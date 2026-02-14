Россиян предупредили о «любви», которая оставит без денег

Финансовые мошенники мигрируют в дейтинг-сервисы и группы. Они создают фейковые профили и втираются в доверие, имитируя романтический интерес. Но вместо красивой истории любви итогом знакомства могут стать пустые банковские счета или несколько оформленных на вас кредитов. Спросили экспертов «Кибрария», какие схемы мошенничества распространены на сайтах знакомств и как не столкнуться с обманом в поисках любви.

© KamranAydinov/Freepik

Как мошенники действуют на сайтах знакомств

В начале знакомства распознать мошенников на сайте знакомств непросто. Появляется харизматичный собеседник, который демонстрирует заинтересованность в вас как в партнёре. Всё идёт к личной встрече или началу отношений. Но цель мошенников всегда одна — установить доверительный контакт и воспользоваться вашим расположением в корыстных целях.

Яркий пример — история известного афериста Шимона Иегуды Хаюта из Израиля. Она стала основой для документального фильма Netflix «Аферист из Tinder» 2022 года. Главный герой выдавал себя за сына известного алмазного миллиардера. Мошенник знакомился с женщинами в популярном дейтинг-приложении Tinder. Сначала «богач» осыпал своих жертв роскошными подарками, приглашал в шикарные рестораны и устраивал дорогие свидания. Как только жертва влюблялась, аферист разыгрывал спектакль о «серьёзных неприятностях» (угроза бизнесу, проблемы с «врагами») и убеждал женщин одолжить ему крупные суммы денег, обещая вернуть их с процентами.

Похожую ситуацию показывает и первая серия под названием «Киберфренд» из анимационного мини-сериала Банка России «Изи деньги». Зрители видят историю Хомы, который быстро поддался очарованию незнакомки Ути. Доверившись ей, он вложился в «сверхприбыльный проект» и в итоге лишился денег. А вот друг Хомы, рассудительный Боба, выбрал надёжный путь разбогатеть — методично откладывать часть зарплаты на накопительный счёт.

Популярные схемы обмана

«Гуру успеха»

Ваш новый знакомый в социальных сетях или дейтинг-приложении производит впечатление успешного инвестора или бизнесмена. После пары недель доверительного общения он предлагает вам «партнёрство» или «несложную работу», которая позволит быстро и легко заработать. Он предлагает завести новую банковскую карту, которую надо либо передать новому знакомому, либо самостоятельно снимать с неё деньги, оставляя себе небольшой процент.

На самом деле вас вовлекают в криминальную схему, превращая в так называемого дроппера — звено в цепочке по отмыванию незаконно полученных денег. Через вашу карту будут проходить похищенные у других людей средства.

Итог. Вместо обещанной лёгкой прибыли вы получите блокировку всех банковских счетов по закону №161-ФЗ как соучастник мошеннических операций. Также вы попадаете в чёрный список ЦБ, что сделает невозможным дальнейшее пользование банковскими услугами. Более того, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве или отмывании доходов.

Дропперство: чем опасен «лёгкий» заработок на своей банковской карте

«Романтические инвестиции»

Как и в предыдущей схеме, ваш новый знакомый выставляет напоказ богатство и пытается заинтересовать вас инвестициями в высокодоходные активы. Он предлагает обучение и обещает быстрый заработок. Он просит установить специальное приложение — «торговый терминал» по присланной ссылке.

Первая, небольшая, сумма, которую вы вложите, может даже принести «прибыль» на экране приложения. Это делается специально, чтобы разжечь азарт и побудить вас вложить гораздо больше. Но после того как вы внесёте крупную сумму, вывести деньги будет невозможно.

Итог. Вы потеряете все вложенные средства, а «гуру» пропадёт. Часто речь идёт не только о личных сбережениях, но и о кредитных деньгах.

«Видеозвонок»

Ваш избранник предлагает созвониться по видеосвязи. С помощью технологии дипфейк мошенник в реальном времени заменяет своё лицо на чужое. Далее делает всё, чтобы добиться вашего расположения.

Итог. Как только контакт установлен и доверие завоевано, мошенник переходит к основной схеме: просит деньги под вымышленным предлогом или заманивает на фишинговые сайты / в приложения для кражи данных.

Дипфейки: как защититься от мошенничества с применением ИИ

«Интимные фото»

Новый знакомый стремительно развивает общение, предлагая перейти к обмену интимными фотографиями. Чтобы вызвать доверие, он первым присылает свои «откровенные» снимки — дипфейки или скачанные из интернета. Получив ваши снимки, злоумышленник начнёт вас шантажировать публикацией ваших изображений и требовать деньги.

Если жертва — мужчина, ему могут позвонить якобы из полиции и сообщить, что девушка на фото оказалась несовершеннолетней. Затем последует требование крупной суммы денег для избежания уголовной ответственности.

Итог. Жертва теряет деньги, личные данные, подвергается шантажу.

«Щедрый поклонник»

Знакомство развивается стремительно. Собеседник совершенно очарован вами, но вот незадача: он за границей. Чтобы доказать серьёзность намерений, он якобы отправляет вам дорогой подарок. Таможня, конечно, не пропустит его просто так — нужно уплатить «небольшой сбор». Присланные с этой целью ссылки ведут на фишинговый сайт, где вы оставляете данные карты и теряете деньги.

Итог. С карты списывают средства, а поклонник исчезает. Также велик риск попадания платёжных данных в руки мошенников.

«Свидание»

Заинтересовавший вас собеседник проявляет инициативу и предлагает встретиться лично — например, сходить в театр, на концерт или стендап-шоу. Он (или она) сам выбирает мероприятие и отправляет вам прямую ссылку для покупки билетов. Она ведёт на фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс театра или билетного оператора. Если вы переходите по ней и вводите данные своей банковской карты, эта информация моментально попадает к мошенникам.

Итог. В лучшем случае вы просто потеряете сумму, якобы уплаченную за билет. В худшем — с карты вскоре пропадут все ваши деньги.

«Человек в беде»

Вы установили приятный контакт с новым знакомым на дейтинговом сервисе, общение быстро перешло в мессенджер, и казалось, что вот-вот состоится долгожданная встреча. Но внезапно приходит сообщение: ваш «избранник» попал в беду и срочно нуждается в деньгах. Под предлогом различных экстренных ситуаций (срочная покупка авиабилетов для встречи, внезапная болезнь — своя или родственника, авария) он попросит срочно перевести ему деньги.

Итог. Как только вы отправляете сумму, новый знакомый бесследно исчезает.

Как защититься от мошенников на сайте знакомств: чек-лист

На этапе знакомства и общения

Перед регистрацией изучите пользовательское соглашение и отзывы о дейтинг-приложении. Выбирайте сервисы с хорошей репутацией и надёжными механизмами защиты.

Не раскрывайте в профиле слишком много деталей о себе, особенно связанных с местом работы, жительства или регулярными маршрутами. Фотографии должны быть общими, без узнаваемых ориентиров.

Не делитесь личной информацией (адрес, телефон, место работы, семейное положение) с малознакомыми людьми.

Старайтесь вести переписку на платформе знакомств как можно дольше. Мошенники часто настаивают на переходе в публичные мессенджеры (WhatsApp, Telegram) почти сразу.

От фишинга до фейков: как обманывают в мессенджерах

На этапе общения

Никогда не переводите деньги людям, которых вы не знаете лично, вне зависимости от их историй и просьб.

Не переходите по ссылкам, которые присылают новые знакомые, даже если они выглядят безобидными (покупка билетов, оплата сбора за подарок, установка «приложения»).

Не устанавливайте никаких программ или приложений по просьбе собеседника.

При подготовке к реальной встрече

Если вы решили встретиться с интернет-знакомым, обязательно сообщите друзьям или родным, куда, когда и с кем вы идёте.

Первые встречи должны проходить только в людных, безопасных местах. Не приглашайте нового знакомого к себе домой и не соглашайтесь на встречу у него.

Попросите друга или родного позвонить вам через некоторое время после начала свидания, чтобы убедиться, что у вас всё в порядке.

На что обращать внимание:

Чрезмерная поспешность — собеседник слишком быстро признаётся в любви, но избегает личной встречи под любыми предлогами.

Шаблонные фразы — его истории и комплименты звучат неестественно, как будто скопированы из интернета. Попробуйте проверить его сообщения через поисковик или антиплагиат — совпадения могут выдать обман.

Настойчивый переход в мессенджеры — желание как можно скорее покинуть платформу знакомств, где работают системы безопасности.

Манипуляции сочувствием — душещипательные истории, которые всегда требуют вашей финансовой помощи.

Путаница в деталях — собеседник избегает конкретики, забывает, о чём вы говорили ранее, или путается в собственной «легенде».

Как не попасть на удочку мошенников в сервисах знакомств: главное

Современные мошенники орудуют даже на сайтах знакомств. Они играют на эмоциях, втираются в доверие, а затем предлагают «выгодные» схемы, «помощь» или «подарки», согласие на которые оборачивается обманом.

Результат может быть самым плачевным: от кражи денег и личных данных до серьёзных проблем с законом. Чтобы защититься от мошенников, будьте осторожны: не спешите делиться контактами и никогда не переходите в сторонние мессенджеры, не узнав человека хорошо. Не переводите деньги незнакомцам, не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные программы.

Обращайте внимание на тревожные сигналы: чрезмерную поспешность в отношениях, шаблонные фразы, настойчивые просьбы о деньгах под вымышленными предлогами или путаницу в рассказах собеседника.

Как защитить детей от кибермошенников: эффективные методы и советы для родителей