Чек‑лист покупателя: как не переплачивать за ненастоящий эко-продукт

Мода на здоровый образ жизни (ЗОЖ) превратилась в сверхприбыльный бизнес. Товар с пометкой «эко», «био» или «фермерский» может стоить дороже обычного аналога. В статье разберем экономику «зеленых» ценников и сравним стоимость некоторых продуктов массового потребления. Расскажем, когда цена за продукты оправдана, а когда не стоит переплачивать за обычные товары.

Почему продукты с пометкой «Био», «Эко», «Органик» и «Фермерский» стоят дороже

Интерес к здоровому образу жизни растёт на фоне тревоги из-за стресса, экологии и качества продуктов. Люди хотят жить дольше и не болеть. Расходы на товары и услуги, связанные со здоровьем, растут, а бизнес развивает продукты для этой аудитории.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), спрос на ЗОЖ-продукцию в федеральной рознице за прошлый год вырос на 15–30%, а в отдельных сетях — до 40%.

Появилась аудитория покупателей, готовых платить больше за эту продукцию. Производители и ритейлеры используют интерес потребителей в продвижении товаров. Иногда им достаточно изменить цвет упаковки на зелёный и добавить надпись «био», как покупатель начинает смотреть на товар другими глазами.

Часть наценки на эко-продукты обоснована реальной экономикой производства, но это применимо не ко всем товарам. Высокая стоимость может быть оправдана, когда на этикетке есть пометки двух видов. Разберём каждый из них.

Пометка «Органик»

В России статус «Органик» регулируется законом. Производитель обязан пройти добровольную сертификацию в аккредитованном органе по сертификации. Сертификат выдаётся сроком на три года. Вся продукция должна производиться без применения запрещённых агрохимикатов. В результате урожайность может снижаться на 20–40%. Себестоимость единицы продукции растёт.

Вся органическая продукция в России должна быть помечена этим знаком

По данным экспертов Роскачества, на начало 2026 года в едином государственном реестре числилась 261 компания.

Пометка «Фермерский»

С 1 января 2026 года вступил в силу первый в России национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 «Реализация фермерской продукции». Маркировка «фермерский» теперь регулируется Федеральным законом № 297-ФЗ. Но единого графического знака для фермеров пока не существует. Поэтому покупателю приходится вчитываться в этикетку.

Хотя закон официально закрепил статус «фермерской продукции» исключительно за малым бизнесом и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ), крупные агрохолдинги всё ещё могут использовать созвучные маркетинговые названия.

Чтобы убедиться, что продукт действительно фермерский, нужно проверить обязательные по техрегламенту данные изготовителя: на упаковке должны быть прямо указаны наименование и адрес конкретного хозяйства или кооператива.

Настоящая фермерская продукция обычно дороже, потому что производится небольшими партиями. Небольшим хозяйствам сложно соперничать с агрохолдингами по цене: крупные производители автоматизируют процессы и тратят меньше на каждый литр молока или килограмм мяса. Поэтому высокая цена настоящей фермерской продукции вполне оправдана.

Потребитель доплачивает за штучный, локальный продукт и поддержку малого бизнеса, а не за конвейерное производство

Где начинается чистая финансовая наценка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2025 № 349-ФЗ, с 1 сентября 2025 года начали действовать требования к маркировке органической продукции: использование слов «эко», «био», «экологический» и сходных обозначений без органической сертификации ограничивается. При этом до 1 сентября 2030 года предусмотрен переходный период, поэтому жёсткие санкции пока отложены.

Из-за этого товары, произведённые по стандартным технологиям, всё ещё могут выглядеть на полке как более полезные или экологичные — например, за счёт зелёного оформления упаковки и эко-заявлений. Их цена при этом может быть заметно выше, хотя технология производства и сырьё остаются обычными.

Такой приём называют гринвошингом (от англ. greenwashing — «зелёный камуфляж»): бренд создаёт у товара образ более чистого и полезного продукта, не всегда подкрепляя его реальными изменениями. В этом случае покупатель платит не столько за качество, сколько за премиальное позиционирование — дизайн упаковки, маркетинг, торговую наценку и, например, размещение на специальных брендированных стеллажах.

Эко и обычный продукт: сравним цены

Чтобы понять, сколько покупатель переплачивает на самом деле, мы проанализировали онлайн-каталоги «Пятёрочки», «Дикси» и «Магнита». Сопоставили стоимость некоторых базовых продуктов массового спроса. Цены актуальны для Московского региона в июле 2026 года.

© «Рамблер

Из таблицы видно, что продукты с обозначениями «эко», «ЗОЖ» и «деревенский» могут стоить дороже базовых аналогов: разница в цене в выборке варьируется от 6% до 639,9%.

Особенно резкий рост цен наблюдается у весовых товаров и сахара из‑за сочетания премиального позиционирования и мелкой фасовки. В результате потребительская корзина с такими товарами становится заметно дороже.

На что покупателю обратить внимание, чтобы не переплачивать за маркировку

Самый надёжный способ проверки — это Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. Об этом «Рамблеру» рассказал директор Департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимир Увайдов. По его словам, каждый сертифицированный продукт должен быть внесён в этот реестр. Если товара в нём нет, но на упаковке написано «Органик» — это прямое нарушение закона.

Также российский органический продукт маркируется специальным знаком: белый лист на зелёном фоне с надписью «ОРГАНИК» и специальным QR-кодом для перехода в реестр Минсельхоза России.

Если вы видите товар с надписью «Органик», а его производителя нет в реестре, то можно сообщить о нарушении в Роскачество. Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе «Борьба с гринвошингом».

Чтобы снизить чек в супермаркете, достаточно изменить несколько потребительских привычек. Проверяйте покупки по простому чек-листу прямо у магазинной полки.

Пересчитывайте цену за килограмм или литр

Производители премиальных ЗОЖ-линеек часто фасуют крупы, сахар и овощи в уменьшенные упаковки по 350, 450 или 500 г, из-за чего цена за упаковку выглядит ниже.

Всегда смотрите на мелкий шрифт на ценнике супермаркета — крупные ритейлеры обязаны указывать там стоимость за 1 кг или 1 литр. Сравните эту цифру с ценой базового аналога. Так можно увидеть реальную разницу в цене за килограмм или литр и оценить, оправдана ли переплата.

Читайте состав на обороте

Не верьте обещаниям на лицевой стороне товара: «Без антибиотиков», «Без ГМО», «Зерновой откорм», «Натуральный продукт». Переверните упаковку и прочитайте состав продукта. Сравнение составы двух товаров (с зелёной маркировкой и без). Это поможет понять, есть ли у более дорогого товара отличия, которые объясняют разницу в цене.

Проверяйте спорные эко-заявления

Некоторые бренды используют приставки «био» и «эко» для товаров, у которых такие обозначения требуют отдельного подтверждения или не дают потребителю понятного преимущества. С осторожностью относитесь к товарам вроде «био-воды» или «эко-соли» и проверяйте, есть ли у них подтверждённая сертификация.

Игнорируйте ЗОЖ-полки

Супермаркеты часто размещают товары с «зелёными» ценниками на отдельных стеллажах или в торцевых зонах. Ищите базовые аналоги на обычных полках. Часто такая же зеленая гречка, овсянка или растительное масло находятся в стандартных отделах бакалеи и стоят в разы дешевле, просто потому что их упаковка не выглядит премиально.

Выводы

Забота о здоровье — отличный тренд, но она не должна превращаться в слепую переплату маркетологам. Анализ «Рамблера» показал, что за пометки «эко», «био» и «деревенский» в обычных супермаркетах придётся переплачивать. Поэтому при покупке товара читайте состав, обозначенный мелким шрифтом на обороте.

Обычные сезонные овощи, простые крупы и стандартное молоко без громких маркетинговых обещаний могут быть сопоставимы с премиальными «зелёными» аналогами по составу и пищевой ценности.

Где выгоднее покупать курицу: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси»

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