Россиян предупредили об активности мошенников перед 8 Марта

В преддверии 8 Марта каждая женщина ожидает приятные сюрпризы: букеты, подарки, тёплые слова. Этим ловко пользуются мошенники. Они придумывают новые способы обмана, маскируя их под романтические жесты и выгодные предложения. Рассмотрим самые распространённые уловки и расскажем, как им противостоять.

© Abdullah Durmaz/iStock.com

Ловушка в виде букета

Одна из самых распространённых схем — звонок от подставного курьера, который якобы хочет доставить цветы или поздравительную открытку от неизвестного поклонника. Она выглядит так:

Злоумышленник представляется сотрудником службы доставки. Он просит продиктовать код из СМС для подтверждения доставки. На самом деле это пароль от входа на Госуслуги. Получив код, мошенник получает доступ к персональным данным и может оформить кредит на имя жертвы.

Порой история имеет продолжение: преступники могут позвонить снова — уже якобы от имени полиции, угрожать и выманить наличные деньги или ценные вещи. В итоге под удар нередко попадают не только девушки, но и их близкие, например родители.

Как защититься

На портале по кибербезопасности «Кибрарий» советуют никогда и никому не передавать коды, поступающие в сообщениях. Помимо этого, они советуют предупредить своих знакомых и родных о данной схеме.

Открытка, которая может всё испортить

Ещё один популярный ход — рассылка праздничных открыток по электронной почте или в мессенджерах. Однако за яркой картинкой может скрываться вирус: при попытке открыть файл на ваше устройство установится вредоносное программное обеспечение. Оно способно шпионить за вашими действиями или передавать конфиденциальную информацию посторонним.

Как защититься

Не открывайте файлы от незнакомых отправителей . Любое вложение от неизвестного контакта потенциально опасно.

. Любое вложение от неизвестного контакта потенциально опасно. Внимательно проверяйте формат вложения . Особенно опасны файлы с расширениями .apk или .ipa: они требуют установки и могут нанести наибольший вред.

. Особенно опасны файлы с расширениями .apk или .ipa: они требуют установки и могут нанести наибольший вред. Не соглашайтесь на запросы вашего устройства , связанные с установкой или доверием к источнику.

, связанные с установкой или доверием к источнику. Проверяйте источник, даже если отправитель кажется знакомым. Злоумышленники могут взломать аккаунты друзей или коллег и рассылать опасные файлы от их имени.

Мнимые подарки от брендов

Мошенники маскируются под известные магазины, рассылая заманчивые предложения: скидки до 90%, розыгрыши смартфонов, эксклюзивные акции. Такие сообщения приходят в социальных сетях, мессенджерах или на почту. Чтобы воспользоваться «шансом», нужно скачать или установить определённую программу. Однако это приводит к потере личных данных.

Как защититься

Критически относитесь к подозрительно низким ценам . Если стоимость товара в разы ниже среднерыночной — это серьёзный повод насторожиться.

. Если стоимость товара в разы ниже среднерыночной — это серьёзный повод насторожиться. Анализируйте условия получения приза или скидки . Будьте начеку, если для получения выгоды нужно срочно действовать прямо сейчас или предоставить какие-либо данные.

. Будьте начеку, если для получения выгоды нужно срочно действовать прямо сейчас или предоставить какие-либо данные. Проверяйте сайт с акцией. Убедитесь, что URL сайта точно соответствует названию бренда или компании, — ищите опечатки, лишние символы или цифры в адресе.

Конкурс, который ведёт к финансовым потерям

В соцсетях в преддверии праздников появляются фейковые страницы флористов или модных брендов, которые объявляют розыгрыш годового запаса цветов или смартфона последней модели. «Победителю» предлагают оплатить небольшую комиссию за доставку. Разумеется, никакого подарка в итоге не будет — только потерянные деньги.

Как защититься

Всегда перепроверяйте информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаций. Если данные о конкурсе отсутствуют, скорее всего, вас хотят обмануть.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Дипфейки: как защититься от мошенничества с применением ИИ