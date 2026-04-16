Как сэкономить на сезонных распродажах

Покупайте одежду и обувь на распродажах в конце сезона — экономьте до 70% без потери качества
Планирование покупок — один из самых недооценённых инструментов личных финансов. Пока одни спешат обновить гардероб к началу сезона по полной стоимости, другие ждут распродаж и платят в разы меньше. Покупка одежды и обуви в конце сезона — не просто лайфхак, а стратегия, которая помогает сохранить бюджет без ущерба для качества и стиля.
Почему сезонные распродажи — это выгодно
В конце каждого сезона магазины стремятся освободить склады под новые коллекции, предлагая значительные скидки на актуальные, но уже «уходящие» товары.
Основные причины выгоды:
- Снижение цен до 50–70%. Ритейлерам выгоднее продать товар дешевле, чем хранить его до следующего года;
- Широкий выбор. В отличие от межсезонных акций, финальные распродажи охватывают почти весь ассортимент;
- Качество остаётся тем же. Вы покупаете те же вещи, что стоили дороже пару месяцев назад.
Как показал опрос, только треть россиян (35%) активно следят за сезонными распродажами. Четверть опрошенных (25%) не готовятся к распродажам заранее. 22% заранее добавляют товары в корзину на маркетплейсах, а 19% сравнивают цены на разных платформах. Ещё 10% предварительно изучают стоимость товаров в магазинах, 7% составляют списки покупок, а 6% приобретают исключительно запланированные вещи, не обращая внимания на размер скидок.
Какие категории покупать в конце сезона
Не все вещи одинаково подходят для «отложенной покупки». Лучше всего стратегия работает для базовых и долгосрочных вещей, таких как:
- верхняя одежда (пуховики, пальто, куртки);
- обувь из натуральных материалов;
- базовая одежда (джинсы, футболки, свитеры);
- спортивная экипировка.
Так например весной ритейлеры значительно снизили цены на пуховики — этот предмет гардероба можно купить в 3 раза дешевле, чем перед началом зимнего сезона.
Менее выгодно покупать трендовые вещи или одежду для особых случаев, если она нужна срочно.
Как покупать с максимальной выгодой
Чтобы стратегия действительно работала, важно соблюдать несколько правил:
- Планируйте заранее. Составьте список того, что понадобится в следующем сезоне.
- Следите за размером и комфортом. Большая скидка не оправдывает неудобную вещь.
- Сравнивайте цены. Иногда скидка заявлена, но фактическая цена всё ещё выше рыночной.
- Покупайте с запасом по времени. Например, зимние вещи — в конце февраля, летние — в августе.
Ошибки, которые аннулируют экономию
Даже на распродажах легко попасть в ловушку мнимой выгоды: скидки создают ощущение срочности и подталкивают к решениям, которые в обычной ситуации вы бы не приняли. В результате вместо экономии возникает лишняя нагрузка на бюджет.
Наиболее распространённые ошибки:
- Импульсивные покупки «потому что дёшево». Часто такие покупки остаются невостребованными и превращаются в «замороженные» деньги в шкафу.
- Переоценка размера скидки. Надписи «–70%» могут вводить в заблуждение: иногда цену предварительно завышают, и фактическая выгода оказывается значительно ниже ожидаемой.
- Покупка неподходящего размера или фасона. В надежде на «похудею» или «как-нибудь разносится» люди берут вещи, которые потом не носят.
- Игнорирование качества. Большая скидка часто оправдывает в глазах покупателя дефекты — слабую фурнитуру, некачественные швы, искусственные материалы. В итоге вещь быстро изнашивается, и экономия исчезает.
- Отсутствие системы в гардеробе. Покупка вещей, которые не сочетаются с уже имеющейся одеждой, приводит к необходимости дополнительных трат «в комплект».
- Выход за рамки бюджета. Желание «воспользоваться шансом» приводит к тому, что итоговая сумма покупок превышает запланированную — даже если каждая вещь по отдельности кажется выгодной.
Рациональный подход к распродажам требует того же, что и любые другие финансовые решения: холодного расчёта, понимания своих потребностей и умения вовремя сказать себе «нет».
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.