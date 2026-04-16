Россиянам рассказали, как купить гречку в три раза дешевле

Где выгоднее покупать гречку: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси»
Гречка входит в число самых востребованных круп у россиян — её выбирают за доступную цену, пользу для здоровья и универсальность в приготовлении. Крупа хорошо сочетается с самыми разными продуктами. «Рамблер» провёл мини-исследование и выяснил, где выгоднее всего покупать гречку в крупных сетях: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси».
Для анализа мы использовали онлайн-каталоги по московскому региону. Сравнили цены на одинаковые позиции известных брендов, а также изучили стоимость гречки под собственными торговыми марками (СТМ) каждой сети. Делимся результатами в статье.
Где выгоднее цены на гречку известных брендов
Мы сравнили цены на гречку четырёх брендов: «Мистраль», «Увелка», «Агро-Альянс» и Prosto. Критерием отбора стало наличие одинаковых позиций в онлайн-каталогах минимум двух из анализируемых ретейлеров. Цены приведены на 10 апреля 2026 года без учёта скидок по бонусным картам магазинов.
Сравнивали товары:
- Гречка «Мистраль» ядрица в пакетах (5 х 80 г).
- Гречка «Мистраль» (900 г).
- Гречка «Агро-Альянс Экстра» элитная (900 г).
- Гречневая крупа Prosto варочные пакеты (8 х 62,5 г).
- Крупа «Увелка» гречневая в пакетах для варки (5 х 80 г).
- Крупа «Националь» гречневая ядрица (900 г)
Самые низкие цены на гречку предлагает сеть магазинов «Магнит». Предложение ретейлера в среднем выгоднее «Пятёрочки» на 8%, «Дикси» — на 9,1%.
По отдельным товарам разница в стоимости превышает 15 рублей за упаковку. Например, гречка «Увелка» в пакетах для варки в «Магните» продаётся за 79,99 рубля по сравнению с 96,99 рубля в «Дикси». Переплата составит 17 рублей (21,25%).
Как купить гречку дешевле 40 рублей
Самые доступные продукты в сетевых магазинах обычно продаются под собственными торговыми марками (СТМ) или с обезличенной маркировкой «в ассортименте».
Что предлагает «Магнит»
В магазине продаётся:
- Крупа гречневая первый сорт фасованная (800 г) за 35,69 рубля.
- Крупа гречневая ядрица «Семейные секреты» (800 г) — 67,19 рубля.
- Крупа гречневая «Магнит» варочный пакет (5×80 г) — 64,99 рубля.
Редактор «Рамблера» нашла две из трёх позиций (гречка «Семейные ценности» и фасованная) в торговой точке рядом с домом. Стоимость крупы соответствовала ценам из онлайн-каталога. Оба товара можно было купить дешевле по скидке, воспользовавшись скидочной картой магазина.
Что предлагает «Пятёрочка»
В онлайн-каталоге ретейлера мы нашли только один товар из этих категорий. Это гречка без бренда объёмом 900 граммов. Упаковку можно купить всего за 33,99 рубля.
Цены в офлайн-магазине «Пятёрочка» не отличались от каталога.
Что предлагает «Дикси»
В онлайн-каталоге «Дикси» мы нашли:
- Крупа гречневая ядрица «в ассортименте» (900 г) за 33,99 рубля.
- Крупа гречневая «Зёрнышко к зернышку» (900 г) — 79,99 рубля.
- Крупа гречневая O!Life в пакетах (5 × 80 г) — 89,99 рубля.
Редактор «Рамблера» также проверила ассортимент гречневой крупы в ближайшем магазине «Дикси». Стоимость товаров совпала с ценами из онлайн-каталога ретейлера.
Как купить гречку в три раза дешевле: выводы
Самые низкие цены в магазинах на небрендированную гречку — упаковку объёмом 900 граммов можно купить за 34–36 рублей. По данным Росстата на 6 апреля 2026 года, килограмм гречки в России стоил 100,04 рубля. Если пересчитать на 900 граммов, выходит 90,04 рубля. Крупа «в ассортименте» стоит почти в три раза дешевле.
Средняя стоимость одной упаковки брендированной гречки — 112,76 рубля (по анализируемым позициям). Наиболее выгодные цены на продукцию известных марок предлагает «Магнит». Ретейлер продаёт крупу в среднем за 104,16 рубля за пачку. Это на 9% дешевле, чем в «Дикси» (114,26 рубля), и примерно на 18% выгоднее, чем в «Пятёрочке» (126,99 рубля).
