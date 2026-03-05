Россиян предупредили об активности мошенников перед 8 Марта

Осторожно, 8 Марта: какие схемы используют мошенники перед праздником
В преддверии 8 Марта каждая женщина ожидает приятные сюрпризы: букеты, подарки, тёплые слова. Этим ловко пользуются мошенники. Они придумывают новые способы обмана, маскируя их под романтические жесты и выгодные предложения. Рассмотрим самые распространённые уловки и расскажем, как им противостоять.
Ловушка в виде букета
Одна из самых распространённых схем — звонок от подставного курьера, который якобы хочет доставить цветы или поздравительную открытку от неизвестного поклонника. Она выглядит так:
- Злоумышленник представляется сотрудником службы доставки.
- Он просит продиктовать код из СМС для подтверждения доставки. На самом деле это пароль от входа на Госуслуги.
- Получив код, мошенник получает доступ к персональным данным и может оформить кредит на имя жертвы.
Порой история имеет продолжение: преступники могут позвонить снова — уже якобы от имени полиции, угрожать и выманить наличные деньги или ценные вещи. В итоге под удар нередко попадают не только девушки, но и их близкие, например родители.
Как защититься
На портале по кибербезопасности «Кибрарий» советуют никогда и никому не передавать коды, поступающие в сообщениях. Помимо этого, они советуют предупредить своих знакомых и родных о данной схеме.
Открытка, которая может всё испортить
Ещё один популярный ход — рассылка праздничных открыток по электронной почте или в мессенджерах. Однако за яркой картинкой может скрываться вирус: при попытке открыть файл на ваше устройство установится вредоносное программное обеспечение. Оно способно шпионить за вашими действиями или передавать конфиденциальную информацию посторонним.
Как защититься
- Не открывайте файлы от незнакомых отправителей. Любое вложение от неизвестного контакта потенциально опасно.
- Внимательно проверяйте формат вложения. Особенно опасны файлы с расширениями .apk или .ipa: они требуют установки и могут нанести наибольший вред.
- Не соглашайтесь на запросы вашего устройства, связанные с установкой или доверием к источнику.
- Проверяйте источник, даже если отправитель кажется знакомым. Злоумышленники могут взломать аккаунты друзей или коллег и рассылать опасные файлы от их имени.
Мнимые подарки от брендов
Мошенники маскируются под известные магазины, рассылая заманчивые предложения: скидки до 90%, розыгрыши смартфонов, эксклюзивные акции. Такие сообщения приходят в социальных сетях, мессенджерах или на почту. Чтобы воспользоваться «шансом», нужно скачать или установить определённую программу. Однако это приводит к потере личных данных.
Как защититься
- Критически относитесь к подозрительно низким ценам. Если стоимость товара в разы ниже среднерыночной — это серьёзный повод насторожиться.
- Анализируйте условия получения приза или скидки. Будьте начеку, если для получения выгоды нужно срочно действовать прямо сейчас или предоставить какие-либо данные.
- Проверяйте сайт с акцией. Убедитесь, что URL сайта точно соответствует названию бренда или компании, — ищите опечатки, лишние символы или цифры в адресе.
Конкурс, который ведёт к финансовым потерям
В соцсетях в преддверии праздников появляются фейковые страницы флористов или модных брендов, которые объявляют розыгрыш годового запаса цветов или смартфона последней модели. «Победителю» предлагают оплатить небольшую комиссию за доставку. Разумеется, никакого подарка в итоге не будет — только потерянные деньги.
Как защититься
Всегда перепроверяйте информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаций. Если данные о конкурсе отсутствуют, скорее всего, вас хотят обмануть.
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.