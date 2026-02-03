Принцип мошеннической схемы «фейк босс» основан на доверии и уважении: мошенники создают поддельные аккаунты, копирующие профили реальных людей, как правило, руководителей или медийных лиц. Всё для того, чтобы втереться в доверие и обмануть. Узнайте, какие новые вариации «фейк босс» используют преступники и как от них защититься.

Педагоги стали мишенью мошенников

Как работает схема:

Мошенники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, копируя фото и имя директора учебного заведения, представителя курирующего ведомства (например, департамента образования) или другого авторитетного человека. Связываются с жертвой, представляясь чужим именем, и сообщают о вымышленной ситуации: утечке данных, внеплановой проверке, проведении важного мероприятия, благотворительной акции, помощи коллеге в беде. Для повышения доверия мошенники упоминают реальные имена и значимые события. Нередко они вводят в схему подставных персонажей — они представляются сотрудниками силовых структур, например прокуратуры или ФСБ. Втянув человека в разговор, преступники оказывают психологическое давление. При повторном звонке они сообщают о фиктивных проблемах: потере доступа к Госуслугам, утрате средств или нарушении закона. Далее жертву убеждают перевести деньги на посторонний счёт с целью безопасности, помощи коллеге или учебному заведению.

Жертвой такой схемы стала учительница начальных классов из Санкт-Петербурга. Она получила сообщение в мессенджере от имени своего бывшего начальника — директора школы, в которой она работала раньше.

Ситуация казалась обычной: аккаунт совпадал с профилем директора школы, а диалог начался с простого вопроса о новом месте работы. Но вскоре лжедиректор сообщил о проводимой правоохранительными органами проверке и попросил учительницу о содействии. Также он призвал её не рассказывать о просьбе коллегам для сохранения репутации школы.

Затем женщине позвонил другой неизвестный. Он сказал, что от её имени якобы проводятся незаконные финансовые операции и ей срочно нужно перевести деньги на «специальный счёт для расследования», чтобы избежать уголовного преследования. Опасаясь проблем с законом, педагог выполнила инструкции. Позднее она поняла, что стала жертвой обмана.

В другом случае 77-летней преподавательнице московского вуза написал сообщение якобы её руководитель. Он рассказал, что в институте случилась утечка персональных данных, и попросил помощи в расследовании. Мошенник предупредил женщину, что ей позвонят из полиции и Центробанка.

Вскоре ей действительно позвонили и сообщили, что кто-то пытается похитить её сбережения и недвижимость. Женщина поверила этой двухходовой комбинации и перевела все свои сбережения на безопасный счёт, продала квартиру и передала часть вырученной суммы курьеру.

Как мошенники манипулируют школьниками и студентами

Мошенники адаптировали схему «фейк босс» и под подростков. Они пользуются доверием молодых людей к представителям администраций школ и вузов, преподавателям, организаторам олимпиад.

Под их видом злоумышленники звонят или пишут подросткам в соцсетях, предупреждая о проблемах: отсутствии доступа к электронному дневнику, необходимости подтвердить своё участие в мероприятии или внести организационный взнос.

Чтобы быть более убедительными, мошенники:

используют реальные имена и должности;

ссылаются на правила школы или требования Министерства образования;

переадресуют разговор на второе подставное лицо: лжесотрудника банка, следователя;

высылают поддельные документы: приказы, письма.

На втором этапе схемы злоумышленники вынуждают подростка сообщить нужные данные под предлогом восстановления доступа к Госуслугам, защиты родителей от уголовного дела за финансирование терроризма или помощи в «расследовании». В стрессовой ситуации дети выдают им коды из СМС, устанавливают заражённые вирусами приложения, переводят деньги на посторонний счёт или передают курьеру семейные ценности.

Так, жертвой мошенников стала старшеклассница из Москвы. Ей позвонил злоумышленник и представился сотрудником школы, где училась девушка. Он сообщил, что аккаунт школьницы на Госуслугах оказался под угрозой. Для спасения профиля требовалось лишь назвать код из СМС. Девушка, не подозревая обмана, выполнила просьбу.

Затем школьнице позвонил подставной следователь и сказал, что аккаунт действительно взломан и чтобы поймать преступников, нужно провести специальную процедуру. Жертву убедили устроить «видеообыск» квартиры и составить «декларацию» имеющихся ценностей. Увидев семейные сбережения и драгоценности, преступники уговорили девушку передать их якобы на досмотр. Деньги она отдала курьеру, а драгоценности отправила посылкой в Ульяновск. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Как бухгалтеры выполняют задания фейкового руководителя

Эта схема основана на доверии сотрудников финансовых отделов и бухгалтерии к своему непосредственному руководителю.

Суть схемы:

Мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджерах , используя фото реального руководителя из открытых источников.

, используя фото реального руководителя из открытых источников. Совершают короткий звонок бухгалтеру и сразу прерывают соединение, а затем ссылаются на проблемы со связью.

Переходят в текстовый формат общения, настойчиво требуя срочного перевода средств , — якобы в связи с критической ситуацией.

, — якобы в связи с критической ситуацией. Обещают прислать подтверждающие документы позже, усиливая давление на сотрудника.

Получив деньги, перестают выходить на связь.

Как защититься от мошенничества

Потенциальные жертвы схемы «фейк босс» — люди, склонные доверять авторитетным фигурам. Мошенники умело используют психологические приёмы воздействия, подкрепляя обман реальными сведениями, которые они нашли в открытом доступе в Cети.

Помните, если вам угрожают или торопят — это верный признак мошенничества. Универсальная защита от подобных атак — проверка информации через официальные каналы и личные звонки руководителям.

Простые правила безопасности для защиты от схемы «фейк босс» перечислены на портале по кибербезопасности «Кибрарий»:

Прекратите разговор и перезвоните в организацию по официальному номеру , если у вас возникают сомнения в достоверности информации во время звонка или переписки.

, если у вас возникают сомнения в достоверности информации во время звонка или переписки. Свяжитесь с банком самостоятельно, если сомневаетесь в безопасности ваших финансов.

самостоятельно, если сомневаетесь в безопасности ваших финансов. Подключите сервис «Близкие рядом» для защиты ваших родных от потери денег и выберите доверенного помощника для подтверждения операций подопечного.

для защиты ваших родных от потери денег и выберите доверенного помощника для подтверждения операций подопечного. Не доверяйте документам , присланным в мессенджеры: изготовить правдоподобную подделку несложно.

, присланным в мессенджеры: изготовить правдоподобную подделку несложно. Помните, что по телефону сотрудниками банков и правоохранительных органов могут представляться мошенники.

могут представляться мошенники. Никогда и никому не сообщайте личные и финансовые данные.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, изучите полный список рекомендаций.

Россиян предупредили о росте мошенничества с фейковыми аккаунтами известных лиц