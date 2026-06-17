Россиянам рассказали, где выгодно покупать творог

Творог — один из самых востребованных молочных продуктов у россиян. Его ценят за питательность, высокое содержание белка и широко применяют в кулинарии. Продукт подходит для повседневного рациона, спортивного и диетического питания. Его едят в чистом виде, добавляют в запеканки, сырники и различные десерты. Чтобы выяснить, где творог выгоднее, «Рамблер» сравнил цены в крупных торговых сетях — «Магните», «Пятёрочке» и «Дикси».

© Кристина Соловьёва/РИА Новости

Для этого мы изучили онлайн-каталоги ретейлеров Московского региона, сопоставили стоимость одинаковых позиций от известных производителей, а также отдельно рассмотрели ассортимент и цены на продукцию собственных торговых марок. Рассказываем, что показало сравнение.

Где выгоднее покупать творог известных брендов

Для сравнения мы подбирали одинаковые позиции в онлайн-каталогах минимум двух анализируемых ретейлеров. Все цены указаны по состоянию на 16–17 июня 2026 года и не учитывают скидки, доступные по картам лояльности и другим программам привилегий.

Сопоставили цены на творог:

«Вкуснотеево» 9% (300 г).

«Вкуснотеево» 5% (450 г).

«Вкуснотеево» 2% (300 г).

«Савушкин» Рассыпчатый 5% (700 г).

«Искренне ваш» 5% (180 г).

«Кубанский молочник» обезжиренный (180 г).

«Простоквашино» 5% (200 г).

«Простоквашино» 2% (200 г).

© Рамблер

Сравнить цены на творог между сетями оказалось непросто: в ассортименте нашлось всего два товара, представленных сразу во всех трёх ретейлерах. Тем не менее даже по ограниченной выборке можно сделать вывод, что наиболее выгодные цены чаще встречаются в «Магните». Среди семи позиций, представленных минимум в двух сетях, «Магнит» предложил более выгодную цену в пяти случаях. «Пятёрочка» в двух случаях, а «Дикси» ни разу не показал лучший результат.

Разница в цене на идентичные продукты по отдельным позициям превысила 50%. Так, пачка самого дешевого творога в «Магните» «Кубанский молочник» стоила 65,99 рубля, тогда как в «Пятёрочке» — 104,99 рубля. Переплата составила 39 рублей, или 59%.

Как купить творог ещё дешевле

Помимо ассортимента от крупных молочных холдингов, в «Пятёрочке», «Магните» и «Дикси» на полках представлен творог их собственных торговых марок (СТМ). Ретейлеры заказывают товар у заводов, но реализуют его под придуманным ими названием. Отсутствие затрат на рекламные кампании и посреднические наценки позволяет устанавливать на такие позиции более привлекательный ценник по сравнению с разрекламированными аналогами.

Мы изучили ассортимент творога под СТМ по онлайн-каталогам ретейлеров и проверили наличие этих товаров на полках магазинов.

Что предлагает «Магнит»

В каталоге мы нашли только один товар личного бренда сети — обезжиренный творог «Магнит» (180 г). Его стоимость составила 49,99 рубля.

Однако в ближайшем магазине «Магнит» этого товара не оказалось в наличии. При этом на полке редактор «Рамблера» обнаружила творог другого СТМ сети — «Моя цена» 9% (180 г) за 54,89 рубля.

Что предлагает «Пятёрочка»

В онлайн-магазине продаётся:

Творог «Станция Молочная» 5% (180 г) — 74,99 рубля.

Творог «Станция Молочная» 5% (300 г) — 122,99 рубля.

Творог Станция Молочная обезжиренный (180 г) — 69,99 рубля.

Творог «Станция Молочная» обезжиренный (300 г) — 119,99 рубля.

Творог Станция Молочная 9% (400 г) — 189,99 рубля.

Творог Станция Молочная 9% (750 г) — 309,99 рубля.

Творог «Красная цена» 9% (180 г) — 54,99 рубля.

Творог «Вкус & Польза» пластовой 5% (250 г) — 179,99 рубля.

В торговой точке сети все товары были в наличии, а их стоимость совпала с ценами из онлайн-каталога ретейлера. На полке редактор «Рамблера» также обнаружила творог «Красная цена» обезжиренный (180 г) за 37,99 рубля, которого не было в интернет-каталоге.

© Рамблер

Что предлагает «Дикси»

Ретейлер также продаёт творог личных брендов. В онлайн-каталоге мы нашли:

Творог «Хуторок» 2% (180 г) — 87,99 рубля.

Творог «Хуторок» 5% (180 г) — 84,99 рубля.

Творог «Хуторок» 5% (300 г) — 134,99 рубля.

Творог «Хуторок» 5% (700 г) — 199,9 рубля.

Творог «Хуторок» 9% (180 г) — 89,99 рубля.

Творог «Хуторок» 9% (300 г) — 139,9 рубля.

Творог «Лебедянь» 9% (350 г) — 161,9 рубля.

Творог «Лебедянь» 5% (180 г) — 96,99 рубля.

Творог «Лебедянь» молоко мягкий 5% (300 г) — 149,9 рубля.

На полках магазина редактор нашёл семь из девяти позиций. Стоимость отдельных товаров отличалась от цен, указанных в онлайн-каталоге «Дикси». Например, творог «Хуторок» 5% (180 г) продавался за 69,99 рубля вместо 84,99 рубля.

© Рамблер

Наиболее доступный продукт среди собственных торговых марок оказался у «Пятёрочки»: обезжиренный творог «Красная цена» стоит 37,99 рубля за упаковку весом 180 граммов. Для сравнения: самый дешёвый творог под СТМ в «Магните» продаётся за 49,99 рубля, а в «Дикси» цены на продукцию собственных брендов начинаются от 84,99 рубля за упаковку того же объёма.

Как сэкономить на твороге: выводы

Наиболее выгодные цены на творог известных брендов чаще встречаются в «Магните». По большинству сопоставимых позиций именно эта сеть предлагала минимальную стоимость, тогда как «Дикси» не стал лидером ни по одному из рассмотренных товаров.

Для покупателей, которые не привязаны к конкретному бренду, ещё более выгодным вариантом могут стать собственные торговые марки сетей. Самое доступное предложение среди изученных товаров обнаружилось в «Пятёрочке» — обезжиренный творог «Красная цена» за 37,99 рубля.

Перед покупкой стоит проверять актуальные цены в онлайн-каталогах ретейлеров. Стоимость одного и того же товара в разных сетях может отличаться на десятки рублей.

Дополнительно снизить расходы помогут программы лояльности. Карты постоянного покупателя позволяют получать персональные скидки, накапливать бонусы и использовать их для частичной оплаты следующих покупок.

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