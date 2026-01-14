Названы имена людей, которым в 2025 году чаще всего звонили мошенники

В 2025 году мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам по имени Александр и женщинам с именем Елена, говорится в пресс-релизе Сбера (есть в распоряжении «Рамблера»).

Сервис «Определитель номера» стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбера, отмечается в пресс-релизе. На основе данных сервиса, эксперты проанализировали более миллиарда звонков. Статистика выявила наиболее популярные имена тех, кому звонили телефонные аферисты.

В мужской топ-3 вошли:

Александры (8,13%);

Сергеи (6,49%);

Андреи (4,87%).

Среди женщин чаще всего пытались дозвониться:

Еленам (5,87%);

Татьянам (5,37%);

Натальям (5,12%).

Если смотреть на гороскоп, чаще других мишенью становились Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%).

Основная фаза активности злоумышленников пришлась на сентябрь, а в январе наблюдалось минимальное количество звонков.

Помимо «Определителя номера», россияне в 2025 году активно пользовались и другим защитным сервисом от Сбера — «Антивирус» нейтрализовал 5,1 миллиона вредоносных программ. Два этих продукта возглавили рейтинг самых востребованных сервисов безопасности у россиян. Третье место заняло решение «Куда привязаны счета и карты» — это приложение помогает контролировать траты по подпискам и в магазинах.

В конце 2025 года Сбер модернизировал раздел «Безопасность» в приложении СберБанк Онлайн, внедрив интерактивный квест «Уровни защиты». Новый формат уже освоили 10 миллионов пользователей. Он нацелен на повышение киберграмотности и осознанное выстраивание личной защиты от мошенников.

Система позволяет клиентам видеть свой текущий уровень (базовый, средний или продвинутый) и улучшать его с помощью практических заданий и подключения бесплатных сервисов кибербезопасности, в том числе специально разработанных для старшего поколения.

Также в разделе «Безопасность» доступны ключевые инструменты для экстренной защиты. Помимо обучающих материалов и полезных советов, здесь расположены кнопки быстрого реагирования: «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и функция «Сменить пароль от Госуслуг».

Весь этот комплекс бесплатных решений доступен пользователям Android (от версии 16.16) в приложении СберБанк Онлайн. Чтобы воспользоваться сервисами, найдите иконку щита на главном экране или войдите в раздел «Безопасность» через меню «Все настройки».

