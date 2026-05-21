Россиянам назвали простой способ избежать лишних расходов

Кафе, доставка еды, кино, подписки и спонтанные покупки на маркетплейсах могут незаметно «съедать» значительную часть зарплаты. В результате деньги, которые планировались на накопления или обязательные платежи, уходят на повседневные развлечения. Рассказываем, как начать контролировать такие траты.

Определите фиксированную сумму на месяц

Сначала посчитайте обязательные расходы: жильё, продукты, транспорт, кредиты, мобильную связь и коммунальные платежи. После этого станет понятнее, сколько денег можно комфортно выделить на отдых, покупки и развлечения.

Удобнее устанавливать лимит не в процентах, а в конкретной сумме. Так проще контролировать остаток бюджета и быстрее замечать перерасход.

Пример. Допустим, ваш ежемесячный доход составляет 90 тысяч рублей. Вариант распределения этой суммы:

обязательные расходы — 60 тысяч рублей;

накопления и финансовый резерв — 15 тысяч рублей;

развлечения и свободные траты — 15 тысяч рублей.

Такой подход помогает избежать ситуации, когда расходы начинают расти вместе с настроением, акциями на маркетплейсах или количеством свободного времени.

Используйте отдельную карту или счёт

Многие банки позволяют открыть отдельный счёт или виртуальную карту под конкретные цели. Для контроля развлечений это особенно удобно: после пополнения вы сразу видите доступный остаток и понимаете, сколько денег ещё можно потратить до конца месяца.

Отдельный счёт помогает отслеживать:

походы в кафе и рестораны;

подписки;

покупки на маркетплейсах;

такси;

кино, концерты и другие развлечения.

Если лимит закончился раньше месяца, это повод пересмотреть привычки, а не переводить дополнительные деньги.

Разделите траты по категориям

Развлечения редко выглядят как крупные расходы — чаще они складываются из небольших ежедневных покупок. Например, кофе навынос по 350 рублей пять раз в неделю — это уже около 7 тысяч рублей в месяц. При этом в момент оплаты такие траты обычно не воспринимаются как серьёзные.

Полезно заранее установить лимит для каждой категории расходов. Например, если на развлечения в месяц запланировано 15 тысяч рублей, бюджет можно распределить так:

кафе и рестораны — до 5 тысяч рублей;

подписки и онлайн-сервисы — до 1,5 тысячи рублей;

кино, концерты и другие виды досуга — до 4 тысяч рублей;

спонтанные покупки — до 3 тысяч рублей;

резерв на непредвиденные траты — около 1,5 тысячи рублей.

Так становится проще понять, какие категории расходов растут быстрее всего.

Регулярно проверяйте подписки и автоплатежи

Оплата за сервис может продолжать списываться автоматически, даже если вы им больше не пользуетесь. Раз в месяц полезно проверять банковскую выписку и отключать ненужные подписки.

Особенно внимательно стоит относиться к пробным подпискам: после окончания бесплатного периода они часто автоматически становятся платными.

Два забытых сервиса по 399 рублей в месяц увеличат годовые расходы на 9,5 тысячи рублей.

Что важно учитывать

Слишком строгие ограничения работают не всегда. Если полностью отказаться от привычных трат, возрастает риск импульсивных покупок и резкого выхода за рамки бюджета. Ограничения обычно работают эффективнее, когда они реалистичны и учитывают привычный образ жизни.

Контроль расходов не означает полный отказ от отдыха, кафе или покупок. Даже простой учёт ежедневных трат помогает сократить количество импульсивных расходов и освободить часть бюджета для накоплений, отпуска или крупных целей.

