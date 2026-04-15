Как копить и тратить бонусы Спасибо, если у вас нет карты Сбера

Многие уверены, что бонусы Спасибо — привилегия только для клиентов Сбера. На самом деле копить и тратить их можно, даже если у вас нет карты этого банка. Главный инструмент — Сбер ID, который становится вашим ключом к программе лояльности. Разбираемся, как это работает.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что такое Сбер ID и зачем его заводить

Сбер ID — это ваш уникальный цифровой профиль, привязанный к номеру телефона. Он позволяет авторизоваться в любом сервисе экосистемы Сбера, в том числе в программе «СберСпасибо». Создать его можно бесплатно, даже если вы не клиент банка. Достаточно зарегистрироваться на сайте банка или в сервисах его экосистемы.

Затем нужно присоединиться к программе «СберСпасибо» — также с помощью сервисов экосистемы Сбера. После входа в один из них по Сбер ID появится окно с предложением подключиться к программе.

Как копить бонусы без карты Сбера

После получения Сбер ID и присоединения к «СберСпасибо» бонусы будут начисляться, если вы:

платите в сервисах экосистемы: «Купер», «Самокат», «Отелло», «СберЗдоровье», «Мегамаркет», «Афиша» и других;

у партнёров банка, полный список которых доступен здесь;

авторизовались на сайте через Сбер ID.

Размер базового кешбэка — 1% бонусами при оплате любой картой. Владельцам «СберПрайм» или «СберПрайм+» доступен повышенный возврат — до 10%. Подписки можно оформить без карты Сбера, зарегистрировавшись в программе «СберСпасибо».

Как тратить бонусы с картами других банков

Потратить накопленные Спасибо можно:

в экосистеме банка;

у партнёров программы, которые поддерживают оплату бонусами.

Чтобы списать бонусы, важно авторизоваться на сайте магазина через Сбер ID. Если вы забудете об этом, использовать Спасибо не получится.

Важно: возможность списания бонусов при оплате картами других банков зависит от конкретного партнёра. Всего со «СберСпасибо» работает более 100 различных компаний. У большинства такая опция есть, но бывают исключения.

Как это работает в интернете:

Вы оформляете заказ в сервисе-партнёре. На этапе оплаты выбираете способ «Бонусы Спасибо». Подтверждаете списание. Оставшуюся сумму оплачиваете любой картой.

Бонусами можно оплатить до 99% стоимости покупки, но некоторые партнёры могут ограничивать процент списания.

Что ещё важно знать о бонусах

Сроки зачисления. Бонусы за покупку начисляются не сразу. Если чек меньше 15 тысяч рублей, они поступят в течение 5 рабочих дней после покупки. При сумме более 15 тысяч ожидание может длиться до 40 рабочих дней. Для покупок у партнёров срок может составлять до 14 дней, а на Мегамаркете — 16 дней после получения заказа.

Сроки сгорания. Накопленные бонусы не сгорают два года. Или раньше, если по карте не было операций в течение года или вы отключили программу.

Ограничения по сумме. Бонусы могут не начислить за слишком мелкие (менее 100 рублей) или слишком крупные покупки (свыше 100 тысяч рублей).

Ограничения по платежам. Есть список операций, за которые бонусы не начисляются: обналичивание и обмен валюты, сделки с ценными бумагами, азартные игры, переводы на сторонние счета, оплата услуг ЖКХ, штрафов, налогов, пополнение электронных кошельков. Также бонусы не начислят за шестую и последующие покупки в одном магазине в течение одного дня.

Перевод другому человеку. Бонусами можно делиться — переводить друзьям, коллегам, родственникам. Для этого в разделе бонусов на сайте программы есть кнопка «Перевод». Важно, чтобы получатель тоже был подключён к программе. Перевод занимает до 20 минут, а комиссия за него составляет до 10% от отправленной суммы бонусов.

Что в итоге

Чтобы пользоваться Спасибо, необязательно быть клиентом Сбера. Достаточно один раз завести Сбер ID и подключиться к программе. Бонусы начисляются за траты в сервисах Сбера и у партнёров. Тратить их можно у большинства из них, даже расплачиваясь картой другого банка. Это удобный способ получать реальную выгоду от покупок, не меняя привычный банк.

Как получать максимум выгоды от СберСпасибо

