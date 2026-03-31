Как мошенники заставляют вложить деньги в финансовую пирамиду

По данным Банка России, в первом квартале 2025 года было выявлено 1638 финансовых пирамид, что на 56% больше, чем за такой же период 2024 года. Организаторы финансовых пирамид выманивают у людей не только собственные средства, но и заставляют брать кредиты. Они вовлекают жертв в аферы, используя различные предлоги: от псевдоинвестиций с «гарантированной» доходностью до предложений вложиться в мифический успешный бизнес. Рассказываем, по каким сценариям действуют «пирамидчики».

Финансовая пирамида — мошенническая схема, куда втягивают граждан якобы в свердоходный бизнес. В отличие от реальных компаний, пирамида не производит товары и не предоставляет услуг, а перераспределяет средства между участниками: доход первых обеспечивается деньгами новых вкладчиков, в то время как организаторы незаконно присваивают большую часть полученных средств.

Несмотря на то что россияне дважды стали жертвами обмана известной «МММ», они продолжают попадать в подобные схемы. В период с 2019 по 2021 год в результате деятельности интернет-пирамиды «Финико» около 7700 человек лишились более 1 миллиарда рублей. Пирамида маскировалась под форекс-дилера, не имея на это лицензии и законных оснований. Одной из её жертв стал иркутянин Алексей Т.

Купился на множество рекламы в соцсетях и интернете(… ) Вложил 3 тысячи долларов — как сказал менеджер, это минимальная сумма для старта(…) Естественно, денег я не получил. Знакомые, которые уговорили на это, тоже остались ни с чем, — рассказывает пострадавший от финансовой пирамиды Алексей изданию «ФедералПресс».

Зачастую мошенники прячутся за вывеской кредитно-потребительских кооперативов, инвестиционных или брокерских компаний. Доверившись им, участники пирамиды не только вкладывают сбережения, но и берут кредиты и даже продают имущество. В результате они теряют всё — а обещанные сверхдоходы достаются только организаторам схем.

Так, в Волгограде выявили финансовую пирамиду, которую организовал 35-летний мужчина, выдававший себя за председателя кредитно-потребительского кооператива. Он убеждал граждан оформить вклады и обещал начисление высоких процентов. Полученные деньги он выводил по фиктивным договорам займов на счета подконтрольных лиц. Сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей. В полицию обратились 15 граждан.

Другая распространенная схема обмана «пирамидчиков» — предложение «выгодно» инвестировать в несуществующие активы. Например, в Екатеринбурге предлагали «вложиться» в развитие цифровой платформы. Организаторы убеждали инвестировать с помощью специальной программы-робота, которая якобы может обеспечить ежедневную прибыль и защитить от убытков. Ущерб граждан от финансовой пирамиды превысил 110 миллионов рублей.

В Минфине России предупреждают, что, как правило, мошенники начинают предлагать «инвестировать» с 10 тысяч рублей. Это «тестовый» взнос. После того как жертва поверит в реальность доходов, её склоняют к крупным вложениям — уже за счёт кредитов или денег, взятых в долг у родных и знакомых.

Что касается группировок, которые действуют по типу "финансовых пирамид", где помимо собственных денег уговаривают жертв оформить и отдать еще и заемные средства, то сегодня они зачастую маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. В среднем одна такая "пирамида" обманывает россиян на один миллиард рублей. За год наши сотрудники службы безопасности выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность, — рассказали в Сбере.

Кредит на себя за того парня

Существуют пирамиды, целиком построенные на кредитах. Суть схемы заключается в том, что человек берёт заём, после чего за дополнительное вознаграждение передаёт основную часть средств организаторам. Мошенники, как правило, первые несколько месяцев исправно присылают деньги на погашение кредита, чтобы войти в доверие. Поэтому человек берёт новый кредит и убеждает своих знакомых и родственников тоже начать «зарабатывать» таким «простым» путем. Однако в этот момент злоумышленники исчезают, оставив жертв с кучей долгов.

У этого вида пирамиды есть ключевое отличие — отсутствие агрессивной массовой рекламы. Всё строится на личных рекомендациях и доверии, что создаёт иллюзию элитарности и надёжности. Такой подход — ещё и вынужденная мера: публичная реклама привлекла бы внимание правоохранительных органов.

Ранее МВД сообщало о раскрытии подобной пирамиды в Волгограде, которую организовала 68-летняя местная жительница. Четверо её сообщников искали тех, кого можно было уговорить оформить кредиты. Половину от каждой полученной суммы злоумышленники забирали себе, «гарантируя» полное погашение кредитов. Ущерб от действий злоумышленников составил около одного миллиарда рублей.

Еще больший заработок обещают, если участник пирамиды станет активно вовлекать в неё своих знакомых. После того, как пирамида разваливается, эти люди не только теряют свои средства, но и остаются должны банкам или микрофинансовым компаниям, — пояснили в пресс-службе Банка России.

Вместо мечты не работать «на дядю» ― долговая яма

Аферисты предлагают людям вложиться в открытие бизнеса, уверяя, что возьмут на себя всю организационную работу. Потенциальным инвесторам, как и в предыдущих случаях, обещают выгодные условия и высокую доходность.

Поверившие мошенникам люди регистрируются в качестве индивидуального предпринимателей (ИП) и пополняют счета на сайте организатора — собственными и заёмными средствами.

Первое время обманщики создают видимость активной бизнес-деятельности: оказывают консультационные услуги, демонстрируют фальшивые отчёты о «блестящих» продажах. Но вскоре связь обрывается, мошенники исчезают с деньгами, а вот долги — остаются на жертвах-«инвесторах».

Классический пример такой пирамиды: мошенники замаскировали её под иностранный маркетплейс и начали предлагать людям вложиться в его создание. Маркетплейс получил название Lemon Mall, а продавать там планировали «уникальную» косметику из Китая. В реальности же организаторы мошеннической схемы зарегистрировали российскую компанию с китайским названием и запустили масштабную рекламную кампанию, чтобы «заманить» пользователей. Позднее Банк России выявил признаки финансовой пирамиды и внёс компанию в «чёрный список».

По своей структуре проект напоминал сетевой маркетинг, однако с явными признаками финансовой пирамиды: для входа требовался взнос и обязательство привлекать новых «инвесторов» за так называемый реферальный бонус. Всем присоединившимся обещали пожизненный пассивный доход. Фирма не заключала договоров, общение велось через соцсети, другие контакты не были указаны, — это признаки финансовой пирамиды.

Перед тем как работать с какой-либо финансовой компанией, проверьте её в списках ЦБ. Если она в перечне — риск потерять свои средства максимальный.

Как не оказаться втянутым в финансовую пирамиду

Чтобы обезопасить себя, следуйте простым правилам:

Тщательно оценивайте любое «выгодное» предложение. Как известно — бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Не участвуйте в сомнительных инвестиционных сделках.

Проверьте компанию на официальных ресурсах — это займёт пару минут:

Найдите компанию в реестрах Банка России — здесь представлены легитимные брокеры, инвестиционные консультанты, кредитные кооперативы и другие финансовые организации.

— здесь представлены легитимные брокеры, инвестиционные консультанты, кредитные кооперативы и другие финансовые организации. Изучите список подозрительных организаций на сайте ЦБ РФ, где публикуются данные о компаниях с признаками финансовых пирамид.

где публикуются данные о компаниях с признаками финансовых пирамид. Проверьте сведения о компании на сайте ФНС — обратите внимание на вид деятельности и срок существования ― если организация создана недавно, а зарегистрирована не как инвестиционно-финансовая, то это верный признак мошенничества.

обратите внимание на вид деятельности и срок существования ― если организация создана недавно, а зарегистрирована не как инвестиционно-финансовая, то это верный признак мошенничества. Изучите контакты и отзывы в интернете. Насторожитесь, если отзывы однотипные и восторженные ― могут быть «накрученными» для рекламы.

