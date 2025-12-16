Названы самые популярные схемы мошенничества на конец 2025 года

Мошенники всё активнее используют телефон, мессенджеры и онлайн-сервисы. В 2024 году телефонное мошенничество нанесло россиянам ущерб на сумму не менее 295 миллиардов рублей. При сохранении темпов роста в 2025 году эта цифра может достичь 330 миллиардов. Эксперты портала по кибербезопасности «Кибрарий» подготовили обзор самых распространённых схем обмана на конец 2025 года и напомнили, как защитить себя и близких.

Топ‑10 актуальных схем мошенников

1. Мошенничество с Пушкинской картой

Подросткам предлагают обналичить средства с карты, выманивая её реквизиты и коды подтверждения. После передачи данных деньги полностью списываются.

2. Кража аккаунта на маркетплейсе

Мошенники представляются клиенту маркетплейса представителем службы безопасности онлайн-платформы. Под предлогом аннулирования подозрительной операции они узнают код для входа в аккаунт платформы.

3. «Помощь» родителям

Мошенник звонит ребёнку. Представляясь полицейским, он угрожает уголовным делом против родителей. Чтобы спасти родителей, ребёнка вынуждают собрать деньги и драгоценности в квартире и передать их курьеру.

4. Исходящий звонок на незнакомый номер

Мошенник отправляет потенциальной жертве сообщение с пугающим содержанием и вынуждает перезвонить на определённый номер. Далее у человека вытягивают коды из СМС и просят перевести деньги на безопасный счёт.

5. Установка мошеннических программ с помощью VPN

Мошенники маскируют шпионские программы под бесплатные VPN‑сервисы, полезные браузерные расширения или утилиты для ускорения работы сайтов. Они делают скриншоты экрана, отслеживают вводимые пароли и платёжные данные.

6. Мошенничество от имени старших по дому

Обманщики звонят или пишут в мессенджерах, представляясь старшими по дому. Под предлогом обновления информации для управляющей компании они получают личные данные.

7. Предложение о «работе» для студентов

Студентам предлагают трудоустройство без опыта работы. А затем просят оплатить обучение или открыть счёт в определённом банке, чтобы заполучить доступ к личным данным и деньгам.

8. Похищение денег от имени «собственников квартиры»

Арендаторам приходят сообщения якобы от арендодателя с требованием перевести платёж на новые реквизиты.

9. Получение доступа к Госуслугам под видом установки мессенджера МАХ

Злоумышленники звонят от имени «государственного» мессенджера. Используя легенду об обмене данными с госсервисами, они выманивают коды из СМС.

10. Кража денег через NFC: «бесконтактный» обман

Для защиты накоплений человеку предлагают установить на телефон специальное приложение, приложив к смартфону банковскую карту и указав ПИН-код. Мошенникам становятся доступны счета держателя карты.

Подробный разбор каждой из схем читайте в материале портала «Кибрарий».

Как защититься от мошенников

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогают обезопаситься практически от любой из описанных схем:

Никогда не сообщайте никому коды из СМС, пуш-уведомлений и данные карт (номер, срок действия, CVC/CVV). Эти данные нужны только мошенникам.

(номер, срок действия, CVC/CVV). Эти данные нужны только мошенникам. Прерывайте любой неожиданный «важный» звонок из банка, полиции, суда, с Госуслуг, из почты и перезванивайте сами по официальному номеру банка или организации.

из банка, полиции, суда, с Госуслуг, из почты и перезванивайте сами по официальному номеру банка или организации. Не переходите по ссылкам и не сканируйте QR-коды из объявлений и сообщений от незнакомцев — сначала убедитесь, что адрес действительно принадлежит официальному сайту или чату.

из объявлений и сообщений от незнакомцев — сначала убедитесь, что адрес действительно принадлежит официальному сайту или чату. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов и включите на смартфоне антивирус, который проверяет программы и блокирует подозрительные загрузки.

и включите на смартфоне антивирус, который проверяет программы и блокирует подозрительные загрузки. Регулярно проверяйте свои банковские операции и подписки , чтобы быстро заметить лишние списания или неизвестные сервисы.

, чтобы быстро заметить лишние списания или неизвестные сервисы. Объясните пожилым родственникам и детям, что любые действия с деньгами и ценностями нужно совершать только после консультации с близкими, а при тревожных звонках — сразу звонить семье, а не «курьерам» и «сотрудникам ведомств».

Где узнать больше

О том, как использовать технологические инструменты для защиты — от определителя номера до мониторинга кредитной истории, — рассказывает статья «Рамблера» «Семь сервисов, которые защитят вас от мошенников».

Узнать больше о схемах мошенников и способах защиты можно в проекте Сбера «Кибрарий» — там собраны десятки памяток, инструкций и подробных разборов реальных случаев. Также можно изучить рекомендации по безопасности на сайте МВД России.

Телефонное мошенничество: популярные уловки и как не стать жертвой