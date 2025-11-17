Дропперство: чем опасен «лёгкий» заработок на своей банковской карте

Всё чаще в новостях мелькают истории о школьниках и студентах, которых задерживают за помощь мошенникам в выводе украденных денег. Они не хакеры и никого не обманывали по телефону, но участвовали в преступной деятельности ― стали дропами. Разбираемся, кто это такие, почему мошенники активно вербуют на эту роль молодёжь и чем рискуют те, кто соглашается помогать злоумышленникам.

Кто такие дропы и при чём здесь банковские карты

Дроп, или дроппер, — это человек, через счёт которого проходят похищенные средства. Дропы за вознаграждение предоставляют мошенникам реквизиты своей карты или счёта, чтобы они могли использовать их в своих целях, либо самостоятельно совершает финансовые операции по указанию третьих лиц.

Представьте цепочку: мошенник выманил у жертвы 100 тысяч рублей. Если он переведёт их сразу себе, то мгновенно попадёт в поле зрения правоохранителей. Вместо этого он отправляет деньги на карту дропа.

После этого дропов обычно просят:

Перевести полученную сумму на другой счёт. Снять наличные в банкомате и передать их дальше по цепочке. Получить наличные от другого дропа, положить их на свою карту и отправить следующему адресату.

Задача дропов — помочь преступникам оставаться в тени. Сами посредники рано или поздно попадают в поле зрения правоохранителей. По информации на начало лета 2025 года, полиция установила личности 30 тысяч дропперов, заявил на ПМЭФ в июне этого года замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Впрочем, людей, которые вовлекают дропов в свой «бизнес» (их ещё называют «дроповодами»), дальнейшая судьба подопечных не интересует. Вместо тех, кто попался, они подыскивают новых исполнителей. Причём некоторые дропы даже не догадываются, что нарушают закон, то есть их используют втёмную. По данным Сбера, в стране может быть около 2 миллионов дропов и большинство из них участвует в схемах неосознанно.

Почему подростки — идеальные кандидаты в дропы

По данным Сбера, в легализации доходов мошенникам сегодня помогает почти 2 миллиона человек, причём 60% из них моложе 24 лет. Самый молодой из разоблачённых на данный момент дропперов оказался 14-летним подростком. В Сбере отмечают, что число киберпреступлений с участием детей за последние 3 года выросло в 75 раз. Больше становится в том числе и несовершеннолетних дропов.

Мошенники — хорошие психологи и понимают, что заполучить доверие подростка проще, чем «развести» или уговорить взрослого.

Вот главные причины, по которым молодёжь в зоне риска:

Доступ к картам. С 14 лет дети могут завести свою банковскую карту. До недавних пор сделать это можно было без разрешения родителей, чем и пользовались преступники. Но с 1 августа банки обязали получать письменное согласие взрослых на открытие карты для подростка. Кредитные организации должны уведомлять родителей обо всех финансовых операциях их детей. Доверчивость и жажда самостоятельности. Подростки часто верят в лёгкий заработок и хотят иметь свои деньги, за которые не нужно отчитываться перед родителями. Недооценка последствий. В 14–17 лет бывает сложно осознать, что пара действий в мобильном приложении может привести к проблемам с законом. Однако незнание не освобождает от ответственности: в зависимости от ситуации наказать могут как самого несовершеннолетнего дропа, так и его родителей.

Кто ещё в группе риска

Несмотря на то что более половины всех дропперов являются представителями подрастающего поколения, преступники работают и с другими уязвимыми группами. Они ищут тех, кто остро нуждается в деньгах, плохо ориентируется в законах или легко поддаётся влиянию.

Среди них:

Безработные и люди в тяжёлом финансовом положении. Отчаявшись, человек может закрыть глаза на сомнительные условия «сотрудничества». Мошенники играют на этом, предлагая гарантированный высокий доход без опыта и ежедневные выплаты. Мигранты. Лёгкой добычей их делают желание быстрого заработка и незнание местного законодательства. Соглашаясь стать дропом, некоторые из них не понимают, что совершают преступление. Другие осознают это, но рассчитывают скрыться от ответственности на родине. Пенсионеры. Их часто обманывают, используя доверчивость и низкую цифровую грамотность. После этого пожилых людей могут заставить совершать финансовые операции или сделать курьерами под предлогом участия в «расследованиях» правоохранительных органов.

Чем грозит помощь мошенникам

В 2025 году в России ужесточили ответственность за дропперство. Теперь за помощь в выводе преступных доходов можно получить крупный штраф и даже тюремный срок. С этого года действия дропов, которые помогают преступникам сознательно, подпадают под статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). За передачу своей карты или переводы по поручению мошенников она предусматривает:

до 480 часов обязательных работ;

до 2 лет исправительных работ;

штраф до 300 тысяч рублей;

до 3 лет колонии.

Уголовной и административной ответственности граждане России подлежат с 16 лет. Если дропом становится ребёнок младшего возраста, наказание выбирается индивидуально. Например, его могут поставить на учёт в полиции, а родителям выписать штраф.

Даже если дело не дошло до суда, в кредитной истории дропа может появиться отметка о неблагонадёжности. Как только его счёт оказывается вовлечён в схему по отмыванию средств, в глазах банков он станет рискованным клиентом. В будущем он может столкнуться с отказом в получении кредита, ипотеки или даже в оформлении кредитной карты.

Главное

Дропперство — это не просто сомнительный заработок, а уголовное преступление. За такие действия грозит серьёзная ответственность — от крупного штрафа до лишения свободы. Особенно уязвимы перед мошенниками молодые люди. В отмывание преступных доходов их чаще всего вовлекают обманом — под видом безобидной помощи или выгодной работы.

Участие в подобных схемах имеет долгосрочные последствия. Даже если удастся избежать суда, можно попасть в реестр дропов, лишиться доступа к собственным счетам и получить испорченную кредитную историю, что создаст проблемы на годы вперёд.

