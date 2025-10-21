Сбер предупредил о росте мошенничества «звонок из военкомата»

Сотрудники кибербезопасности Сбера зафиксировали новую волну случаев мошенничества с фейковыми звонками из военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

© Sandwish/iStock.com

Злоумышленники активно используют две легенды. Первый сценарий ориентирован на молодых россиян призывного возраста. Мошенники звонят и сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения в электронном Реестре воинского учёта или ознакомиться с повесткой. Такой предлог используется для получения доступа к Госуслугам, так как осенняя призывная кампания в 2025 году проводится с использованием сервиса.

Вторая легенда создана для обмана родственников погибших на СВО. Злоумышленники звонят и сообщают о посмертном награждении военнослужащего. Они убеждают, что для получения выплаты необходимо встать в электронную очередь на Госуслугах.

Цель мошенников в обоих сценариях ― получить код из СМС. После получения кода злоумышленники запугивают человека уголовной ответственностью за якобы противоправную деятельность и финансирование ВСУ. В качестве выхода из ситуации пострадавшему предлагают перевести деньги на «безопасный» банковский счёт, чтобы избежать преследования.

Суть мошеннической схемы не изменилась, она по-прежнему сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег ― это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор, ― Станислав Кузнецов.

Мошенники постоянно придумывают новые легенды для обмана. Читайте подробно об актуальных схемах злоумышленников в нашем разделе «Защита».

Как мошенники обманывают пенсионеров и как защититься от злоумышленников