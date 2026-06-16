Как выбрать премиум-банк в 2026 году: сравниваем условия обслуживания лидеров рынка

Премиум-банкинг сегодня — это уже не столько про ставки, сколько про удобство, экономию времени и снятие бытовой нагрузки. Хорошая программа работает так, чтобы клиент меньше занимался рутиной и больше — своими задачами. Мы сравнили условия СберПервого, Т‑Банка Premium и Alfa Only. По данным Frank RG за 2025 год, эти программы входили в число лучших предложений премиального сегмента.

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Комфорт в путешествиях: бизнес-залы, трансферы, рестораны

Доступ в бизнес-залы аэропортов — один из самых заметных элементов премиального пакета. У всех трёх банков он есть, но детали различаются.

СберПервый на четвёртом уровне даёт безлимитный доступ в международную сеть бизнес‑залов ON PASS по России и миру. Также у банка есть собственный бизнес-зал в Шереметьево — с меню а-ля карт, напитками от сомелье и детской комнатой. Отдельно предусмотрена компенсация ресторанов в аэропортах РФ — 10 визитов в месяц. За один визит можно вернуть до 4 тысяч бонусов Спасибо. Если в тот же день уже был посещён бизнес-зал, ресторан не компенсируется.

на четвёртом уровне даёт безлимитный доступ в международную сеть бизнес‑залов ON PASS по России и миру. Также у банка есть собственный бизнес-зал в Шереметьево — с меню а-ля карт, напитками от сомелье и детской комнатой. Отдельно предусмотрена компенсация ресторанов в аэропортах РФ — 10 визитов в месяц. За один визит можно вернуть до 4 тысяч бонусов Спасибо. Если в тот же день уже был посещён бизнес-зал, ресторан не компенсируется. Т‑Банк Premium Diamond предлагает безлимитный доступ более чем в 700 бизнес‑залов по всему миру через три партнёрские сети: Grey Wall Pass, Every Lounge и MILE·ON·AIR. Дополнительно можно оформить до 10 заказов в месяц в ресторанах аэропортов: до 2 тысяч рублей за посадочный талон в России и до 25 долларов за рубежом.

предлагает безлимитный доступ более чем в 700 бизнес‑залов по всему миру через три партнёрские сети: Grey Wall Pass, Every Lounge и MILE·ON·AIR. Дополнительно можно оформить до 10 заказов в месяц в ресторанах аэропортов: до 2 тысяч рублей за посадочный талон в России и до 25 долларов за рубежом. Alfa Only (от 12 миллионов рублей) даёт безлимитный доступ в бизнес-залы по всему миру по QR-коду через партнёров Soft Travel, Mir Pass и Phoenix Pass либо с компенсацией расходов через Only Assist. Также действует безлимитная компенсация ресторанов в аэропортах России, но суммарно на залы и рестораны можно получить не более 20 тысяч рублей в месяц. За один день компенсируется либо ресторан, либо бизнес-зал. У банка есть и собственный бизнес‑зал в Шереметьево с индивидуальным обслуживанием.

По трансферам и сопровождению в аэропортах условия тоже отличаются:

СберПервый (4-й уровень) включает компенсацию 2 поездок в месяц до 2 тысяч бонусов каждая.

Т‑Банк Diamond компенсирует такое же количество поездок с Ultima Яндекс Go — до 2,5 тысячи рублей за каждую.

Alfa Only включает 15 поездок в год стоимостью до 2,5 тысячи рублей.

Страхование в путешествиях: где покрытие реально защищает

Страховка для выезжающих за рубеж — один из тех параметров, где различия между программами особенно заметны.

На четвёртом уровне СберПервый включает полис с покрытием 1 миллион евро, сроком до 90 дней на каждую поездку. Полис распространяется на родственников и включает занятия спортом. Для ориентира: похожая страховка для двух взрослых при самостоятельной покупке на рынке может стоить свыше 100 тысяч рублей в год.

включает полис с покрытием на каждую поездку. Полис распространяется на родственников и включает занятия спортом. Для ориентира: похожая страховка для двух взрослых при самостоятельной покупке на рынке может стоить свыше 100 тысяч рублей в год. Т‑Банк Premium Diamond предоставляет ВЗР на 5 человек с покрытием 100 тысяч долларов на каждого и сроком до 45 дней . Включает активный отдых и экстренную стоматологию. Для большинства обычных поездок покрытия, как правило, достаточно. Но если речь идёт о странах с дорогой медициной или о путешествиях длиннее 45 дней, лимит и срок уже могут стать ограничением.

предоставляет ВЗР на 5 человек с покрытием . Включает активный отдых и экстренную стоматологию. Для большинства обычных поездок покрытия, как правило, достаточно. Но если речь идёт о странах с дорогой медициной или о путешествиях длиннее 45 дней, лимит и срок уже могут стать ограничением. Alfa Only включает страховой полис для путешествий с годовой страховой суммой 1 миллион евро на клиента. При этом лимит по одному страховому случаю составляет до 150 тысяч евро на самого клиента и до 35 тысяч евро на каждого члена семьи. По сумме страхового лимита Alfa Only находится в одном диапазоне со СберПервым, хотя структура покрытия построена иначе — через отдельные лимиты на один страховой случай для клиента и членов семьи.

Вывод: у СберПервого остаётся очень сильная позиция за счёт сочетания крупного покрытия, длительности одной поездки и понятной структуры полиса.

Инвестиции: доступ к аналитике

Премиальный банкинг сегодня — это не просто хранение денег, но и умная поддержка в их приумножении. Каждый из лидеров предлагает свой формат аналитической помощи: от полностью автоматизированных советников до регулярных консультаций с живыми экспертами.

СберПервый : Автоматизированный цифровой инвестиционный советник анализирует ваш портфель, показывает доходность за разные периоды, сравнивает с бенчмарками и даёт персональные рекомендации по балансировке. Клиент получает комплексную диагностику без необходимости самостоятельно анализировать рынок. Количественных ограничений по запросам нет — советник доступен в любое время в приложении.

: Автоматизированный анализирует ваш портфель, показывает доходность за разные периоды, сравнивает с бенчмарками и даёт персональные рекомендации по балансировке. Клиент получает комплексную диагностику без необходимости самостоятельно анализировать рынок. Количественных ограничений по запросам нет — советник доступен в любое время в приложении. Т-Банк Premium Diamond : Клиент получает доступ к реальным аналитикам. Можно задать до 15 вопросов в месяц (не более 3 в день), а также раз в месяц заказать персональный обзор инвестиционного портфеля с выявлением слабых мест и отчётом по доходности.

: Клиент получает доступ к реальным аналитикам. Можно задать до (не более 3 в день), а также раз в месяц заказать персональный обзор инвестиционного портфеля с выявлением слабых мест и отчётом по доходности. Alfa Only: Вы получаете доступ к персональному менеджеру и можете рассчитывать на индивидуальные консультации по подбору решений.

Телемедицина и здоровье: от онлайн-консультации до медконсьержа

Медицинский блок в премиальных программах — направление, которое активно развивается в последнее время. Разница между банками здесь как в наличии телемедицины, так и в глубине и условиях её предоставления.

СберПервый на четвёртом уровне включает наиболее масштабный пакет. В него входят:

Телемедицина 24/7 — оперативная онлайн-связь через СберЗдоровье.

— оперативная онлайн-связь через СберЗдоровье. Безлимит по ключевым направлениям: консультации терапевта или педиатра — без ограничений.

консультации терапевта или педиатра — без ограничений. Профильные специалисты: возможность консультироваться у узкопрофильных врачей до 4 раз в месяц.

Т-Банк Premium Diamond предлагает бесплатную медицинскую программу, которая включает:

Базовая помощь: онлайн-консультации терапевта и врачей узкой специализации.

онлайн-консультации терапевта и врачей узкой специализации. Узкие направления: 2 онлайн-консультации в месяц у психолога, нутрициолога и ветеринара.

2 онлайн-консультации в месяц у психолога, нутрициолога и ветеринара. Лаборатория: скидка до 30% на анализы при заказе через партнёров страховой компании.

В программе Альфа-Банка Alfa Only данная услуга отсутствует.

Персональный сервис и консьерж: кто реально помогает

Консьерж-сервис в премиальном банкинге — услуга, которая реально экономит время клиента.

СберПервый на четвёртом уровне подключает консьерж-сервис Aspire. В связке с персональным менеджером это создаёт двухуровневую систему поддержки: менеджер решает банковские вопросы, консьерж — lifestyle-задачи. Среди них:

Покупка премиальной недвижимости в России и за границей.

Организация лечения в лучших клиниках у специалистов с высокой квалификацией.

Поддержка на дороге 24/7: вызов эвакуатора, доставка бензина и другое.

Обучение и отдых для детей в России и за её пределами.

Подбор персонального шопинг-ассистента.

Вызов на дом профильных специалистов: сантехника, электрика и других.

Заказ уборки и решение других бытовых вопросов.

Alfa Only предлагает консьерж-сервис Only Assist. Помощник забронирует вам отель, купит билеты, организует трансфер, решит другие вопросы.

Т‑Банк Premium Diamond предлагает консьерж-сервис, в обязанности которого входят: организация поездок любой сложности, бронирование столиков в ресторанах по всему миру, подбор няни, сиделки или другого домашнего персонала, а также помощь в решении вопросов, связанных с обслуживанием автомобиля. Отдельно стоит выделить налоговую поддержку. У Т-Банка на уровне Diamond налоговые консультации предоставляются бесплатно.

Уникальные привилегии: что отличает каждую программу

Помимо стандартных блоков (путешествия, финансы, здоровье), каждая программа имеет «фирменные» опции, которые отражают позиционирование банка и образ жизни целевого клиента.

СберПервый: экосистема вокруг бонусов «Спасибо» и модульные опции

На четвёртом уровне Сбер делает ставку на гибкость: клиент может выбрать ежемесячный набор привилегий под свои интересы. Ключевые направления:

«Спорт и красота» — 8 тысяч бонусных рублей в месяц на подписку «Фитмост» — единый абонемент в 5000+ фитнес-клубов, салонов красоты и спа по России, а также в 170+ заведений в Дубае и Абу-Даби. Бонусы начисляются автоматически после подключения опции.

— 8 тысяч бонусных рублей в месяц на подписку «Фитмост» — единый абонемент в 5000+ фитнес-клубов, салонов красоты и спа по России, а также в 170+ заведений в Дубае и Абу-Даби. Бонусы начисляются автоматически после подключения опции. «Питомцы» — страховка для кошки или собаки от 3 месяцев до 8 лет. Включает: безлимитные онлайн-консультации с ветеринаром 24/7, 2 консультации в месяц с зоопсихологом или кинологом, возмещение расходов на лечение (до 30 тысяч рублей за чек в месяц), компенсацию лекарств (до 15 тысяч рублей), прививку от бешенства (до 2 тысяч рублей в год) и очные приёмы по направлению врача.

— страховка для кошки или собаки от 3 месяцев до 8 лет. Включает: безлимитные онлайн-консультации с ветеринаром 24/7, 2 консультации в месяц с зоопсихологом или кинологом, возмещение расходов на лечение (до 30 тысяч рублей за чек в месяц), компенсацию лекарств (до 15 тысяч рублей), прививку от бешенства (до 2 тысяч рублей в год) и очные приёмы по направлению врача. «Авто» — кешбэк 15% за платные парковки и дороги (до 1 тысячи бонусов Спасибо в месяц), круглосуточная помощь на дороге (доставка топлива, замена колеса, подзарядка АКБ, мелкий ремонт), эвакуация при поломке или ДТП.

Доступны и другие модули. Это система позволяет адаптировать пакет под конкретный образ жизни — автовладелец, владелец питомца и любитель фитнеса получат принципиально разный набор выгод, но в рамках одной программы.

Т-Банк Premium Diamond: практичные бонусы и нестандартные решения

Уровень Diamond делает упор на реальные материальные привилегии, которые сложно найти у конкурентов:

Страхование квартиры — до 1,5 миллиона рублей. Покрытие распространяется на стандартные риски (пожар, залив, кража). Это редкая для премиум-банкинга опция, которая экономит деньги клиента.

— до 1,5 миллиона рублей. Покрытие распространяется на стандартные риски (пожар, залив, кража). Это редкая для премиум-банкинга опция, которая экономит деньги клиента. Доставка наличных — бесплатно при заказе от 2 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодаре, Сочи, Иркутске или Волгограде. Заказать можно в приложении через чат с премиальной поддержкой. Услуга востребована для крупных покупок или расчётов с контрагентами, где безналичный перевод невозможен.

Т-Банк здесь ориентируется на практичную заботу о жилье и удобство работы с крупными суммами наличных, то есть на реальные жизненные ситуации состоятельного человека.

Альфа-Банк Alfa Only: премиальный шопинг, рестораны и деловая среда

Alfa Only выделяется как программа, наиболее ориентированная на статусное потребление и профессиональную аудиторию:

ЦУМ и ДЛТ — повышенный кешбэк бонусами: 20% по картам Black вместо 10%, 8% по картам Orange вместо 5%. Без ограничений на сумму кешбэка. Это серьёзное преимущество для тех, кто регулярно покупает дизайнерские вещи.

— повышенный кешбэк бонусами: 20% по картам Black вместо 10%, 8% по картам Orange вместо 5%. Без ограничений на сумму кешбэка. Это серьёзное преимущество для тех, кто регулярно покупает дизайнерские вещи. Рестораны — повышенный кешбэк до 10%, приоритетное бронирование стола, скидки и спецпредложения в заведениях White Rabbit, Lucky Group, ресторанах Раппопорта и других.

— повышенный кешбэк до 10%, приоритетное бронирование стола, скидки и спецпредложения в заведениях White Rabbit, Lucky Group, ресторанах Раппопорта и других. Подписка на РБК за 0 ₽ в месяц — доступ к деловым новостям и аналитике. Дополняет деловой имидж программы.

Программа ориентирована на предпринимателей, топ-менеджеров и тех, кого заботят статус, мода и профессиональная информация.

Итоговый выбор: кому какой банк подходит

Ни один из трёх банков не является универсально лучшим — каждый оптимален для определённого профиля клиента.

СберПервый (4-й уровень, от 15 миллионов рублей) — выбор для тех, кто много путешествует, особенно в страны с дорогой медициной, ценит максимальное страховое покрытие (1 млн €, 90 дней), активно инвестирует через брокерский счёт. Экосистема «Спасибо» с модульными опциями добавляет гибкость для разных образов жизни. Главное ограничение — самый высокий порог входа.

Т‑Банк Premium Diamond (от 10 миллионов рублей) — оптимален для активного инвестора, которому важны доступ к аналитике, страхование квартиры до 1,5 млн ₽ и нестандартный медицинский блок с психологом и нутрициологом. Самый низкий порог входа среди трёх программ делает его доступной точкой входа в сегмент.

Alfa Only (от 12 миллионов рублей) — деловые подписки и профессиональные консультации формируют пакет, ориентированный в первую очередь на бизнес-задачи, а не на lifestyle.

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