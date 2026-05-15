Обещают доход и личное сопровождение: как распознать инвестиционный обман

Мошенники, которые маскируются под брокеров и инвестиционные компании, — распространённая угроза. В таких схемах преступники не пытаются выманить все деньги сразу, а действуют осторожно и продуманно. Они входят в доверие, создавая видимость профессиональной деятельности и консультирования, таким образом внушая мысль о лёгком и быстром заработке. Расскажем, как работают подобные преступные схемы и как их распознать.

Схемы инвестиционного обмана

Преступники предлагают заработать на криптовалюте, высокодоходных бизнес-проектах, торговле на финансовых рынках. Они обещают лёгкий и крупный заработок — всё для того, чтобы выманить личные данные и деньги, в том числе кредитные.

Схема 1. Новая финансовая платформа

Вам поступает письмо или сообщение с предложением заработать, обещают увеличить доход в несколько раз за короткий срок. Чтобы вы попали в число «счастливчиков», вам предлагают зарегистрироваться на инвестиционной платформе для новичков.

Как правило, злоумышленники заманивают простым и доступным заработком на различной криптовалюте. Цель — получить данные вашей банковской карты или убедить перевести деньги.

Так, жительница Салехарда получила в мессенджере сообщение от незнакомца, который предлагал заработать с помощью новой инвестиционной платформы. Девушка поверила обещаниям и за пару недель перевела мошенникам 890 тысяч рублей. Когда она попыталась вывести деньги, платформа перестала работать.

Схема 2. Инвестиции в реальный бизнес

Мошенники предлагают вложиться в конкретную компанию или нишу, обещая высокую доходность. Они создают правдоподобный сайт с отзывами и зачастую используют реквизиты реально существующей организации. Жертву убеждают перевести деньги на указанные счета, после чего преступники исчезают.

В Санкт-Петербурге жертвами обмана стали десятки граждан, которых привлекли обещанием высокого дохода (от 24 до 60% годовых) от инвестиций в бизнес. Первое время выплаты приходили регулярно, что убеждало в надёжности вложений.

Однако затем начисления прекратились, а представители компаний перестали выходить на связь. Как выяснилось позже, никакого реального бизнеса не существовало, это была классическая финансовая пирамида. Всего пострадали 93 человека, общий ущерб составил около 170 миллионов рублей.

Схема 3. Торговля на бирже

На вашу электронную почту поступает письмо, иногда под видом рассылки от известного банка или компании. В нём предлагают пройти тест, после чего откроется доступ к платформе, где можно получить доход от драгоценных металлов, акций и других ценных бумаг крупнейших корпораций. После прохождения теста вы начинаете вкладываться в «активы» и следите за своими «доходами». На самом деле демонстрация прибыли на таких лжеплатформах — это просто видимость, созданная для того, чтобы вы переводили всё больше денег.

Жертвами подобной схемы стали жители Нижегородской области. Люди в ожидании лёгкого заработка переводили средства на подконтрольные мошенникам счета и криптокошельки.

Чтобы инвесторы не сомневались, им демонстрировали личные кабинеты на специально созданных подставных сайтах: там якобы шла активная биржевая торговля, а суммы вложений росли. На деле это была искусная имитация: ни брокерской лицензии, ни реальных сделок, ни намерения возвращать деньги у организаторов не было. Средства просто похищались.

Как преступники усыпляют бдительность инвесторов

Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в беседе с «Рамблером» объяснил, что мошенничество под видом инвестиций редко начинается с требования денег. Сначала преступники стараются заинтересовать человека, обещая понятный доход, персональное сопровождение и низкий порог входа.

В подобных историях мошенники обычно обрабатывают человека несколько дней, а иногда и недель: поддерживают контакт, отвечают на вопросы, создают ощущение участия и профессионального сопровождения. Нередко преступники звонят уже подготовленному человеку — тому, кто сам оставил номер на сомнительном интернет-ресурсе, заинтересовавшись обещаниями дохода, — говорит Лопатин.

Ключевая цель мошенников — создать у потенциальной жертвы ощущение безопасности и профессиональной поддержки в инвестиционной деятельности. По словам эксперта, это снижает настороженность. После этого злоумышленники давят на интерес, доверие и страх упущенной выгоды. Так они подталкивают к быстрым решениям: просят не откладывать, не советоваться ни с кем и действовать, «пока рынок не изменился».

Нередко люди сами облегчают задачу злоумышленникам. Как показывают результаты исследования НИФИ Минфина России и Центра финансовой экспертизы Роскачества, многие просто не осознают опасность. Например, 39% россиян не видят никаких рисков в проектах, обещающих сверхдоходность. А обещания «гарантированно увеличить сумму в три раза за год» вызывают подозрение только у 59% людей старше 60 лет, что делает пожилых граждан особенно уязвимой группой.

Как не попасть на уловки мошенников

Обязательно убедитесь в легальности брокера, прежде чем доверить ему свои деньги. Эксперты СберИнвестиций выделили несколько признаков ненадёжных организаций.

В первую очередь брокера нужно проверить в чёрном списке Банка России. Там можно найти компании с признаками мошенничества и финансовых пирамид. Если в чёрном списке организации нет, нужно также проверить её лицензию, — пояснили в СберИнвестициях.

Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно найти на официальном сайте ЦБ РФ. Регулятор с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет недобросовестные проекты. Если вы нашли компанию, которая обещает вам доход, в этом списке, не соглашайтесь на сотрудничество: перед вами, скорее всего, мошенники.

Инвестиционные компании также удобно проверять ещё по одному списку на сайте Банка России — справочнику участников финансового рынка. Здесь регулятор, наоборот, публикует легальных участников, у которых есть лицензия. Если организации там нет или она прекратила деятельность, это также повод насторожиться.

Ещё один важный фактор, который должен настораживать, — обещание гарантированного высокого дохода или отсутствия рисков, продолжают эксперты.

Важно. Ни один брокер не может гарантировать доходность, это запрещено законом. Если вам обещают прибыль намного выше рыночной, это повод насторожиться. В такой ситуации необходимо тщательно проверить надёжность брокера и изучить все условия предложения.

Надёжные финансовые сервисы не скрывают, какая организация стоит за предложением, на каких условиях она работает и с какими рисками может столкнуться клиент. Если вместо этого пользователя сразу подталкивают оставить номер и дождаться звонка специалиста, лучше отнестись к такой площадке с максимальной осторожностью, — предупреждает Лопатин.

Если вы стали жертвой брокера-мошенника, действовать нужно быстро, чтобы вернуть хотя бы часть своих денег, рекомендуют специалисты СберИнвестиций:

В первую очередь нужно прекратить любые платежи.

Затем обратиться в банк. Можно попробовать оспорить перевод через службу поддержки.

Подать заявление в полицию и прокуратуру. Чем больше жалоб на мошенников, тем выше шанс привлечь их к ответственности.

Сообщить о мошенниках в ЦБ РФ и Роскомнадзор. Это также поможет заблокировать их сайты и предупредить потенциальных жертв.

Что важно запомнить

Мошенники, скрывающиеся за обещаниями лёгкого дохода от инвестиций, завоёвывают доверие последовательно, создавая иллюзию. Их цель — усыпить бдительность человека, заставить его поверить в реальность заработка с вложений, криптовалюты или покупок на бирже.

Преступники используют разные схемы: от поддельных инвестиционных платформ до вложений в якобы перспективные бизнес-проекты. Они создают правдоподобные сайты, имитируют рост прибыли и даже позволяют вывести первые суммы. Когда человек переводит им крупную сумму денег или раскрывает персональные данные, они перестают выходить на связь.

Чтобы не стать жертвой, проверяйте финансовые организации в реестрах Банка России, не переводите деньги на карты или электронные кошельки, критически относитесь к обещаниям доходности выше средней по рынку.

