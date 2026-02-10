Как защитить детей от кибермошенников: эффективные методы и советы для родителей

Несмотря на то что современные дети буквально рождаются со смартфонами в руках, они — лёгкая мишень для мошенников в Сети. И это проблема для тех родителей, которые хуже ребёнка разбираются в технологиях. Накануне Международного дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля, расскажем, как обеспечить детям надёжную онлайн-защиту, даже если вы не владеете специальными техническими навыками.

Знание — ваша главная сила

В условиях быстро меняющейся цифровой среды именно знания — ваш самый надёжный щит. Чтобы научить ребёнка безопасному поведению в интернете, важно самому оставаться в курсе актуальных угроз.

Чтение

Заведите привычку регулярно читать о новых схемах мошенников. Это позволит вовремя распознать опасность и доходчиво рассказать о ней ребёнку. Ищите информацию на проверенных ресурсах:

Официальные сайты Центробанка, МВД, Роскомнадзора и других вовлечённых в борьбу с мошенниками госструктур.

Специализированные порталы, такие как «Кибрарий» от Сбера или блоги компаний из сферы кибербезопасности.

Надёжные СМИ. Многие крупные медиа ведут разделы, посвящённые кибербезопасности. Например, на портале «Рамблер» есть рубрика «Защита».

Во всех этих источниках постоянно публикуются материалы о новых приёмах злоумышленников с советами, как избежать обмана.

Лекции и вебинары

В некоторых нюансах кибербезопасности трудно разобраться без общения с экспертами в этой области. Участвуйте в тематических вебинарах, организуемых крупными банками, ИТ-компаниями, образовательными платформами. Так вы сможете получить рекомендации по общению с детьми и задать вопросы специалистам.

Анонсы таких мероприятий, а также готовые курсы и материалы по финансовой безопасности можно найти на различных бесплатных образовательных площадках, таких как «Кибрарий» и «СберСова».

Расскажите о приёмах мошенников

Предупредите ребёнка, что следующие действия — стопроцентный признак мошенничества.

Только злоумышленники:

Требуют сообщить код из СМС, цифры с оборота карты, логины, пароли или паспортные данные.

Создают искусственную спешку и панику: «Решай сейчас, иначе будут последствия и проблемы!»

Просят перевести деньги на «безопасный», «резервный» или «проверочный» счёт.

Требуют установить приложение для удалённого доступа к устройству или его «защиты».

Предлагают баснословную выгоду: лёгкий заработок в интернете, крупные выигрыши или суперскидки.

Запрещают рассказывать о разговоре кому-либо, даже сотрудникам банка или родителям.

Просят сменить канал общения, например перейти из чата маркетплейса в мессенджер или соцсети.

Звонят через мессенджеры с незнакомых номеров.

Расскажите ребёнку о правилах безопасности

Расскажите об угрозе, которую представляют мошенники. Регулярно обсуждайте с ним правила цифровой безопасности. Не запугивайте его последствиями — лучше объясните несколько ключевых истин:

Секретов от родителей не бывает . Любая просьба сохранить что-то в тайне от мамы или папы — красный флаг.

. Любая просьба сохранить что-то в тайне от мамы или папы — красный флаг. Настоящие компании не действуют через детей . Сотрудники любых организаций и даже полиции никогда не станут просить ребёнка выполнить какие-либо действия и не будут привлекать его ни к каким мероприятиям.

. Сотрудники любых организаций и даже полиции никогда не станут просить ребёнка выполнить какие-либо действия и не будут привлекать его ни к каким мероприятиям. Лёгких денег нет . Любые предложения быстрого заработка в интернете — обман.

. Любые предложения быстрого заработка в интернете — обман. Личные данные — это секрет. Никогда и никому нельзя передавать пароли, коды из СМС, реквизиты карт и другую информацию о себе.

Потренируйте знания в игровой форме

Отработать полученные знания на практике дети могут в специальных обучающих играх, которые в интерактивной форме воссоздают типичные ситуации обмана. Например, в детском банковском приложении СберKids есть игра-тренажёр «Дома один».

В ней ребёнок сталкивается с тремя реалистичными сценариями мошенничества:

друг просит номер карты для выгодной покупки в популярной игре;

нужно отличить настоящий сайт от подделки при выборе кроссовок;

курьер привозит заказ и просит открыть дверь.

После каждого поступка игра даёт обратную связь, а в конце показывает все ошибки. Это безопасный способ наглядно показать, как обманывают мошенники и к каким последствиям может привести доверие к ним.

Выберите надёжную техническую защиту

Родительский контроль. Активируйте эту функцию на всех устройствах ребёнка: смартфоне, планшете, компьютере. Двухфакторная аутентификация. Подключите её в мессенджерах и соцсетях всех членов семьи для дополнительной защиты. Контроль доступа. Не оставляйте свой смартфон без присмотра, не сообщайте детям коды от банковских приложений. Отдельная карта. Не давайте ребёнку доступ к основной карте. Вместо этого выпустите для него виртуальную или отдельную детскую карту с лимитом трат Контроль операций. Используйте сервисы для мониторинга платежей ребёнка. Например, в Сбере можно бесплатно подключить услугу «Близкие рядом», которая позволяет видеть и подтверждать операции детей.

Главное о том, как уберечь ребёнка от киберугроз

Все эти меры работают, только если ребёнок не боится рассказать вам о странном сообщении, звонке или своей ошибке. Поэтому он должен быть уверен, что вы не будете ругать его за совершённый поступок. Обсудите это в спокойной обстановке и договоритесь, что в любой подозрительной ситуации нужно тут же обращаться к вам.

Попробуйте учиться цифровой безопасности совместно. Покажите детям, как выглядят мошеннические сайты и письма, обсудите их и вместе проверьте информацию в официальных источниках. Это поможет быстрее сформировать правильные «цифровые привычки».

Вы должны стать для ребёнка тем самым экспертом, к которому он без страха обратится за помощью в сложной ситуации.

