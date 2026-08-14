В январе 2026 года тарифы ЖКХ уже повышались на 1,7%, а с 1 октября запланирован новый рост: от 8 до 22% в разных субъектах. Однако часть расходов некоторые граждане могут вернуть через субсидию. Она положена, если коммунальные затраты отнимают слишком большую долю семейного бюджета: в Москве — больше 10%, в Петербурге — 14%, в большинстве регионов — 22%. Рассказываем, как воспользоваться льготой и сколько можно сэкономить.

Кто может получить субсидию

Многие думают, что льготы ЖКХ — только для малоимущих. На самом деле круг получателей намного шире. Основание для субсидии — превышение расходов на квартплату над установленной долей доходов. На федеральном уровне эта доля равна 22%, однако в регионах её могут уменьшить.

Выплата полагается:

собственникам жилой недвижимости;

нанимателям жилья по договору социального найма;

членам жилищных кооперативов.

Согласно ст. 159 ЖК РФ, субсидию не назначат при наличии подтверждённой судом задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за последние 36 месяцев.

Льгота также доступна иностранным гражданам из стран, с которыми у России заключены соответствующие международные соглашения, — в частности из Белоруссии и Киргизии.

Как рассчитывают размер выплаты

Субсидия считается по формуле:

Важно понимать: расчётный размер платежей — это не цифра в вашей квитанции. Это стандарт, который определяется по региональным нормам площади и тарифам.

С 1 января 2026 года в столице установлены следующие нормативы стоимости коммунальных услуг для владельцев жилых помещений:

8173,35 рубля в месяц — для граждан, проживающих в одиночку;

в месяц — для граждан, проживающих в одиночку; 6276,23 рубля — на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

— на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 5811,94 рубля — на человека в семье из трёх и более жильцов.

С 1 октября эти показатели увеличатся: для одиноких собственников — до 8876,3 рубля, для семей из двух человек — до 6892,93 рубля, а для семей с тремя и более членами — до 6408,21 рубля на человека.

Если средний душевой доход в семье оказывается ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, то при расчёте субсидии используется понижающий поправочный коэффициент. Это позволяет увеличить итоговую сумму компенсации. В Москве на 2026 год прожиточный минимум составляет: для работающих граждан — 28 940 рублей, для пенсионеров — 18 971 рубль, для детей — 21 903 рубля.

Пример расчёта: сколько реально можно сэкономить

Возьмём московскую семью из трёх человек (двое взрослых, один ребёнок). Они живут в собственной квартире.

Исходные данные:

Уровень доходов семьи: 90 000 рублей.

Затраты на ЖКУ: 12 000 рублей.

Допустимая доля затрат в столице: 10%.

10% от 90 000 рублей — 9000 рублей. Семья платит за «коммуналку» 12 000 рублей в месяц, то есть на 3000 рублей больше разрешённого порога. Превышение есть — значит, можно оформлять льготу.

Считаем субсидию:

5811,94 × 3 − 90 000 × 10% = 8 435,82 рубля.

Итог: каждый месяц государство будет возвращать семье 8435,82 рубля. За год — больше 100 тысяч рублей.

Как оформить субсидию: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Оцените своё право на государственную помощь

Прежде всего определите, какую часть от общего дохода вашей семьи забирает оплата жилищно-коммунальных услуг. Если этот показатель выше установленного в вашем регионе лимита, значит, вы можете претендовать на компенсацию затрат.

Шаг 2. Сформируйте комплект документов

Потребуется подготовить: удостоверения личности всех членов семьи, сведения о доходах каждого члена семьи за последние полгода, платёжные квитанции за коммунальные услуги, а также реквизиты банковского счёта для перечисления средств.

Шаг 3. Определитесь с вариантом направления заявки

Заявление можно отправить одним из доступных способов: воспользоваться сервисом «Госуслуги» или обратиться в ближайший центр «Мои документы».

Шаг 4. Ожидайте ответа от уполномоченных органов

Решение по вашему обращению принимается в течение десяти рабочих дней. Срок начинает отсчитываться с момента, когда в ведомство поступит полный пакет бумаг.

Шаг 5. Устраните замечания, если они возникнут

В случае обнаружения неточностей или нехватки данных представители соцзащиты уведомят вас об этом. На устранение недостатков отводится десять суток.

Шаг 6. Не забывайте о переоформлении

Субсидия предоставляется на полгода. По окончании этого срока право на выплату нужно подтверждать заново, подавая обновлённый комплект документов.

Причины отказа: почему вам могут не дать субсидию

Задолженность по коммунальным платежам

Отказать могут не из-за любой задолженности. Основанием станет только долг за последние три года, подтверждённый вступившим в силу судебным актом.

Если у вас есть небольшая текущая задолженность, но она не дошла до суда, вы всё равно можете получить субсидию. Также отказ не грозит, если вы заключили соглашение о реструктуризации долга и выполняете его условия.

Расходы на ЖКУ не превышают региональный порог

Субсидию назначают, если расходы на ЖКУ выше допустимой доли, установленной в вашем регионе. Если сумма в квитанциях не превышает этот порог, компенсацию не предоставят.

Не подтверждено право на жильё или постоянное проживание

Льгота предоставляется только россиянам с постоянной регистрацией по месту жительства и подтверждением права на жилое помещение. Кроме того, заявитель должен быть собственником жилья или нанимателем по договору социального найма.

Неполные или недостоверные сведения в документах

Если вы случайно или намеренно скрыли часть доходов, предоставили просроченные справки или допустили ошибки в заявлении — это повод для отказа. Например, если вы забыли указать проценты по вкладам, это могут расценить как предоставление недостоверных сведений.

Изменился доход или состав семьи

Субсидию считают по доходам за последние шесть месяцев. Если за это время у кого-то из членов семьи выросла зарплата, появилась премия или другой дополнительный доход, семья может выйти за предел допустимой доли расходов и потерять право на выплату.

На расчёт влияет и состав семьи: рождение ребёнка, выписка или смерть родственника. О таких изменениях нужно сообщить в органы соцзащиты в течение месяца.

Вывод о субсидии на ЖКХ

Субсидия на ЖКХ — это реальный способ сэкономить десятки тысяч рублей в год. И получить её могут не только малоимущие. Главное — чтобы доля расходов на «коммуналку» превышала региональный порог. Проверьте свои квитанции, посчитайте доходы и, если есть шанс, подайте заявление . Это занимает не так много времени, а результат может ощутимо снизить нагрузку на семейный бюджет.

Как сэкономить на коммунальных услугах без ущерба комфорту

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