Россиянам рассказали, где выгоднее покупать курицу

Курица — один из самых популярных и доступных продуктов в рационе россиян. При этом цены на одни и те же её части могут заметно отличаться в разных торговых сетях. Чтобы выяснить, где покупка будет наиболее выгодной, «Рамблер» сравнил стоимость курицы в крупных продуктовых сетях — «Магните», «Пятёрочке» и «Дикси». Делимся результатами нашего исследования.

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Где выгоднее покупать курицу известных производителей

Для сравнения мы подбирали одинаковые позиции в онлайн-каталогах как минимум двух рассматриваемых торговых сетей. Сделать это оказалось непросто: ассортимент курицы в магазинах заметно отличается, а совпадающих товаров от известных производителей оказалось немного. В большинстве случаев во всех сетях представлена продукция бренда «Петелинка», поэтому именно она стала основой сравнения.

Для сопоставления мы отобрали следующие продукты:

филе бедра цыплёнка «Петелинка» без кожи, охлаждённое;

бедро цыплёнка «Петелинка», охлаждённое;

тушка цыплёнка «Петелинка», охлаждённая;

филе грудки цыплёнка «Петелинка», охлаждённое;

голень цыплёнка-бройлера «Петелинка», охлаждённая;

цыплёнок табака «Троекурово», маринованный, охлаждённый.

Результаты сравнения представлены в таблице ниже. Цены актуальны на 9–10 июля 2026 года и не учитывают скидки по картам лояльности и маркетинговые акции. Стоимость указана за 1 килограмм мяса.

© Рамблер

«Магнит» оказался самым выгодным по четырём из шести сравниваемых позиций. Здесь дешевле всего продаются филе бедра, бедро цыплёнка, филе грудки и цыплёнок табака. Голень цыплёнка-бройлера дешевле купить в «Пятёрочке» или «Дикси», где они стоят одинаково.

В целом разброс цен по большинству популярных позиций оказался небольшим. Так, разница между самым дорогим и самым дешёвым предложением на филе грудки и филе бедра не превышала 10 рублей за килограмм. По ряду товаров цены и вовсе совпали: одинаково стоили тушка цыплёнка, филе грудки и голень цыплёнка-бройлера в «Пятёрочке» и «Дикси».

Самое заметное расхождение в цене — у бедра цыплёнка. В «Магните» килограмм стоил 314,99 рубля, тогда как в «Пятёрочке» — 349,99 рубля. Разница составила 35 рублей, или около 10%.

Какую альтернативу предлагают ретейлеры

Помимо брендовой курицы в онлайн-каталогах всех трёх сетей есть товары без узнаваемых торговых марок — с пометкой «в ассортименте» или «разные производители». Это означает, что в разных магазинах и регионах под этим названием по одной цене может продаваться продукция разных птицефабрик.

Такая курица, как правило, стоит дешевле брендированной. Производителям не нужно вкладываться в продвижение торговой марки и узнаваемую упаковку, а ретейлеры могут закупать продукцию у разных поставщиков, выбирая наиболее выгодные предложения. Так что именно в этой категории нередко самые низкие цены.

Редактор «Рамблера» проверила ассортимент в ближайших магазинах всех трёх сетей в Москве и выяснила, что найти такие товары на полках практически невозможно. Курица продаётся в заводских упаковках конкретных производителей и торговом зале уже не маркируется как товар «в ассортименте». Поэтому, если вас заинтересовала цена на товар с такой пометкой, самый надёжный способ приобрести именно его — оформить заказ через онлайн-каталог магазина с доставкой или самовывозом.

Цены в «Магните»

Больше всего позиций без известного бренда оказалось в каталоге «Магнита».

Стоимость указана за 1 килограмм продукции:

филе цыплёнка-бройлера — 439,99 ₽ ;

; бедро цыплёнка-бройлера — 239,99 ₽ ;

; филе грудки для запекания — 428,69 ₽ ;

; куриные крылья для запекания — 336,99 ₽ ;

; грудка цыплёнка-бройлера — 279,99 ₽ ;

; бедро для запекания — 229,99 ₽ ;

; тушка цыплёнка для запекания — 185,59 ₽ ;

; голень для запекания — 279,99 ₽ ;

; куриная грудка для запекания — 315,99 ₽.

Цены в «Пятёрочке»

В каталоге сети мы нашли три позиции без известного бренда:

тушка цыплёнка охлаждённая — 219,99 ₽ ;

; бедро куриное с кожей охлаждённое — 199,99 ₽ ;

; куриное филе охлаждённое — 369,99 ₽.

Цены в «Дикси»

В «Дикси» выбор оказался самым небольшим. В онлайн-каталоге сейчас представлены:

цыплёнок-бройлер охлаждённый — 259,9 ₽ ;

; бедро цыплят-бройлеров — 254,9 ₽.

При этом в каталоге «Дикси» нашлась одна позиция собственной торговой марки — филе куриной грудки O!LIFE («ОЛАЙФ») с прованскими травами (182 г) по цене 339,9 рубля за килограмм. В отличие от товаров с пометкой «в ассортименте», этот продукт редактор «Рамблера» без труда нашла в офлайн-магазине. Стоимость на ценнике совпадала с ценой, указанной в онлайн-каталоге.

© Рамблер

Какую курицу выгоднее брать: с брендом или без

Переход на продукцию без известной торговой марки позволяет сэкономить до 36,5%, в зависимости от части тушки, которую вы покупаете.

Так, самое дешёвое брендовое бедро стоило 314,99 рубля за килограмм (в «Магните»), а аналогичный товар без бренда — 199,99 рубля (в «Пятёрочке»). Разница составила 115 рублей, или те самые 36,5%.

Килограмм тушки от производителя «Петелинка» в «Пятёрочке» и «Дикси» продавался почти за 280 рублей, тогда как тушка без бренда в «Магните» стоила 185,59 рубля. Экономия составляет 94,4 рубля, или 33,7%.

Похожая ситуация и с куриным филе. Филе грудки «Петелинка» в «Магните» продавалось по 539,99 рубля за килограмм, тогда как куриное филе без известного бренда в «Пятёрочке» стоило 369,99 рубля. Разница составила 170 рублей (31,5%).

Выводы

Если ваша цель — максимально сократить расходы, стоит обратить внимание на курицу без известных торговых марок. Такие товары представлены во всех трёх сетях и во многих случаях стоят на 30–35% дешевле брендовых аналогов.

Наиболее выгодные цены на продукцию известных производителей чаще встречались в «Магните». Однако разница между магазинами в целом оказалась небольшой: по многим товарам она не превышает нескольких процентов. Поэтому, если вы предпочитаете конкретный бренд, существенной экономии только за счёт выбора торговой сети вы, скорее всего, не получите.

При этом стоит учитывать одну особенность товаров с пометкой «в ассортименте» или «разные производители». Проверка ближайших магазинов показала, что найти такие позиции на полках бывает непросто: курица продаётся в заводской упаковке конкретных птицефабрик, а товары в торговом зале не маркируются так же, как в онлайн-каталоге.

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