Россиянам рассказали, как купить гречку в три раза дешевле

Гречка входит в число самых востребованных круп у россиян — её выбирают за доступную цену, пользу для здоровья и универсальность в приготовлении. Крупа хорошо сочетается с самыми разными продуктами. «Рамблер» провёл мини-исследование и выяснил, где выгоднее всего покупать гречку в крупных сетях: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси».

Для анализа мы использовали онлайн-каталоги по московскому региону. Сравнили цены на одинаковые позиции известных брендов, а также изучили стоимость гречки под собственными торговыми марками (СТМ) каждой сети. Делимся результатами в статье.

Где выгоднее цены на гречку известных брендов

Мы сравнили цены на гречку четырёх брендов: «Мистраль», «Увелка», «Агро-Альянс» и Prosto. Критерием отбора стало наличие одинаковых позиций в онлайн-каталогах минимум двух из анализируемых ретейлеров. Цены приведены на 10 апреля 2026 года без учёта скидок по бонусным картам магазинов.

Сравнивали товары:

Гречка «Мистраль» ядрица в пакетах (5 х 80 г).

Гречка «Мистраль» (900 г).

Гречка «Агро-Альянс Экстра» элитная (900 г).

Гречневая крупа Prosto варочные пакеты (8 х 62,5 г).

Крупа «Увелка» гречневая в пакетах для варки (5 х 80 г).

Крупа «Националь» гречневая ядрица (900 г)

Самые низкие цены на гречку предлагает сеть магазинов «Магнит». Предложение ретейлера в среднем выгоднее «Пятёрочки» на 8%, «Дикси» — на 9,1%.

По отдельным товарам разница в стоимости превышает 15 рублей за упаковку. Например, гречка «Увелка» в пакетах для варки в «Магните» продаётся за 79,99 рубля по сравнению с 96,99 рубля в «Дикси». Переплата составит 17 рублей (21,25%).

Как купить гречку дешевле 40 рублей

Самые доступные продукты в сетевых магазинах обычно продаются под собственными торговыми марками (СТМ) или с обезличенной маркировкой «в ассортименте».

Что предлагает «Магнит»

В магазине продаётся:

Крупа гречневая первый сорт фасованная (800 г) за 35,69 рубля.

Крупа гречневая ядрица «Семейные секреты» (800 г) — 67,19 рубля.

Крупа гречневая «Магнит» варочный пакет (5×80 г) — 64,99 рубля.

Редактор «Рамблера» нашла две из трёх позиций (гречка «Семейные ценности» и фасованная) в торговой точке рядом с домом. Стоимость крупы соответствовала ценам из онлайн-каталога. Оба товара можно было купить дешевле по скидке, воспользовавшись скидочной картой магазина.

Что предлагает «Пятёрочка»

В онлайн-каталоге ретейлера мы нашли только один товар из этих категорий. Это гречка без бренда объёмом 900 граммов. Упаковку можно купить всего за 33,99 рубля.

Цены в офлайн-магазине «Пятёрочка» не отличались от каталога.

Что предлагает «Дикси»

В онлайн-каталоге «Дикси» мы нашли:

Крупа гречневая ядрица «в ассортименте» (900 г) за 33,99 рубля.

Крупа гречневая «Зёрнышко к зернышку» (900 г) — 79,99 рубля.

Крупа гречневая O!Life в пакетах (5 × 80 г) — 89,99 рубля.

Редактор «Рамблера» также проверила ассортимент гречневой крупы в ближайшем магазине «Дикси». Стоимость товаров совпала с ценами из онлайн-каталога ретейлера.

Как купить гречку в три раза дешевле: выводы

Самые низкие цены в магазинах на небрендированную гречку — упаковку объёмом 900 граммов можно купить за 34–36 рублей. По данным Росстата на 6 апреля 2026 года, килограмм гречки в России стоил 100,04 рубля. Если пересчитать на 900 граммов, выходит 90,04 рубля. Крупа «в ассортименте» стоит почти в три раза дешевле.

Средняя стоимость одной упаковки брендированной гречки — 112,76 рубля (по анализируемым позициям). Наиболее выгодные цены на продукцию известных марок предлагает «Магнит». Ретейлер продаёт крупу в среднем за 104,16 рубля за пачку. Это на 9% дешевле, чем в «Дикси» (114,26 рубля), и примерно на 18% выгоднее, чем в «Пятёрочке» (126,99 рубля).

