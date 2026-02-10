Как защитить детей от кибермошенников: эффективные методы и советы для родителей
Несмотря на то что современные дети буквально рождаются со смартфонами в руках, они — лёгкая мишень для мошенников в Сети. И это проблема для тех родителей, которые хуже ребёнка разбираются в технологиях. Накануне Международного дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля, расскажем, как обеспечить детям надёжную онлайн-защиту, даже если вы не владеете специальными техническими навыками.
Знание — ваша главная сила
В условиях быстро меняющейся цифровой среды именно знания — ваш самый надёжный щит. Чтобы научить ребёнка безопасному поведению в интернете, важно самому оставаться в курсе актуальных угроз.
Чтение
Заведите привычку регулярно читать о новых схемах мошенников. Это позволит вовремя распознать опасность и доходчиво рассказать о ней ребёнку. Ищите информацию на проверенных ресурсах:
- Официальные сайты Центробанка, МВД, Роскомнадзора и других вовлечённых в борьбу с мошенниками госструктур.
- Специализированные порталы, такие как «Кибрарий» от Сбера или блоги компаний из сферы кибербезопасности.
- Надёжные СМИ. Многие крупные медиа ведут разделы, посвящённые кибербезопасности. Например, на портале «Рамблер» есть рубрика «Защита».
Во всех этих источниках постоянно публикуются материалы о новых приёмах злоумышленников с советами, как избежать обмана.
Лекции и вебинары
В некоторых нюансах кибербезопасности трудно разобраться без общения с экспертами в этой области. Участвуйте в тематических вебинарах, организуемых крупными банками, ИТ-компаниями, образовательными платформами. Так вы сможете получить рекомендации по общению с детьми и задать вопросы специалистам.
Анонсы таких мероприятий, а также готовые курсы и материалы по финансовой безопасности можно найти на различных бесплатных образовательных площадках, таких как «Кибрарий» и «СберСова».
Расскажите о приёмах мошенников
- Предупредите ребёнка, что следующие действия — стопроцентный признак мошенничества.
- Только злоумышленники:
- Требуют сообщить код из СМС, цифры с оборота карты, логины, пароли или паспортные данные.
- Создают искусственную спешку и панику: «Решай сейчас, иначе будут последствия и проблемы!»
- Просят перевести деньги на «безопасный», «резервный» или «проверочный» счёт.
- Требуют установить приложение для удалённого доступа к устройству или его «защиты».
- Предлагают баснословную выгоду: лёгкий заработок в интернете, крупные выигрыши или суперскидки.
- Запрещают рассказывать о разговоре кому-либо, даже сотрудникам банка или родителям.
- Просят сменить канал общения, например перейти из чата маркетплейса в мессенджер или соцсети.
- Звонят через мессенджеры с незнакомых номеров.
Расскажите ребёнку о правилах безопасности
Расскажите об угрозе, которую представляют мошенники. Регулярно обсуждайте с ним правила цифровой безопасности. Не запугивайте его последствиями — лучше объясните несколько ключевых истин:
- Секретов от родителей не бывает. Любая просьба сохранить что-то в тайне от мамы или папы — красный флаг.
- Настоящие компании не действуют через детей. Сотрудники любых организаций и даже полиции никогда не станут просить ребёнка выполнить какие-либо действия и не будут привлекать его ни к каким мероприятиям.
- Лёгких денег нет. Любые предложения быстрого заработка в интернете — обман.
- Личные данные — это секрет. Никогда и никому нельзя передавать пароли, коды из СМС, реквизиты карт и другую информацию о себе.
Потренируйте знания в игровой форме
Отработать полученные знания на практике дети могут в специальных обучающих играх, которые в интерактивной форме воссоздают типичные ситуации обмана. Например, в детском банковском приложении СберKids есть игра-тренажёр «Дома один».
В ней ребёнок сталкивается с тремя реалистичными сценариями мошенничества:
- друг просит номер карты для выгодной покупки в популярной игре;
- нужно отличить настоящий сайт от подделки при выборе кроссовок;
- курьер привозит заказ и просит открыть дверь.
После каждого поступка игра даёт обратную связь, а в конце показывает все ошибки. Это безопасный способ наглядно показать, как обманывают мошенники и к каким последствиям может привести доверие к ним.
Выберите надёжную техническую защиту
- Родительский контроль. Активируйте эту функцию на всех устройствах ребёнка: смартфоне, планшете, компьютере.
- Двухфакторная аутентификация. Подключите её в мессенджерах и соцсетях всех членов семьи для дополнительной защиты.
- Контроль доступа. Не оставляйте свой смартфон без присмотра, не сообщайте детям коды от банковских приложений.
- Отдельная карта. Не давайте ребёнку доступ к основной карте. Вместо этого выпустите для него виртуальную или отдельную детскую карту с лимитом трат
- Контроль операций. Используйте сервисы для мониторинга платежей ребёнка. Например, в Сбере можно бесплатно подключить услугу «Близкие рядом», которая позволяет видеть и подтверждать операции детей.
Главное о том, как уберечь ребёнка от киберугроз
Все эти меры работают, только если ребёнок не боится рассказать вам о странном сообщении, звонке или своей ошибке. Поэтому он должен быть уверен, что вы не будете ругать его за совершённый поступок. Обсудите это в спокойной обстановке и договоритесь, что в любой подозрительной ситуации нужно тут же обращаться к вам.
Попробуйте учиться цифровой безопасности совместно. Покажите детям, как выглядят мошеннические сайты и письма, обсудите их и вместе проверьте информацию в официальных источниках. Это поможет быстрее сформировать правильные «цифровые привычки».
Вы должны стать для ребёнка тем самым экспертом, к которому он без страха обратится за помощью в сложной ситуации.
