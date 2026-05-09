Россиянам рассказали, как выгодно купить сахар

Сахар — один из ключевых продуктов в рационе россиян. Он доступен по цене, долго хранится и незаменим в кулинарии: его используют для выпечки, консервации, добавляют в чай и кофе. «Рамблер» провёл мини-исследование, чтобы выяснить, где выгоднее всего покупать сахар в крупных сетях: «Магнит», «Пятёрочка» или «Дикси».

Мы проанализировали онлайн-каталоги ретейлеров в Москве, сравнили цены на одинаковые товары от крупных брендов, а также отдельно оценили стоимость сахара «в ассортименте» и под собственными торговыми марками (СТМ) сетей. Делимся результатами.

Где выгоднее покупать сахар известных брендов

Чтобы сравнить цены, мы искали одинаковые товары у нескольких ретейлеров. В итоге для анализа подошли только четыре позиции сахара от крупных производителей. Обратите внимание: стоимость указана на 7 мая 2026 года без учёта скидок по картам лояльности.

Сравнивали:

«Русский сахар» прессованный белый (500 г).

«Русский сахар» прессованный белый (1 кг).

«Чайкофский» белый кусковой (250 г).

«Чайкофский» белый кусковой (500 г).

Все сравниваемые позиции — это кусковой (прессованный) сахар, который почти всегда дороже рассыпного. Самые выгодные цены на него — в «Пятёрочке»: её товары в среднем на 2% дешевле, чем в «Магните», и на 6,5% дешевле, чем в «Дикси».

По некоторым позициям разница в цене достигает 12,5%. Например, сахар «Чайкофский» (500 г) в «Магните» стоит 79,99 рубля, а в «Дикси» — 89,99 рубля.

Редактор «Рамблера» изучила полки с сахаром в «Магните», «Пятёрочке» и «Дикси». Оказалось, что во всех трёх магазинах продаётся кусковой сахар «Тёплые традиции» (1 кг), но в их онлайн-каталогах он отсутствует.

Как купить сахар ещё дешевле

Кроме продукции известных производителей «Пятёрочка», «Магнит» и «Дикси» предлагают сахар под собственными торговыми марками (СТМ), а также позиции с пометкой «в ассортименте». Именно в этих двух категориях чаще всего самые низкие цены.

Товары под собственной торговой маркой — это продукция, которую розничные сети выпускают под своим уникальным названием или отдельным брендом. Обычно такие товары стоят дешевле, потому что производитель не тратит деньги на рекламу и не платит посредникам.

Маркировка «в ассортименте» означает, что под одним штрихкодом и ценником продают товары от разных производителей. Например, сегодня в магазин завезли сахар от одного завода, а завтра — от другого. Чтобы не менять ценник каждый день, ретейлеры объединяют все поставки в одну позицию. Такой подход позволяет обеспечивать стабильное наличие товара на полке даже при сбоях у конкретного поставщика.

Что предлагает «Магнит»

В онлайн-каталоге ретейлера мы нашли:

Сахар-песок белый кристаллический (1 кг) — 64,99 рубля .

. Сахар прессованный белый кусковой (1 кг) — 89,99 рубля.

Сахар-песок белый (5 кг) — 319,99 рубля .

. Сахар белый кристаллический (10 кг) — 647,99 рубля.

В офлайн-магазине из вышеперечисленных товаров был только сахар-песок белый кристаллический (1 кг). Его стоимость отличалась от онлайн-каталога на 5 рублей (7,7%).

Что предлагает «Пятёрочка»

В онлайн-магазине продаётся:

Сахар белый песок (1 кг) — 64,99 рубля .

. Сахар-рафинад кусковой (1 кг) — 72,99 рубля.

Сахар «Выручай» белый кристаллический свекловичный Экстра (1 кг) — 115,99 рубля .

. Сахар «Выручай» кусковой Экстра (500 г) — 72,99 рубля.

В торговой точке сети редактор «Рамблера» обнаружила только сахар под СТМ «Выручай». Цены отличались от онлайн-каталога «Пятёрочки». Кусковой сахар продавался за 69,99 рубля (–4%), кристаллический — за 109,99 рубля (–5%).

В мобильном приложении магазина стоимость кускового сахара «Выручай» соответствовала цене в офлайн-магазине (69,99 рубля), а цена на сахар-песок была как в онлайн-каталоге (115,99 рубля).

Что предлагает «Дикси»

В онлайн-каталоге есть:

Сахар песок Русагро / Добрый знак / Ижкрендель в ассортименте (500 г) — 34,99 рубля.

Сахар прессованный в ассортименте (1 кг) — 75,99 рубля.

Сахар прессованный (500 г) — 69,99 рубля.

Сахар-песок фасованный белый в ассортименте (5 кг) — 324,9 рубля.

В ближайшем магазине «Дикси» из всего ассортимента сахара в наличии оказалось только два наименования: кристаллический сахар в упаковках по 500 г и 5 кг. Стоимость совпала с ценами из онлайн-каталога ретейлера.

Как сэкономить на сахаре: выводы

Сахар-песок выгоднее кускового. В среднем по трём сетям килограмм кристаллического сахара стоит 64,66 рубля, а прессованного — 79,66 рубля. Разница составляет почти 19%.

Цены в онлайн-каталогах не всегда совпадают со стоимостью в офлайн-магазинах. К тому же ассортимент в обычных магазинах зачастую уже, чем на сайтах ретейлеров. Чтобы купить товар по минимальной цене, сравните его стоимость на полке магазина, в мобильном приложении и в онлайн-каталоге.

Используйте дисконтные программы. Заведите скидочные карты в магазинах, где вы чаще всего покупаете продукты, и не забывайте активировать их в приложениях доставки. Так вы будете получать скидки, копить баллы и сможете оплачивать ими часть следующих покупок.

