Подсчитаны убытки россиян от действий телефонных мошенников

В 2025 году объём украденных мошенниками средств у россиян предварительно составил 280–285 миллиардов рублей. Эта цифра учитывает случаи, когда человек снял деньги в банкомате и передал их мошенникам через курьеров. Об этом сообщил заместитель председателя правления Станислав Кузнецов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему кибермошенничества.

Темой обсуждения на заседании стали законодательные шаги и действия для эффективной борьбы со злоумышленниками.

Мы измеряем текущую ситуацию по противодействию по трём параметрам: объём мошеннических звонков, уголовных дел и украденных денег. Количество телефонных звонков для обмана не уменьшилось, но многие наши граждане научились не брать трубку. Количество уголовных дел сократилось, что является хорошей новостью и показателем, — отметил Кузнецов.

По словам Кузнецова, клиенты Сбера защищены от телефонного мошенничества на 99,9% благодаря встроенным сервисам. По его словам, технические и антифрод-возможности банка позволяют пресекать преступления в режиме реального времени. Однако в России всё еще есть банки со слабой защитой, отметил он.

Зампред правления Сбера указал не необходимость введения единых стандартов безопасности для финансовых организаций, а также внедрения системы для моментального обмена информации. По его мнению, в роли такого оператора может выступать государственная информационная система (ГИС) «Антифрод».

Необходимо смотреть на перспективу и тренды, законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством в том числе должны предиктивно закрывать бреши. Для эффективного противодействия нам также нужно всем вместе много работать над повышением киберграмотности всех возрастных групп населения, — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Недавно эксперты Сбера проанализировали эффективность внутренних сервисов безопасности: «Определитель номера» и «Антивирус» и «Куда привязаны счета и карты». С помощью этих технических решений в 2025 году удалось проанализировать более 3 миллиардов телефонных звонков и нейтрализовать 5,1 миллиона вредоносных программ.

