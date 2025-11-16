Новые схемы обмана пенсионеров: как не стать жертвой мошенников

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, которые зачастую нацелены на наиболее доверчивые категории россиян, в том числе на пенсионеров. Здесь, как правило, в ход идут житейские и бытовые предлоги: запись в поликлинику, оплата ЖКХ-услуг и так далее. Раскрываем новые схемы мошенников и рассказываем, как от них защититься.

Задолженность по квартплате

Мошенники зачастую используют в качестве предлога тему ЖКХ. Они также подкрепляют уловки сезонностью, например используют наступление холодов как легенду для привлечения внимания, представляясь сотрудниками ЖКХ. Для пенсионеров это понятный бытовой предлог, а также такие схемы выглядят правдоподобно. В том числе схема может начинаться в этом случае со звонка на стационарный телефон, который ещё остался у пенсионеров, с последующим переходом на общение с аферистом по мобильной связи.

Описание схемы

Потенциальной жертве поступает звонок якобы от управляющей компании или поставщика коммунальных услуг. Ей сообщают о наличии задолженности, погасить которую нужно определённым образом — перейдя по ссылке из отправленного сообщения в СМС или в мессенджере. После того как пенсионер открывает ссылку и вводит данные своей банковской карты ― номер, срок действия, CVV-код с оборота и код из СМС, мошенники получают доступ к его счетам и снимают с них деньги.

Как защититься

Если у вас есть сомнения о наличии долга, самостоятельно позвоните в свою управляющую компанию или в организацию, от лица которой вам поступил звонок. Сотрудники кол-центра проверят информацию и сообщат актуальные данные.

Никогда не переходите по ссылкам, поступившим от неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками ЖКХ.

Включите бесплатный определитель номера в приложении СберБанк Онлайн. Он распознаёт звонки мошенников и блокирует нежелательные вызовы.

Случай из жизни

Однажды Ольге Ивановне поступил звонок в мессенджере WhatsApp якобы от представителя электросети. Мужчина представился диспетчером управляющей компании и сообщил ей о наличии задолженности в размере около 2 тысяч рублей, добавив, что за неуплату по счёту ей грозит штраф.

Пенсионерке прислали ссылку для погашения долга. Перейдя по ссылке, она начала вводить реквизиты банковской карты, но почувствовала тревогу. Осознав неладное, она покинула страницу подозрительного сервиса платежей и заблокировала звонки с неизвестных номеров. Теперь она не получает сомнительных звонков и чувствует себя спокойно.

Общедомовой чат

Общедомовой чат — удобный сервис, с помощью которого соседи обсуждают важные вопросы: благоустройство мест общего пользования, платежи и сборы. Поэтому к таким чатам присоединяется всё больше пользователей, и этим пользуются мошенники.

Описание схемы

Злоумышленники размещают в подъездах и лифтах QR-коды якобы для присоединения к общедомовому чату. Переходя по ссылке, человек попадает на фальшивую страницу регистрации нового пользователя или подтверждения участия в чате. Оставленные на поддельной странице данные для входа мессенджер: логин, пароль, код из СМС попадают в руки мошенников.

Как защититься

Для присоединения к общедомовому чату обратитесь к другим жильцам вашего дома. Так вы сможете быть уверены, что перешли в настоящий чат, а не на ресурсы злоумышленников.

Во многих регионах чаты домов работают через приложение «Госуслуги Дом». Чтобы к нему присоединиться, скачайте приложение, перейдите во вкладку «Домовой чат» и авторизуйтесь в системе с помощью сервиса VK ID.

Проверяйте незнакомые сайты на мошенничество через СберБанк Онлайн с помощью сервиса «Безопасность в интернете». Введите адрес сайта, на который хотите зайти, и система подскажет, безопасно ли это.

Случай из жизни

Галина Викторовна обнаружила на дверях своего многоквартирного дома необычное извещение:

Уважаемые жители, создана группа жителей нашего двора. Присоединяйтесь, чтобы оперативно получать важную информацию и своевременно решать возникающие вопросы.

Объявление заинтересовало пожилую женщину, потому что она хотела привлечь внимание к проблемам неисправных ламп освещения в подъезде, грязных окон и посторонних лиц, проникающих в помещение.

Некоторое время назад её внук Павел помогал бабушке создать учётную запись в популярном мобильном приложении и показал, как сканировать штрихкоды для удобного приобретения товаров. Вспоминая советы Павла, Галина Викторовна достала смартфон, запустила программу камеры и направила объектив на указанный QR-код, кликнув на всплывающую строку. Вместо обещанного форума жильцов загрузилась форма регистрации в приложении.

Галина Викторовна поняла, что забыла пароль, который устанавливал её внук. Поэтому она позвонила внуку и попросила сообщить пароль.

— Зачем опять проходить регистрацию? Ты уже давно зарегистрирована, — сказал Павел.

Узнав подробности, молодой человек мгновенно догадался, в чём дело, и предупредил женщину:

— Бабушка, никогда не вводи пароль и прочие личные данные на незнакомых веб-сайтах. Это уловка мошенников.

Далее внук рассказал Галине Викторовне про то, как можно проверить сайт с помощью СберБанк Онлайн. Теперь пожилая женщина перестраховывается и всегда узнаёт, можно ли переходить по поступившим ей ссылкам.

Звонок от Банка России

Звонки от официальных ведомств под любым предлогом — ещё одна распространённая уловка мошенников. Пожилые люди доверяют представителям таких учреждений и соглашаются выполнять их любые рекомендации.

Описание схемы

Лжесотрудники Банка России звонят человеку и сообщают, что мошенники предприняли попытку взломать его счета. Чтобы обезопасить накопления, их нужно перевести на безопасный счёт Центробанка. Пенсионер снимает деньги со своих счетов и добровольно отдаёт их аферистам: вносит их на счета мошенников через банкоматы или передаёт курьерам. После этого мошенники исчезают вместе с деньгами.

Как защититься

Помните, что представители Банка России никогда не звонят гражданам. В Центробанке не предусмотрена возможность открытия счетов для физических лиц.

Если вам звонят и сообщают о попытке злоумышленников получить доступ к вашему счёту, не поддавайтесь панике. Самостоятельно позвоните в обслуживающий вас банк и уточните информацию.

Подключите услугу «Близкие рядом», с помощью которой вы сможете выбрать помощника из числа ваших близких. Если банк зафиксирует подозрительную операцию по вашему счёту, она будет приостановлена до тех пор, пока доверенное лицо не подтвердит её.

Случай из жизни

Когда Татьяна Павловна отправилась в магазин за покупками, на её телефон пришло уведомление в мессенджере. После открытия этого сообщения женщине позвонил сотрудник Банка России, сообщив ей о том, что её банковская карта подверглась нападению киберпреступников. «Банковским специалистам» якобы удалось отразить попытку кражи денег, но угроза осталась: в любой момент преступники могут попробовать снова вывести средства.

Мужчина убеждал Татьяну Павловну не волноваться и предложил способ защитить накопления от преступников. Для этого пенсионерке нужно отправиться в ближайшее отделение банка, снять абсолютно все деньги наличными и положить их на особый защитный счёт, который обеспечит сохранность капитала.

Женщина поверила незнакомцу, позвонившему ей, и направилась к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги. Однако уловка мошенников не сработала благодаря предусмотрительности внука, который посоветовал бабушке подключить сервис «Близкие рядом». Татьяна Павловна прислушалась к совету, и, когда совершала операцию снятия денег, её внуку тут же поступило оповещение. Молодой человек сразу связался с бабушкой и отговорил её от рискованного шага.

Самозапрет на кредит

Самозапрет на кредиты — ограничение, которое препятствует оформлению кредитов и займов на ваше имя. Такая функция появилась 1 марта 2025 года. Её цель — дополнительно защитить вас от действий мошенников. Однако злоумышленники придумали схему обмана и для тех, кто хочет подключить услугу.

Описание схемы

Мошенник звонит потенциальной жертве под видом сотрудника Госуслуг и сообщает, что самозапрет был установлен неправильно. Под предлогом исправления ошибок в заявлении собеседник направляет пользователю ссылку, предлагая перейти по ней. Перейдя по ссылке, человек попадает на поддельный сайт Госуслуг. Данные, оставленные на нём ― логин, пароль, код из СМС, — перехватывают злоумышленники.

Как защититься

Не переходите по непроверенным ссылкам, поступившим вам в мессенджерах и письмах.

При поступлении подозрительных звонков подключите сервис «Сообщить о мошеннике» в СберБанк Онлайн. Он позволяет оперативно информировать банк о подозрительных звонках и СМС-сообщениях, защищая от действий злоумышленников не только вас и ваших родных, но и миллионы других пользователей.

Случай из жизни

Евгений Фёдорович установил на портале «Госуслуги» защиту от выдачи кредитов, чтобы обезопасить себя от возможных действий мошенников. Однако спустя пару дней ему поступил звонок якобы от сотрудницы кредитной организации. Женщина сообщила, что заявление Евгения не прошло проверку, следовательно, необходимая отметка в реестре отсутствует. Она предупредила:

— Сейчас есть риск, что кто-то сможет незаконно воспользоваться вашим именем и оформить заём.

Женщина предложила простое решение: выслать Евгению Фёдоровичу специальную гиперссылку, перейдя по которой он введёт заново свои персональные данные, и тогда система обработает запрос правильно.

Предложение вызвало сомнения у Евгения: он знал, что может самостоятельно войти в свой профиль на Госуслугах через мобильное приложение либо официальный портал. Он также знал, что данные там сохраняются автоматически.

Мужчина ответил, что проверит свой личный кабинет и в случае необходимости перезвонит, если заметит проблему. Завершив разговор, Евгений Фёдорович удостоверился: сервис успешно активирован, никаких ошибок не обнаружено, а бюро кредитных организаций подтвердило успешное внесение отметки о действии самозапрета.

Главное

В силу своей доверчивости пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Чтобы ввести пожилых людей в заблуждение, злоумышленники используют разные схемы обмана: называют себя представителями госучреждений, управляющих компаний, сотрудниками Госуслуг, соседями по дому.

Чтобы не попасть на уловки, не следует переходить по ссылкам и вводить свои данные на незнакомых сайтах. Если сомневаетесь, позвоните сами в организацию или банк, представителем которых якобы является звонящий.

Обезопасить себя от действий преступников можно, сохраняя бдительность, также защититься вам помогут сервисы безопасности СберБанка. Например, с помощью бесплатного определителя номера можно ограничить себя от звонков мошенников, а через сервис «Безопасность в интернете» — проверить любой сайт.

