Округление трат по карте: как копить деньги без усилий

Вы обещаете себе регулярно откладывать деньги, но в итоге они незаметно уходят на повседневные траты — эта проблема знакома многим, кто пытается накопить на важную покупку. Причина часто не в нехватке дисциплины, а в отсутствии системы. В этом случае может помочь автонакопление — перевод процента от каждой покупки в отдельную копилку в банковском приложении. Разбираемся, почему это лучше, чем копить вручную и как настроить округление трат.

© Сгенерировано при помощи Gemini

Как это работает

В основе автонакопления лежит округление стоимости покупок. Каждый раз, когда вы оплачиваете товар, банк округляет сумму чека в большую сторону, а разницу зачисляет на накопительный или инвестиционный счёт.

Например, при покупке за 85 рублей и округлении до 100 рублей в копилку уйдёт 15 рублей. За месяц активного использования карты таким способом можно накопить несколько тысяч рублей.

Возможность автонакопления клиентам предоставляют приложения всех крупных российских банков. Настройка копилки занимает несколько минут. В мобильном приложении вам нужно выбрать счёт для накоплений и шаг округления.

Обычно доступны два варианта:

Фиксированный шаг . Вы сами задаёте сумму, до которой будет округляться стоимость покупок: обычно это 10, 50 или 100 рублей. При желании вы можете настроить максимальную цену покупки, при превышении которой копилка пополняться не будет.

. Вы сами задаёте сумму, до которой будет округляться стоимость покупок: обычно это 10, 50 или 100 рублей. При желании вы можете настроить максимальную цену покупки, при превышении которой копилка пополняться не будет. «Умный шаг» (динамическое округление). Размер округления автоматически подстраивается под сумму покупки. Чем дороже товар, тем больше денег уходит в копилку. Это более гибкий вариант для тех, кто хочет копить быстрее.

После выбора шага нужно назначить счёт для накоплений — это может быть обычный накопительный счёт или инвестиционная копилка. Деньги будут поступать туда автоматически.

Почему это выгоднее ручного накопления

Во-первых, потому что так вы не замечаете округления и самих отложенных денег. Психологически гораздо легче расстаться с 15–50 рублями с каждой покупки, чем переводить крупную сумму в конце месяца. К тому же, средства уходят на отдельный счёт и не находятся у вас на виду, что уменьшает соблазн потратить их.

Во-вторых, система работает без сбоев: однажды настроив автокопилку, вы не сможете «забыть» перевести деньги. В-третьих, накопленная сумма часто оказывается больше ожидаемой: при активном использовании карты на счёт может поступать до 5 тысяч рублей в месяц.

Важно. Сумма накоплений может увеличиваться и за счёт процентного дохода. В инвесткопилках и на накопительных счетах на отложенные средства начисляются проценты.

Технические нюансы

Округление работает для большинства операций: оплаты картой, по QR-коду, через Систему быстрых платежей. Исключения — переводы между своими счетами, оплата штрафов и коммунальных услуг, снятие наличных и некоторые другие операции.

Средства могут поступать в копилку не мгновенно, а с небольшой задержкой. В приложениях некоторых банков округление происходит в тот день, когда карточная операция отражается на счёте клиента. Это может произойти через пару дней после фактической оплаты товара. Не стоит беспокоиться, если деньги не появились в копилке сразу.

Помните, что на карте должно быть достаточно средств для списания полной округлённой суммы. Если на счёте в момент оплаты не хватает денег, операция может не пройти или округление не сработает.

Что важно запомнить об автонакоплении

Округление остатков — эффективный инструмент для тех, кому сложно копить вручную. Достаточно один раз настроить опцию в банковском приложении, и деньги будут копиться автоматически при каждой оплате картой, по QR-коду или через Систему быстрых платежей. Через несколько месяцев на счёте окажется сумма, которой хватит на подарок или желанную покупку.

Главное — выбрать подходящий шаг округления, назначить счёт для накоплений и не отключать копилку, пока там не окажется нужная сумма. Важно помнить, что средства могут списаться не мгновенно, а после отражения операции на счёте, то есть через пару дней. Если на карте недостаточно средств для оплаты округлённой суммы, операция может не пройти или пройти без пополнения копилки.

