Раскрыт способ сократить расходы без сложных расчётов

Многие траты происходят по привычке: кофе по дороге на работу, обед в кафе, спонтанная покупка в супермаркете. Введите «бесплатные дни» — это позволит без сложных расчётов снизить необязательные расходы. К концу месяца сэкономленная сумма может оказаться сопоставимой с чеком за мобильную связь или коммунальные услуги. А по итогам года можно накопить на новый телефон или поездку.

Как работает этот метод

Выберите один день в неделю, в который не будете тратить деньги без веских причин. Главная цель — осознанное отношение к каждому спонтанному решению потратить.

Разрешены обязательные платежи:

покупка лекарств по рецепту;

пополнение транспортной карты;

автосписание за подписки и так далее.

Под запретом:

кофе с собой и обеды в кафе (берите еду из дома);

поездки на такси и каршеринге;

онлайн-шопинг;

спонтанные покупки в супермаркете.

Рассчитаем потенциальную выгоду

Допустим, необязательные траты в ваш обычный будний день выглядят так:

кофе — 250 рублей;

бизнес-ланч — 500 рублей;

две поездки на такси — 1000 рублей;

Итого: 1750 рублей.

Один «бесплатный день» в неделю позволит вам сэкономить эту сумму. Тогда за месяц вы накопите порядка 7 тысяч рублей, а за год — около 84 тысячи рублей. Эти средства можно потратить на отпуск, новый гаджет или досрочный платёж по кредиту.

Важно. Метод не должен превращаться в самоцель. Если вы голодны или плохо себя чувствуете, экономия на еде или лекарствах принесёт больше вреда, чем пользы. Главное — осознанность, а не аскетизм.

