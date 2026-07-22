Названы регионы с самой дешёвой арендой загородных домов

Самая недорогая загородная аренда — в Омской области. Медианная ставка аренды составляет там 23,4 тысячи рублей в месяц. Такие данные получили аналитики Домклик, изучив рынок долгосрочной аренды загородной недвижимости в 22 крупнейших регионах России.

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Где дороже, а где доступнее

Традиционно самые высокие ставки — в регионах рядом с Москвой и Санкт-Петербургом, а также в популярных туристических направлениях.

Лидером по дороговизне стала Ленинградская область — медианная ставка аренды там составляет 95 тысяч рублей в месяц. Ситуация объясняется близостью к Финскому заливу: востребованы дома в Зеленогорске, Приморске и Выборгском районе.

На втором месте — Московская область с показателем 90 тысяч рублей. Замыкает тройку самых дорогих регионов Калининградская область — 80 тысяч рублей.

Самые бюджетные предложения — в Омской области: аренда дома обойдётся всего в 23,4 тысячи рублей в месяц. Относительно недорого снять дом можно также в Иркутской области (40 тысяч рублей) и Ставропольском крае (45 тысяч рублей).

Динамика цен: где выросли, где упали

По сравнению с июлем 2025 года рынок показал разнонаправленную динамику. Если в прошлом году цены росли повсеместно, то в 2026-м в ряде регионов они скорректировались вниз.

Максимальный рост зафиксирован в:

Самарской области (+33,3% год к году);

Красноярском крае (+31,3%);

Челябинской области (+18,9%).

Такая динамика часто говорит о дефиците предложения: к середине лета самые привлекательные объекты уже сняты, многие арендуют дома не на 1, а на 2–3 месяца.

Наибольшее падение медианных ставок отмечено в:

Пермском крае (–18,4%);

Приморском крае (–17,9%);

Волгоградской области (–17,3%).

Снижение цен может свидетельствовать о росте объёма предложения или смещении спроса в более бюджетный сегмент.

Где больше всего предложений

Более 40% всех объявлений о сдаче загородных домов пришлись всего на два региона:

Московская область — 21,6%;

Краснодарский край — 18,5%.

На третьем месте — Ленинградская область с долей 12,6%.

Данные получены на основе объявлений Домклик о долгосрочной аренде (от 1 месяца) загородных домов в 22 крупнейших регионах России по объёмам предложения.

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