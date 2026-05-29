Как зарабатывать на кредитной карте

Кредитная карусель — это финансовая схема, при которой заёмные деньги с кредитной карты размещаются на накопительном счёте, приносят проценты, а затем возвращаются банку до окончания беспроцентного периода. Прибыль пользователя — начисленные за это время проценты.

Как работает кредитная карусель

Механика схемы строится на четырёх последовательных шагах:

Снять или перевести деньги с кредитной карты без комиссии — так, чтобы грейс-период сохранился. Разместить сумму на накопительном счёте с ежедневным начислением процентов. Получить проценты за время хранения средств. Вернуть тело долга банку до окончания льготного периода.

Вы бесплатно получаете деньги банка на срок грейс-периода — обычно от 50 до 120 дней. Это позволяет заработать на этих деньгах проценты и вернуть долг без каких-либо потерь. Стартовый капитал не нужен — нужна только финансовая дисциплина.

Сколько можно заработать

При суммарном кредитном лимите 200 тысяч рублей (например, две карты по 100 тысяч рублей) и доходности 12% годовых потенциальный доход составит 24 тысячи рублей в год или 2 тысячи рублей в месяц. С капитализацией процентов ваша выгода будет еще больше. Итоговая сумма зависит от размера кредитного лимита, количества задействованных карт и актуальной ключевой ставки.

Главная опасность схемы — просрочка даже на один день: банк начислит проценты на всю сумму с первого дня использования, и вся выгода исчезнет.

Кому подходит карусель

Кредитная карусель — рабочий инструмент для тех, кто умеет чётко контролировать сроки и расходы. При дисциплинированном подходе схема приносит реальный доход без вложения собственных средств. Новичкам стоит начинать с одной карты и небольшого лимита, чтобы отработать механику до автоматизма — и только после этого масштабировать стратегию.

