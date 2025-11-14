Россияне смогут установить щит защиты от мошенников в СберБанк Онлайн

Сбербанк запустил в мобильном приложении интерактивную систему защиты от мошенников «Уровни безопасности». Новая функция в игровом формате помогает пользователям повысить киберграмотность и настроить персональные настройки безопасности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

© champpixs/iStock.com

Обновлённый раздел «Безопасность» в СберБанк Онлайн теперь работает как обучающий квест. Пользователи могут повышать свой уровень защиты — от базового до продвинутого, — выполняя практические задания. Базовым считается предоставляемая по умолчанию антифрод-защита банка. Для перехода на средний уровень потребуется выполнить 2–4 интерактивных задания, а на продвинутый — 5 и более.

Среди доступных опций — подключение сервисов «Определитель номера» и «Антивирус», проверка привязки карт к сервисам для отключения ненужных подписок, настройка запрета на создание скриншотов в приложении. Также пользователи могут проверить утечки своих данных с внешних ресурсов и проконтролировать устройства, с которых выполнялись входы в аккаунт.

Это принципиально новый подход, когда человек с помощью подсказок выстраивает свою систему безопасности и в результате значительно снижает риски мошенничества, отмечают в банке.

Кроме того, в разделе доступны инструменты экстренного реагирования: «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от Госуслуг», а также обучающие материалы о новых схемах мошенников и способах защиты.

Обновлённый раздел безопасности уже доступен пользователям Android-версии 16.16 и выше. Найти его можно на главном экране по значку «Щит» или в меню в разделе «Все настройки» — «Безопасность». Все функции предоставляются бесплатно.

