Раскрыт способ сократить расходы без сложных расчётов

Марина Стрельникова

Многие траты происходят по привычке: кофе по дороге на работу, обед в кафе, спонтанная покупка в супермаркете. Введите «бесплатные дни» — это позволит без сложных расчётов снизить необязательные расходы. К концу месяца сэкономленная сумма может оказаться сопоставимой с чеком за мобильную связь или коммунальные услуги. А по итогам года можно накопить на новый телефон или поездку.

Раскрыт способ сократить расходы без сложных расчётов
Как работает этот метод

Выберите один день в неделю, в который не будете тратить деньги без веских причин. Главная цель — осознанное отношение к каждому спонтанному решению потратить.

Разрешены обязательные платежи:

  • покупка лекарств по рецепту;
  • пополнение транспортной карты;
  • автосписание за подписки и так далее.

Под запретом:

  • кофе с собой и обеды в кафе (берите еду из дома);
  • поездки на такси и каршеринге;
  • онлайн-шопинг;
  • спонтанные покупки в супермаркете.

Рассчитаем потенциальную выгоду

Допустим, необязательные траты в ваш обычный будний день выглядят так:

  • кофе — 250 рублей;
  • бизнес-ланч — 500 рублей;
  • две поездки на такси — 1000 рублей;
  • Итого: 1750 рублей.

Один «бесплатный день» в неделю позволит вам сэкономить эту сумму. Тогда за месяц вы накопите порядка 7 тысяч рублей, а за год — около 84 тысячи рублей. Эти средства можно потратить на отпуск, новый гаджет или досрочный платёж по кредиту.

Важно. Метод не должен превращаться в самоцель. Если вы голодны или плохо себя чувствуете, экономия на еде или лекарствах принесёт больше вреда, чем пользы. Главное — осознанность, а не аскетизм.

