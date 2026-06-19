Посчитайте, сколько вы тратите на привычки за год — цифра удивит

Ежедневный кофе с собой, сигареты, доставка еды и импульсивные покупки на маркетплейсах по отдельности кажутся мелочью. Но если суммировать эти траты за год, выяснится, что их хватило бы на отпуск или крупную покупку. Давайте разберёмся, во сколько на самом деле обходятся наши маленькие слабости и как перенаправить эти деньги на более важные цели.

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Сколько в среднем россияне тратят на вредные привычки

Вредными мы называем не только привычки, которые наносят урон здоровью, но и те, что провоцируют постоянные траты: доставку еды, покупку кофе навынос или импульсивные траты на маркетплейсах.

Жители крупных городов тратят на рутинные привычки около 285 тысяч рублей в год, подсчитал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Разбивка по категориям:

Кофе навынос — до 55 тысяч рублей в год (средняя цена — 150–200 рублей за чашку).

Сигареты — до 50 тысяч рублей в год (одна пачка стоит 150–200 рублей).

Фастфуд — до 140 тысяч рублей в год при среднем чеке 400–500 рублей.

Алкоголь — 15–20 тысяч рублей в год.

Отдельная статья — маркетплейсы. По данным опроса «Выберу.ру», 34% россиян считают импульсивные покупки на маркетплейсах вредной привычкой. Средние ежемесячные траты — 11,2 тысячи рублей, в год — 134,4 тысячи рублей.

Пять самых затратных пищевых привычек

В опросе страховой компании «Ренессанс» 39% респондентов признались, что стремление следить за фигурой привело к росту их расходов. В 23% случаев траты выросли более чем на 10 тысяч рублей в месяц.

Самые затратные пищевые привычки, по мнению опрошенных россиян:

сладости и выпечка (60%),

доставка фастфуда (52%),

заедание стресса (50%),

употребление алкоголя (49%),

энергетики и газировка (34%).

У 36% опрошенных такие покупки ежемесячно отнимают 5–10 тысяч рублей, у каждого десятого — свыше 15 тысяч рублей.

Вредные привычки дорожают

С 1 января 2026 года выросли акцизы на:

сигареты — на 11,3%. Минимальная цена пачки — 153 рубля.

жидкости для вейпов — на 11,4%.

тихие вина — на 31%.

крепкий алкоголь — на 11,4%.

Рост акцизов продавцы обычно закладывают в цену товара. Поэтому траты на эти привычки в 2026 году у покупателей выросли. В дальнейшем они, скорее всего, продолжат рост.

Почему мы не замечаем этих трат

Причина — эффект латте, описанный американским финансистом Дэвидом Бахом. Мозг не воспринимает мелкие регулярные платежи как потерю, потому что они распределены во времени. То есть, тратя в кофейнях по 300 рублей каждый рабочий день, мы думаем не о 1,5 тысячах в неделю или 6 тысячах в месяц, а «всего о трёх сотнях».

Как посчитать свои расходы за год

Быстрый способ

Вспомните свои ежедневные ритуалы (кофе, сигареты, доставка). Умножьте среднюю стоимость на количество дней в году.

Пример:

кофе за 300 рублей × 5 дней × 52 недели = 78 тысяч рублей;

сигареты за 200 рублей × 7 дней × 52 недели = 72,8 тысячи рублей.

Только эти две статьи отнимают у вас 10,4 тысячи рублей в месяц, или 124,8 тысячи в год.

Точный способ

Запросите в банковском приложении выписку о расходах за 3–6 месяцев.

Отфильтруйте категории «кафе», «доставка», «маркетплейсы».

Умножьте среднемесячную сумму на 12.

Добавьте скрытые статьи — например, 1 тысячу рублей в неделю на фастфуд.

Чтобы нагляднее представить ситуацию, переведите результат в другие важные для вас единицы. Так, 10–15 тысяч рублей в месяц — это 30–50% среднего чека за аренду квартиры. За году это уже 120–180 тысяч. Такой суммы хватит на полноценный заграничный отпуск.

Что делать с результатом

Резкий отказ от всех привычек разом часто приводит к обратному эффекту: после короткого периода воздержания следует срыв, который сводит на нет все усилия. Эффективнее работает постепенный и мягкий подход.

Выберите одну привычку, на которую уходит больше всего денег. Поставьте цель сократить траты на неё на 20–30% в ближайший месяц.

Не отказывайтесь полностью, а уменьшите частоту или замените на более дешёвый вариант. Например, вместо доставки обеда в офис или бизнес-ланчей три раза в неделю берите с собой домашние обеды.

Сэкономленные деньги сразу переводите на отдельный счёт, лучше без карты, чтобы не было соблазна снять их на спонтанную трату.

Пример

Если вы тратили на фастфуд 5 тысяч рублей в месяц и сократили до 3,5 тысячи, экономия — 1,5 тысячи рублей в месяц, или 18 тысяч рублей в год. При этом вы не нужно отказываться от фастфуда полностью, просто заказывайте его реже.

Что важно запомнить

Ежедневные мелкие траты незаметно съедают бюджет. То, что кажется «всего 150 рублями», в годовом исчислении превращается в десятки тысяч.

Посчитайте свои расходы на привычки за год — через банковское приложение или умножить стоимость своих ежедневных ритуалов на количество дней в году. Увиденная цифра часто становится первым шагом к осознанным тратам.

Не пытайтесь отказаться от всего сразу. Выберите одну привычку, сократите расходы на 20–30%, а сэкономленное переводите на отдельный счёт. Через год на счету окажется ощутимая сумма.

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