Сбер ежемесячно блокирует 80–100 тысяч дропперских карт

В среднем за месяц Сбер блокирует 80–100 тысяч дропперских карт, говорится в пресс-релизе банка.

Речь идёт о картах, через которые преступники отмывают украденные деньги, чтобы полиция не смогла выйти на след реального организатора схемы. Дропперами могут стать как люди, которые добровольно продают свои карты ради вознаграждения, так и те, кого обманом втянули в преступные махинации.

Борьба с дропперами является частью комплексных мер Сбера по противодействию мошенникам. Система антифрода банка использует более 100 моделей искусственного интеллекта.

Впервые мы стали наступать на пятки мошенникам — им становится экономически менее выгодно совершать преступления. Раньше банковская карта в даркнете стоила до 10 тысяч рублей, а сейчас — 30 тысяч рублей. Услуги дроппера выросли с 1–2% до 15–20% от суммы похищенного в результате мошенничества, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также в Сбере успешно работает технология распознавания дипфейков. Рост числа поддельных видео со знаменитостями отмечали специалисты банка. Он отметил, что ежедневно фиксируется около 150 дипфейков от имени министров, руководителей организаций и глав субъектов России. Тренд наблюдается по всей стране.

Кузнецов отметил, что к концу 2025 года удалось остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств. При этом системы банка всё ещё фиксируют по 5 миллионов мошеннических звонков в сутки.

Ранее Сбер подсчитал, что в 2025 году объём украденных мошенниками средств у россиян предварительно составил 280–285 миллиардов рублей.

