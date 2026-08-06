Эксперт рассказала, как сократить затраты на продукты в магазине

Снизить расходы на продукты можно без жёсткой экономии и перехода на самые дешёвые товары. Для этого важно учитывать не только цены на полках, но и собственные покупательские привычки: именно они часто незаметно увеличивают чек. О том, как меньше тратить в супермаркете без потери качества, «Рамблер» спросил финансового эксперта.

8 правил разумной экономии в магазине

1. Планируйте меню на неделю. Покупка продуктов «на глаз» часто приводит к лишним расходам: половина ингредиентов для блюда есть, а второй половины нет, и приходится снова идти в магазин. Планирование рациона позволяет покупать ровно столько, сколько вы съедите.

Составляйте меню на неделю, заранее прописывая, какие продукты понадобятся для приготовления сбалансированных блюд.

2. Составляйте список покупок. Список — главный щит против маркетинговых уловок супермаркета. Без него человек склонен импульсивно заполнять корзину товарами с жёлтыми ценниками или продуктами, красиво разложенными на уровне глаз.

Фокусируйтесь на базовых, цельных продуктах из списка, избегая покупки лишнего сахара, соусов и снеков.

3. Не ходите за покупками на голодный желудок. Это помогает снизить риск импульсивных покупок. В состоянии голода мозг сильнее реагирует на высококалорийную еду, поэтому такие продукты кажутся более привлекательными.

Как объясняет нейробиолог Стефан Дж. Гийанэй в книге «Голодный мозг. Как перехитрить инстинкты, которые заставляют нас переедать», в такие моменты активируются древние эволюционные механизмы: мозг фокусируется на максимально быстром восполнении энергии, из‑за чего мы особенно остро реагируем на соблазнительные варианты вроде снеков и выпечки. В итоге в корзине оказываются чипсы, сладости и готовая кулинария, цены на которую часто выше, чем на продукты для самостоятельного приготовления.

Сытый человек, напротив, принимает более рациональные решения и выбирает свежее мясо, рыбу и крупы, а не сладости и снеки — ему проще сохранять внимание и самоконтроль, чтобы действовать осознанно, а не поддаваться сиюминутным импульсам.

4. Сравнивайте цену за килограмм или литр. Производители иногда прибегают к шринфляции: уменьшают объём упаковки или вес продукта, сохраняя привычный вид товара. Например, бутылка становится не 1 л, а 900–950 мл, плитка шоколада — не 100 г, а 80–85 г. Визуально упаковки похожи, но реальная цена за килограмм или литр отличается.

Что такое шринкфляция и в чём она проявляется

Покупайте тот же качественный продукт, но выбирайте наиболее выгодную фасовку, не переплачивая за красивую пластиковую тару небольшого объёма.

5. Покупайте товары собственных торговых марок (СТМ). Товары собственных торговых марок могут быть дешевле брендовых аналогов: в их цене обычно меньше расходов на продвижение. Иногда товары СТМ выпускают на тех же заводах и по тем же государственным стандартам (ГОСТам), что и брендовые аналоги.

Изучайте состав и место производства на этикетке. Если крупу или молочную продукцию для СТМ делает известный региональный комбинат, качество может быть сопоставимым с брендовым аналогом. Бабенко Виктория финансовый эксперт, независимый консультант по управленческому учёту и личным финансам

6. Фильтруйте жёлтые ценники. Акции выгодны только тогда, когда вы покупаете продукт с длительным сроком хранения, который и так присутствовал в вашем списке (например, оливковое масло, консервированный тунец или качественные макароны). Если вы берёте десерт только потому, что на него скидка 40% — это не экономия, а незапланированные расходы.

Не снижайте планку требований к составу ради скидки и берите по акции только те товары, которыми пользуетесь регулярно.

7. Выбирайте сезонные и локальные продукты. Внесезонные овощи и фрукты везут издалека, что закладывает дополнительные логистические расходы в их стоимость. К тому же такие продукты могут уступать сезонным по свежести и вкусу.

Отдавайте предпочтение сезонным и местным яблокам, корнеплодам или зелени. Они часто дешевле, свежее и обладают более насыщенным вкусом.

8. Организуйте правильное хранение. Часть купленных продуктов выбрасывают из-за неправильного хранения или банальной забывчивости. Используйте правило «первым пришёл — первым ушёл»: переставляйте товары с меньшим сроком годности ближе к переднему краю полки холодильника.

Чтобы сохранить качество продукта, используйте грамотную заморозку. Например, разделяйте на порции мясо и рыбу.

Выводы: соблюдайте гигиену чека

Главная цель оптимизации — перестать платить за яркие упаковки, чужую рекламу и собственные спонтанные эмоции. Например, если семья тратит на продукты 30 тысяч рублей в месяц и за счёт списка сокращает импульсивные покупки хотя бы на 10%, экономия составит около 3 тысячи рублей.

Выбирая цельные, базовые продукты и планируя покупки, вы сохраняете полноценный рацион и освобождаете деньги для других личных целей.

Почему эко-продукты могут стоить дороже и как не переплачивать за них: чек-лист

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