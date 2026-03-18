Материал создан совместно сSberZashita

Сбер упростил возврат переводов по СБП: отправить деньги назад можно за пару кликов

Ирина Печёрская

Сбер расширил возможности приложения СберБанк Онлайн, первым на рынке внедрив инструмент возврата переводов по СБП. Новое решение позволяет оперативно возвращать ошибочные переводы отправителям и снижает риск вовлечения в мошеннические схемы. Сервис бесплатен и уже доступен пользователям устройств на Android начиная с версии 17.3.

В России заработал новый сервис для защиты от мошеннических переводов
© Freepik, СБП, Рамблер

Если на счёт клиента через Систему быстрых платежей (СБП) поступили деньги, которые он не ожидал получить, больше не нужно искать контакты отправителя или обращаться в поддержку банка. Теперь быстро и безопасно вернуть средства можно прямо в приложении:

  1. Откройте историю операций в СберБанк Онлайн.
  2. Выберите нужный перевод.
  3. Нажмите кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение 10 дней с момента поступления средств. После подтверждения операции сумма автоматически уходит на счёт отправителя. Комиссия за использование сервиса не взимается, лимиты на переводы не расходуются.

В Сбере подчёркивают, что одна из задач сервиса — повышение безопасности клиентов. Он помогает противостоять распространённой схеме мошенничества со «случайными» переводами, когда злоумышленники намеренно отправляют деньги, а затем пытаются убедить получателя перевести их на другие реквизиты.

В результате человек может лишиться собственных средств или стать дроппером — посредником в цепочке обналичивания похищенных средств. Новая функция в СберБанк Онлайн исключает необходимость общения с потенциальными мошенниками и позволяет вернуть деньги напрямую отправителю без риска.

