Как защитить детей от кибермошенников: эффективные методы и советы для родителей

Владимир Давыденко

Несмотря на то что современные дети буквально рождаются со смартфонами в руках, они — лёгкая мишень для мошенников в Сети. И это проблема для тех родителей, которые хуже ребёнка разбираются в технологиях. Накануне Международного дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля, расскажем, как обеспечить детям надёжную онлайн-защиту, даже если вы не владеете специальными техническими навыками.

© damircudic/iStock.com

Знание — ваша главная сила

В условиях быстро меняющейся цифровой среды именно знания — ваш самый надёжный щит. Чтобы научить ребёнка безопасному поведению в интернете, важно самому оставаться в курсе актуальных угроз.

Чтение

Заведите привычку регулярно читать о новых схемах мошенников. Это позволит вовремя распознать опасность и доходчиво рассказать о ней ребёнку. Ищите информацию на проверенных ресурсах:

  • Официальные сайты Центробанка, МВД, Роскомнадзора и других вовлечённых в борьбу с мошенниками госструктур.
  • Специализированные порталы, такие как «Кибрарий» от Сбера или блоги компаний из сферы кибербезопасности.
  • Надёжные СМИ. Многие крупные медиа ведут разделы, посвящённые кибербезопасности. Например, на портале «Рамблер» есть рубрика «Защита».

Во всех этих источниках постоянно публикуются материалы о новых приёмах злоумышленников с советами, как избежать обмана.

Лекции и вебинары

В некоторых нюансах кибербезопасности трудно разобраться без общения с экспертами в этой области. Участвуйте в тематических вебинарах, организуемых крупными банками, ИТ-компаниями, образовательными платформами. Так вы сможете получить рекомендации по общению с детьми и задать вопросы специалистам.

Анонсы таких мероприятий, а также готовые курсы и материалы по финансовой безопасности можно найти на различных бесплатных образовательных площадках, таких как «Кибрарий» и «СберСова».

Расскажите о приёмах мошенников

  • Предупредите ребёнка, что следующие действия — стопроцентный признак мошенничества.
  • Только злоумышленники:
  • Требуют сообщить код из СМС, цифры с оборота карты, логины, пароли или паспортные данные.
  • Создают искусственную спешку и панику: «Решай сейчас, иначе будут последствия и проблемы!»
  • Просят перевести деньги на «безопасный», «резервный» или «проверочный» счёт.
  • Требуют установить приложение для удалённого доступа к устройству или его «защиты».
  • Предлагают баснословную выгоду: лёгкий заработок в интернете, крупные выигрыши или суперскидки.
  • Запрещают рассказывать о разговоре кому-либо, даже сотрудникам банка или родителям.
  • Просят сменить канал общения, например перейти из чата маркетплейса в мессенджер или соцсети.
  • Звонят через мессенджеры с незнакомых номеров.

Расскажите ребёнку о правилах безопасности

Расскажите об угрозе, которую представляют мошенники. Регулярно обсуждайте с ним правила цифровой безопасности. Не запугивайте его последствиями — лучше объясните несколько ключевых истин:

  • Секретов от родителей не бывает. Любая просьба сохранить что-то в тайне от мамы или папы — красный флаг.
  • Настоящие компании не действуют через детей. Сотрудники любых организаций и даже полиции никогда не станут просить ребёнка выполнить какие-либо действия и не будут привлекать его ни к каким мероприятиям.
  • Лёгких денег нет. Любые предложения быстрого заработка в интернете — обман.
  • Личные данные — это секрет. Никогда и никому нельзя передавать пароли, коды из СМС, реквизиты карт и другую информацию о себе.

Потренируйте знания в игровой форме

Отработать полученные знания на практике дети могут в специальных обучающих играх, которые в интерактивной форме воссоздают типичные ситуации обмана. Например, в детском банковском приложении СберKids есть игра-тренажёр «Дома один».

В ней ребёнок сталкивается с тремя реалистичными сценариями мошенничества:

  • друг просит номер карты для выгодной покупки в популярной игре;
  • нужно отличить настоящий сайт от подделки при выборе кроссовок;
  • курьер привозит заказ и просит открыть дверь.

После каждого поступка игра даёт обратную связь, а в конце показывает все ошибки. Это безопасный способ наглядно показать, как обманывают мошенники и к каким последствиям может привести доверие к ним.

Выберите надёжную техническую защиту

  1. Родительский контроль. Активируйте эту функцию на всех устройствах ребёнка: смартфоне, планшете, компьютере.
  2. Двухфакторная аутентификация. Подключите её в мессенджерах и соцсетях всех членов семьи для дополнительной защиты.
  3. Контроль доступа. Не оставляйте свой смартфон без присмотра, не сообщайте детям коды от банковских приложений.
  4. Отдельная карта. Не давайте ребёнку доступ к основной карте. Вместо этого выпустите для него виртуальную или отдельную детскую карту с лимитом трат
  5. Контроль операций. Используйте сервисы для мониторинга платежей ребёнка. Например, в Сбере можно бесплатно подключить услугу «Близкие рядом», которая позволяет видеть и подтверждать операции детей.

Главное о том, как уберечь ребёнка от киберугроз

Все эти меры работают, только если ребёнок не боится рассказать вам о странном сообщении, звонке или своей ошибке. Поэтому он должен быть уверен, что вы не будете ругать его за совершённый поступок. Обсудите это в спокойной обстановке и договоритесь, что в любой подозрительной ситуации нужно тут же обращаться к вам.

Попробуйте учиться цифровой безопасности совместно. Покажите детям, как выглядят мошеннические сайты и письма, обсудите их и вместе проверьте информацию в официальных источниках. Это поможет быстрее сформировать правильные «цифровые привычки».

Вы должны стать для ребёнка тем самым экспертом, к которому он без страха обратится за помощью в сложной ситуации.

Как мошенники вовлекают подростков в дропперство: три распространённые схемы

