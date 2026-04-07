Как мошенники превращают телефоны жертв в банковские карты

Чтобы обмануть человека, преступникам больше не нужно заставлять его диктовать номер карты или сообщать код из СМС. Злоумышленники используют возможности самого смартфона жертвы, превращая его в инструмент хищения. Специалисты портала по кибербезопасности «Кибрарий» рассказали, как работают схемы обмана через NFC.

Схемы мошенничества с ретрансляцией NFC-сигнала

Известные две распространенные схемы. Ключевой элемент обеих — технология бесконтактной передачи данных, которая есть почти в каждом современном смартфоне. Преступники используют NFC, чтобы получить доступ к банковским картам жертвы и замаскировать операцию под легитимную транзакцию.

Прямой NFC: приложите карту к телефону

Шаг 1. Первый контакт

Всё начинается с телефонного звонка, цель которого — вызвать у собеседника тревогу. Повод может быть разным:

подозрительные операции по счёту;

взлом аккаунта на Госуслугах;

утечка персональных данных.

Шаг 2. Установка вредоносного приложения

Злоумышленники предлагают решить проблему с помощью установки специального приложения. Чтобы его скачать, нужно перейти по ссылке из СМС или в мессенджере. Такие программы маскируются под официальные банковские приложения или государственные сервисы. Например: «Защита карт ЦБ РФ», «Госуслуги Верификация».

Схема работает преимущественно на устройствах с операционной системой Android и смартфонах Huawei, где у пользователей есть возможность устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и из сторонних источников.

Владельцы iPhone против таких схем защищены лучше. На iPhone нельзя устанавливать приложения из неизвестных источников. Кроме того, работа NFC в iOS для сторонних программ ограничена.

Шаг 3. Передача данных по NFC

После установки приложения человек получает дальнейшие указания:

Поднести карту к своему смартфону.

Ввести ПИН‑код для авторизации в приложении.

После этого NFC‑чип смартфона считывает данные карты, а вредоносное программное обеспечение передаёт информацию на устройство преступника. Злоумышленник, находящийся в это время у банкомата, получает виртуальную копию вашей карты.

Шаг 4. Снятие денег

Злоумышленник использует виртуальную копию карты в банкомате и снимает деньги со счёта. Для банка операция выглядит как легитимная: операция выглядит так, будто деньги снимает сам владелец карты.

Обратный NFC: положите деньги на счёт

Шаг 1. Установка вредоносной программы

Преступники связываются с жертвой и под разными предлогами уговаривают установить на смартфон приложение.

Злоумышленники могут утверждать, что это необходимо для защиты банковского счёта или перевода средств в цифровые рубли.

Шаг 2. Сопряжение с телефоном мошенника

Установленная на смартфон программа просит сделать её основной для бесконтактных платежей.

Когда жертва настраивает вредоносную программу в качестве основного метода бесконтактной оплаты, NFC-чип заражённого телефона начинает передавать сигнал, распознаваемый банкоматами как карта злоумышленника. Дмитрий Калинин эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского»

Шаг 3. Перевод денег

Жертву убеждают подойти к банкомату и внести деньги якобы на свой или безопасный счёт. Это нужно для того, чтобы «разблокировать счет, активировать защиту или пополнить цифровой кошелёк». При этом человеку сообщают новый ПИН-код, который на самом деле принадлежит карте мошенника.

Когда жертва прикладывает телефон с вредоносным приложением к NFC-датчику банкомата, происходит авторизация карты преступника. Человек считает, что вносит деньги на свой счет, но на самом деле они уходят на счёт злоумышленников.

Как не попасть на уловки мошенников

Чтобы не стать жертвой преступников, использующих схемы с NFC, Калинин рекомендует игнорировать ссылки в сообщениях от неизвестных контактов в мессенджерах, не загружать APK‑файлы из сомнительных переписок, использовать антивирус.

Если же вы или ваши близкие уже попались на уловки мошенников, то специалисты портала по кибербезопасности «Кибрарий» советуют:

Прекратить разговор со злоумышленниками и удалить со своего смартфона скачанную программу.

Обратиться в банк и заблокировать карту, а также сменить пароли от личного кабинета онлайн-банка.

В случае потери аккаунта на Госуслугах воспользоваться инструкцией для восстановления доступа. Восстановить доступ к Госуслугам можно прямо в приложении СберБанк Онлайн.

Что нужно знать про обман с NFC

Современные NFC-схемы позволяют злоумышленникам обходиться без прямого получения реквизитов карты или кодов из СМС — достаточно заставить её установить вредоносное приложение.

Ключевую роль играет социальная инженерия: мошенники вызывают у жертвы чувство тревоги и направляют человека к совершению операций, которые приводят к хищению средств.

Технологическая основа — возможность смартфона с установленным зловредным программным обеспечением имитировать банковскую карту через NFC. В одном случае данные карты жертвы передаются преступнику, в другом — телефон жертвы имитирует карту злоумышленника при внесении денег в банкомат.

Чтобы защититься от подобных атак, не устанавливайте приложения из непроверенных источников, не переходите по подозрительным ссылкам и используйте антивирус.

