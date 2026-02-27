В России обнаружили тысячи финансовых пирамид

Банк России за 2025 год выявил более 7 тысяч финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, псевдоброкеров и других субъектов с признаками противоправной деятельности. Это на 21,5% меньше, чем год назад.

© Diy13/iStock.com

В частности, снизилось количество уникальных финансовых пирамид и фальшивых брокеров. Мошенники стали реже придумывать новые виды схем. Вместо этого они раскручивали уже отработанные, изменяя названия брендов и дублируя готовые шаблоны сайтов.

Общее количество нелегальных субъектов снизилось с 9027 до 7087. Основной вклад в это снижение внесли финансовые пирамиды, число которых сократилось почти в 1,5 раза (с 5510 до 3562). Уменьшилось и количество нелегальных кредиторов — на 27% (с 1531 до 1118).

Единственной категорией, показавшей рост, стали нелегальные участники рынка ценных бумаг (лжеброкеры) — их количество увеличилось до 2183, на 12,7%. Также в 2025 году зафиксировали 189 случаев незаконного привлечения инвестиций.

Чёрные кредиторы применяли сетевой формат (около 1,1 тысячи нелегальных кредитных проектов), открывая офисы под общим брендом. В их числе — комиссионные магазины и псевдоломбарды, незаконно выдававшие деньги под видом залога личных вещей.

Организаторы мошеннических схем использовали интерес молодёжи к искусственному интеллекту в качестве приманки. Тревожной тенденцией стало вовлечение участников таких проектов в дропперство.

Всего в 2025 году Центробанк добился блокировки 21,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов. По материалам регулятора, правоохранители завели более 440 дел и приняли сотни других мер, чтобы остановить деятельность нелегалов.

В 2025 году объём украденных телефонными мошенниками средств у россиян предварительно составил 280–285 миллиардов рублей. Цифра учитывает и снятие денег с банкоматов под влиянием обмана.

Больше схем обмана вы можете изучить на портале по кибербезопасности «Кибрарий».

Подсчитаны убытки россиян от действий телефонных мошенников