Как не потерять деньги на Пушкинской карте

Пушкинская карта с ежегодным лимитом 5 тысяч рублей от государства позволяет подросткам бесплатно посещать театры, музеи и кино. Мошенники пытаются выманить эти деньги у владельцев — предлагают обналичить средства через социальные сети и подставные фирмы. Рассказываем про схемы обмана с Пушкинской картой и как от них защититься.

Как работает Пушкинская карта

Программа «Пушкинская карта» появилась в 2021 году и доступна россиянам с 14 до 22 лет. Государство предлагает оформить молодёжи карту «Мир», которую ежегодно пополняет на 5000 рублей. Эти деньги можно тратить на посещение театров, кино и музеев. Всего партнёрами проекта выступают более 12 тысяч организаций культуры по всей стране.

Особенности карты:

деньги на ней не накапливаются — фиксированная сумма поступает от государства ежегодно, остаток сгорает по окончании года;

деньги нельзя снять или положить;

покупать билеты и расплачиваться картой может только её владелец. При посещении мероприятия чаще всего просят показать документ, удостоверяющий личность;

ВТБ — банк-оператор программы блокирует любые попытки операций, не связанные с покупкой билетов.

Банковская карта, выпущенная по программе «Пушкинская карта», отличается от стандартных дебетовых или кредитных карт — деньги на неё перечисляются и списываются исключительно в рамках программы. Поступление может быть зачислено от государства или от организатора мероприятия в случае возврата ранее оплаченного билета. Любовь Хрустова доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Однако, как и любая другая банковская карта, Пушкинская имеет реквизиты, в том числе номер, срок действия и CVV-код.

Мошеннические схемы с Пушкинской картой

Государство выделяет деньги, чтобы молодёжь активнее посещала театры, музеи, выставки и кино. Однако некоторые подростки желают обналичить полученные деньги. Этим пользуются мошенники, придумывая новые способы обмана.

Обналичивание денег

В социальных сетях есть каналы, на которых мошенники предлагают вывод денег с карты за определённый процент. Например, если баланс вашего счёта составляет 5 тысяч рублей, обещают выплатить 4350 рублей.

Чтобы получить деньги, злоумышленники просят назвать реквизиты карты, а также код из поступившего СМС. В результате все средства с карты уходят на счета мошенников.

Получив номер карты, срок действия, CVC и одноразовый код, злоумышленники фактически получают полный контроль над платежом. Дальше деньги списываются через поддельные сайты или приложения, имитирующие билетные сервисы или культурные площадки. Транзакция внешне выглядит «целевой», как покупка билета. Кирилл Лёвкин проджект-менеджер MD Audit (SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline)

Например, такой сюжет описан в посте сообщества «ВКонтакте» KRV19:

Представленный пример — классическая схема фишинга через социальные сети. Мошенники обещают обналичить деньги, а вместо этого забирают их себе.

Вступление в группы и сообщества

Владельцев Пушкинских карт приглашают в группы и сообщества в социальных сетях, обещая легально вывести деньги. Внутри таких групп распространяются успешные истории участников и советы псевдоэкспертов.

Когда пользователь вступает в сообщество, ему начинают предлагать сомнительные схемы вывода средств с Пушкинской карты и выманивать персональные данные. Например, предлагают купить инструкцию по обналичиванию за 500–1000 рублей. После перевода этой суммы владельца карты добавляют в чёрный список. О распространении подобной схемы россиян предупредили в МВД.

Помните, легальных способов обналичивания денежных средств с такой карты не существует. Любые попытки сделать это могут быть классифицированы как мошенничество. Любовь Хрустова доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Создание подставных организаций

Мошенники оформляются как учреждения культуры и продают билеты на несуществующие мероприятия. Подобную преступную группировку, действовавшую в нескольких регионах России, раскрыли весной 2025 года. Злоумышленники регистрировались на портале «PRO.Культура.РФ» и собирали деньги на мероприятия, которые фактически не проводились. Таким образом они присвоили более 30 миллионов рублей.

Мошенники не «выводят» деньги напрямую, а имитируют разрешённые операции. Они создают фейковые сайты или приложения, которые выглядят как легальные билетные платформы или культурные учреждения, — именно такие операции разрешены правилами программы. Банк-оператор видит корректный тип транзакции и одобряет её, поскольку формально она соответствует целевому использованию средств. Кирилл Лёвкин проджект-менеджер MD Audit (SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline)

В другой версии схемы подростки продают данные своих Пушкинских карт за 1,5–2 тысячи рублей и невольно становятся соучастниками в мошенничестве. Злоумышленники создают фиктивные мероприятия и сами скупают на них билеты. А деньги оставляют себе.

В Самаре была раскрыта подобная схема мошенничества с учреждением фиктивного «Театра нового времени». Мошенники вносили в систему «Пушкинская карта» данные о регулярных спектаклях, которые якобы проходили при полном аншлаге. В действительности залы были пустыми. Стоимость одного билета составляла 3–3,5 тысячи рублей.

Перепродажа билетов

Злоумышленники покупают билеты по украденным или купленным Пушкинским картам и перепродают их за наличные. Покупатели таких билетов обычно не могут попасть на мероприятия, так как при входе требуется предъявить паспорт, подтверждающий личность владельца карты. От подобной схемы пострадали более 70 человек, купивших билеты на спектакль во МХАТ имени Горького.

Какие риски несут держатели карты, сталкиваясь с мошенниками

Если вы станете участником мошеннической схемы, последствия могут быть серьёзными:

временная блокировка карты: при первом нарушении правил программы — до конца года, при повторном — на 365 дней;

бессрочное лишение права на участие в программе — при выявлении третьего нарушения правил;

административная или уголовная ответственность за участие в незаконных операциях (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 159 УК РФ).

Наказание по УК РФ предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов или тюремный срок до 1 года.

Как защитить себя

Покупайте билеты по Пушкинской карте через сайт «Культура.рф» или приложение «Госуслуги Культура».

Не передавайте данные своей карты и коды, поступающие на телефон, другим людям.

Не пытайтесь обналичить деньги с Пушкинской карты, законных способов сделать это не существует.

Стоит отметить большое количество фишинговых атак на пользователей мессенджеров. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, мы рекомендуем не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений. Проводить любые операции стоит исключительно через официальные приложения или сайты компаний. Ольга Алтухова эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского»

Что нужно знать про обналичивание Пушкинской карты

Пушкинская карта — это возможность бесплатно посещать культурные мероприятия, а не инструмент для заработка. Любые попытки обойти правила ведут к финансовым потерям и юридическим рискам.

Если вы станете участником мошеннической схемы, вам грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Чтобы защитить себя от мошенников, не передавайте данные своей карты посторонним и покупайте билеты только через официальные каналы.

