7).

Домашний обед занимает примерно 40–50% дневного рациона. Значит, стоимость одного обеда, приготовленного дома, составляет 150–170 рублей.

Считаем экономию

Разница между бизнес-ланчем и домашним обедом в день составляет в среднем 367–387 рублей:

537 − 170 = 367;

или 537 − 150 = 387.

При стандартном графике с 21 рабочим днём в месяц экономия составляет от 7707 до 8127 рублей:

367 × 21 = 7707;

387 × 21 = 8127.

За год (12 месяцев) разница вырастает до 92 484–97 524 рублей:

7707 × 12 = 92 484;

8127 × 12 = 97 524.

Цифры показывают объективную разницу между двумя подходами к организации питания на рабочем месте. Экономия за год может быть сопоставима с несколькими платежами по ипотеке или недельным отпуском в комфортном отеле. Для работающего человека выбор в пользу домашней еды снижает ежемесячные расходы без изменения качества питания.

