Как мошенники превращают людей в преступников: новые угрозы и способы защиты

С помощью схем обмана мошенники вынуждают обычных граждан совершать серьёзные преступления. Под влиянием злоумышленников люди могут оказаться вовлечёнными в диверсии, поджоги и другие противоправные действия — а отвечать за них придётся по всей строгости закона. Рассказываем, как преступники обманывают своих жертв и как от них защититься.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Как работают преступные схемы

Уже несколько лет мошенники активно используют методы социальной инженерии, чтобы заставить людей совершать противоправные действия. Они не просто крадут деньги — они превращают своих жертв в соучастников преступлений.

Под давлением злоумышленников люди идут на крайние меры: поджигают административные здания, нападают на финансовые учреждения, выступают курьерами для передачи украденных средств.

Чтобы манипулировать людьми, злоумышленники играют на эмоциях и страхах своих жертв. Чаще всего они прибегают к следующим приёмам:

Используют шантаж и угрозы . Запугивают лишением свободы, обещают завести уголовное дело на человека или его близких, угрожают конфискацией имущества.

Дают ложные обещания. Обещают вернуть ранее украденные деньги за «помощь следствию», сулят крупное вознаграждение за выполнение «простых заданий».

Играют на доверии. Представляются сотрудниками МВД, ФСБ, Центробанка и других госорганов, создают видимость официального расследования и подкрепляют свои слова поддельными документами.

Особенно уязвимы перед такими манипуляциями молодёжь и пожилые люди. Подростки и студенты поддаются на уговоры из‑за недостатка жизненного опыта и стремления быстро заработать. Пенсионеры часто попадаются на уловки из-за уважительного отношения к представителям власти, под которых маскируются мошенники. Люди пожилого возраста беспокоятся за безопасность близких и испытывают страх перед возможной уголовной ответственностью.

Какая грозит ответственность

Совершённые под влиянием мошенников действия могут подпадать под разные статьи Уголовного кодекса (УК РФ):

Ст. 167 УК РФ распространяется на уничтожение или порчу имущества. Предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы или тюремный срок до 2 лет, а при тяжёлых последствиях — до 5 лет.

Ст. 205 УК РФ действует при терактах. Включает наказание до 20 лет заключения.

Согласно ст. 33 УК РФ уголовная ответственность наступает за пособничество в мошенничестве. Наказание зависит от тяжести основного преступления.

Реальные истории жертв обмана

Случай 1. Воронежская область

24‑летнюю преподавательницу истории Ольгу задержали за попытку поджога военкомата в Россоши. Она бросила коктейль Молотова в здание, но пламя быстро потушили, а виновницу арестовали. При обыске обнаружили ещё одну емкость с горючей смесью.

На допросе Ольга призналась: ей позвонили некие «специалисты Центробанка», сообщили о подозрительных операциях по счёту и попросили помочь задержать преступников. По словам мошенников, те прятались в военкомате, который нужно было поджечь.

Случай 2. Санкт‑Петербург

28‑летняя Александра, успешный дизайнер интерьеров, решила взять кредит на развитие бизнеса. После общения с кредитным брокером ей позвонил «налоговый инспектор» и сообщил о проблемах с декларацией. Александра, не задумываясь, назвала код из СМС‑сообщения, который якобы был нужен, чтобы поставить её в электронную очередь на приём в инспекцию.

Затем позвонил «следователь» и заявил, что на её имя взят кредит в 5 миллионов рублей для финансирования терроризма. Девушку запугали уголовным преследованием и заставили перевести сбережения в размере 2 миллионов рублей на «безопасный счёт». Далее ей приказали выполнять задания с целью «изоблачения лиц, укравших её деньги», — забирать деньги у других людей и переводить их мошенникам. В итоге Александру арестовали по обвинению в соучастии в мошенничестве.

Случай 3. Ставрополье

29‑летняя жительница Ставрополья стала жертвой мошенников, которые выманили у неё 600 тысяч рублей. Затем ей позвонили, представившись сотрудниками силовых ведомств, и пригрозили уголовным преследованием, если она не выполнит их условия.

Женщине скинули координаты трансформатора и приказали его поджечь, пообещав вернуть украденные деньги. Она выполнила указание, сняла всё на видео и отправила запись шантажистам. Теперь ей грозит срок по статье о покушении на повреждение имущества.

Как защитить себя и близких

Если вы родитель подростка

поддерживайте доверительные отношения — ребёнок должен знать, что может поделиться с вами любой проблемой;

обсуждайте онлайн‑риски: объясните, как работают мошенники и какие уловки они применяют;

пользуйтесь системами родительского контроля;

обращайте внимание на тревожные сигналы: скрытность, новые интернет‑друзья, необъяснимые деньги.

Если вы подросток

сохраняйте конфиденциальность в Сети;

критически относитесь к предложениям о работе, особенно если просят выполнить какие-либо поручения, например сфотографировать объект, передать посылку;

проверяйте любую информацию из интернета;

не доверяйте незнакомцам в Сети или по телефону;

если кто‑то из близких якобы в опасности — свяжитесь с ним напрямую.

Если вы пенсионер

не отвечайте на звонки с незнакомых номеров;

никогда не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений и не открывайте вложения от незнакомцев;

помните: госорганы не просят совершать никаких действий по телефону или в мессенджерах;

при подозрительных звонках прекратите разговор и расскажите о нём близким или в банке;

если вас вынуждают совершить преступление — сразу обращайтесь в полицию.

Как не попасть на уловки мошенников и не стать втянутым в преступную схему, подробно расписано на портале по кибербезопасности «Кибрарий».

«Мне запретили рассказывать»: как понять, что ваш родственник под влиянием мошенников

Универсальный совет: если вы чувствуете давление или не уверены в своих действиях, обратитесь за помощью к родным. Требования сохранить всё в тайне — классический приём мошенников. Чем раньше вы обсудите происходящее с кем‑то, тем проще будет избежать беды.

Помочь уберечь родных от неприятностей также могут бесплатные сервисы безопасности, которые можно подключить в приложении СберБанк Онлайн, например «Определитель номера», сервис выявляет и блокирует мошеннические и спам-звонки по телефону и в мессенджерах.

Как не стать соучастником преступления: главное

Мошенники всё чаще прибегают к изощрённым схемам обмана, чтобы не просто похитить деньги, а вовлечь людей в совершение серьёзных преступлений — поджоги, диверсии и другие противоправные действия.

Чаще всего под удар попадают подростки, молодёжь, которые из‑за недостатка опыта стремятся быстро заработать и доказать свою значимость, и пожилые люди, испытывающие уважение к представителям власти и беспокойство за безопасность близких.

Защититься от подобных манипуляций можно только через бдительность и информированность. Важно помнить: ни один госорган не будет решать серьёзные вопросы по телефону или в мессенджерах, требовать секретности или заставлять совершать сомнительные действия. Открытый диалог с родными, обсуждение потенциальных рисков и своевременное информирование о подозрительных ситуациях помогут избежать вовлечения в преступные схемы и сохранить не только деньги, но и свободу.

«Вам меняют домофон»: как работает новая схема мошенников