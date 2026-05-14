Почему владеть машиной и жильём уже не так выгодно, как раньше

«Экономика шеринга» обозначает феномен совместного использования товаров и услуг, ранее принадлежавших исключительно одному владельцу. Суть термина заключается в том, что люди арендуют или временно владеют предметами, которыми могли бы владеть индивидуально, но предпочитают делиться ими с другими. Сберсова разобралась, как проявляется экономика шеринга и в чём её выгода.

Представление концепции экономики шеринга

Это явление стало возможным благодаря развитию технологий, доступности интернета и широкому распространению смартфонов. Примером ярких проявлений экономики шеринга служат:

— услуга кратковременной аренды автомобилей для поездок внутри города. Пользователи берут машину напрокат на часы или минуты, оплачивая только фактическое время использования транспортного средства. Аренда недвижимости — временные жилищные услуги, представленные такими площадками, как Airbnb, Couchsurfing и аналогичными сервисами. Люди предоставляют свободные комнаты или целые квартиры на короткие сроки другим пользователям за умеренную плату.

Основное преимущество экономики шеринга состоит в снижении издержек и повышении доступности дорогостоящих товаров и услуг. Люди отказываются от полного владения имуществом ради более комфортного и практичного способа удовлетворения своих потребностей.

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян в той или иной степени осведомлены о возможности совместного использования товаров и услуг (56%).

Четверть россиян, знакомых с шеринг-экономикой, практиковали совместное потребление (26%). Наиболее востребованная услуга — аренда автомобиля (40%).

У большинства опрошенных опыт совместного использования товаров и услуг положительный (90% среди практиковавших его).

Каршеринг: новый подход к владению автомобилем

В Москве с января 2026 года пользователи арендовали машины каршеринга больше 10 миллионов раз, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каршеринг — это подход к решению транспортных задач, который радикально меняет представления о личном автомобиле. Попробуем детально рассмотреть суть этого явления и понять, почему оно популярно среди городского населения.

Отличия каршеринга от классического проката авто

Классический прокат автомобилей предполагает длительный договор аренды на сутки или более длительные сроки. Клиент получает автомобиль в пункте выдачи и возвращает его обратно в оговорённое время. Платёж осуществляется за весь период аренды, независимо от того, пользовался клиент машиной ежедневно или периодически.

В отличие от классического проката, каршеринг предлагает краткосрочную аренду автомобиля на поминутной или почасовой основе. Пользователь может забронировать автомобиль через мобильное приложение, воспользоваться им ровно столько, сколько нужно, и вернуть его на парковку, ближайшую к месту назначения. Оплата производится только за фактически использованное время.

Модели ценообразования и удобства использования сервисов

Каршерингом можно воспользоваться через специальное мобильное приложение. Оно позволяет быстро бронировать, запускать двигатель и завершать поездку одним касанием экрана смартфона. При регистрации в нём нужно указать данные паспорта и водительского удостоверения.

Оплату также можно настроить в приложении: чаще всего она взимается за минуту или час использования автомобиля. Существуют пакеты тарифов, предусматривающие скидки при длительном использовании, аренде нескольких автомобилей или оформлении подписки на неограниченное количество поездок.

Пользоваться сервисом удобно: пользователю не нужно заботиться о заправке и ремонте автомобиля или поиске парковки — всё это входит в пакет услуг.

Влияние каршеринга на изменение потребительских привычек

Каршеринг меняет взгляд на личное транспортное средство. С его появлением пользователи рассматривают автомобиль не как объект владения, а как удобный инструмент для перемещения. Владение собственным транспортным средством теряет смысл, если можно оперативно и недорого пользоваться автомобилем тогда, когда это действительно необходимо.

Такой подход освобождает от лишних трат и хлопот, связанных с эксплуатацией автомобиля. Вследствие этого появляется тренд на отказ от покупки собственных машин в мегаполисах, особенно среди молодёжи.

Аренда недвижимости: ренессанс временного владения жильём

Аренда недвижимости вышла на новый уровень благодаря современным сервисам. Если раньше жильё снимали в основном студенты и приезжие, то сегодня это огромный рынок, который стал важной частью городской жизни и экономики.

Основные характеристики временной аренды жилья

Популярность среди туристов и командировочных. Путешественники и сотрудники, отправляющиеся в рабочие поездки, предпочитают останавливаться в съёмных квартирах или комнатах, поскольку это дешевле и удобнее отелей. Сервисы наподобие «Суточно.ру» позволили предложить гостям городов комфортные условия по доступной цене. Субаренда и сдача собственной недвижимости. Появились специальные платформы, позволяющие сдавать в аренду жилые помещения на короткие сроки. Жители крупных городов начали сдавать свои квартиры или отдельные комнаты на время отсутствия, что позволило получить дополнительный заработок и компенсировать затраты на проживание. Новые требования к качеству жилья. Временные жильцы предъявляют особые требования к интерьеру, чистоте помещений и функциональности бытовых приборов. Комфорт и уют стали главными критериями выбора места проживания. Инновационные решения. Автоматизированные замки, дистанционное управление системами освещения и отопления, интегрированные смарт-девайсы делают аренду более удобной и безопасной для обеих сторон сделки.

Как изменилась структура рынка аренды недвижимости

На смену классической долгосрочной аренде пришли краткосрочные контракты. Всё больше людей предпочитают снимать жильё на несколько дней или недель. Это создало новый формат отношений между владельцами недвижимости и гостями, что, в свою очередь, кардинально меняет весь рынок.

Появился сегмент премиум-класса, рассчитанного на туристов и деловых гостей.

Доступность стала важнейшим фактором выбора недвижимости для съёма.

Профессиональные управляющие компании оказывают поддержку владельцам недвижимости, занимаясь вопросами уборки, рекламы и юридической поддержкой сделок.

Прогнозы и дальнейшие направления развития экономики шеринга

Шеринг-экономика стремительно развивается, меняя облик рынка и поведение потребителей. Рассмотрим, как эта тенденция будет развиваться в ближайшие годы и какое влияние окажет на общество и бизнес.

Ожидания по поводу эволюции экономики шеринга в ближайшее десятилетие

Эксперты предсказывают, что экономика шеринга станет неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей. Несколько важных направлений, в которых ожидается дальнейшее развитие:

Расширение спектра услуг. Сейчас каршеринг и аренда недвижимости считаются одними из главных сегментов экономики шеринга. К транспортному сегменту уже добавились велосипеды и электросамокаты. В дальнейшем появятся новые сферы: электроника, одежда, спортинвентарь и многое другое. Рост интереса к экологически чистым решениям. Зелёные технологии, энергоэффективность и устойчивость становятся приоритетом. Пользователям интересны экологически чистые объекты недвижимости, электромобили и экологически нейтральные товары. Переход к сообществам совместной эксплуатации. Постепенно будет сформирована культура совместных хозяйств, кооперативов и коммун, основанных на идее общего владения и совместного использования ресурсов.

Потенциал рынка шеринга для инвесторов и предпринимателей

Уже сейчас видно, что экономика шеринга открывает огромные возможности для инвестиций и предпринимательства. Несколько ключевых моментов:

Минимальные стартовые барьеры . Запустить платформу или организовать услугу совместного использования можно с небольшими первоначальными вложениями, используя современные технологии и облачные сервисы.

Эффективность использования ресурсов. Улучшая логистику и оптимизацию доставки, можно добиться существенной экономии и сокращения операционных расходов.

Создание комфортной среды для повсеместного внедрения сервисов шеринга

Государство и местные власти играют решающую роль в развитии экономики шеринга. Вот несколько инициатив, которые необходимы для расширения масштабов совместного использования:

Информационная кампания: широкомасштабная просветительская программа поможет объяснить населению преимущества совместного использования и преодолеть опасения, связанные с доверием и безопасностью.

Коротко об экономике шеринга

Прогресс в технологиях и изменении сознания пользователей создаст отличные предпосылки для дальнейшего развития экономики шеринга. Потенциал для инвесторов огромен, и те, кто сможет вовремя распознать тенденции и правильно отреагировать на них, получат отличную возможность для долгосрочного роста и процветания.

