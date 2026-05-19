Волк в овечьей шкуре: как мошенники маскируют опасные программы под VPN-сервисы

В последнее время под видом бесплатных VPN распространяются мошеннические программы, которые крадут личные данные пользователей. Полученную информацию злоумышленники используют для оформления микрозаймов, кражи аккаунтов и скрытого майнинга криптовалют. Рассказываем, как маскируют вредоносные программы под VPN-сервисы, кто и где их распространяет и как защитить свои личные данные и финансы.

Что такое VPN

VPN (от англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — это технология, создающая зашифрованный туннель между устройством пользователя и интернетом. Изначально решение разрабатывалось для корпоративного сектора как инструмент защиты данных. Позже технология стала популярна среди обычных пользователей.

VPN-сервисы шифруют трафик, скрывая реальный IP-адрес и заменяя его адресом VPN-сервера. Благодаря этому ваш провайдер не видит, какие сайты вы посещаете. Также это мешает третьим лицам перехватить данные: логины, пароли, платёжные реквизиты, особенно при работе с публичными Wi-Fi-сетями.

Пользователи привыкли доверять таким приложениям, особенно скачанным из официальных магазинов. Но, как предупреждает портал по кибербезопасности «Кибрарий», не все они безопасны. Чтобы эффективно скрывать ваш трафик, VPN получает полный контроль над ним. Этой особенностью и пользуются кибермошенники, выдавая за полезные сервисы — VPN и браузерные расширения — собственные вредоносные программы.

Схемы кражи данных с использованием VPN

Спящий шпион

Злоумышленники загружают в официальный магазин приложений безобидную версию программы или расширения. Она проходит модерацию, поскольку не содержит вредоносного кода. Через некоторое время после установки приложение предлагает пользователю обновление — обычно через всплывающее окно, имитирующее системное уведомление. Вновь загруженный файл превращает утилиту в шпиона: программа начинает перехватывать СМС, делать скриншоты экрана, читать пуш-уведомления от банков и красть личные данные.

Схема с обновлением преимущественно работает на устройствах с Android, Windows и Linux. Эти платформы позволяют устанавливать приложения и обновления не только из официальных магазинов, но и из сторонних источников, например скачивая установочные файлы с сайтов. Пользователь сам отвечает за безопасность таких файлов, чем и пользуются злоумышленники.

У системы iOS (на устройствах iPhone и iPad) другой принцип работы: её закрытая модель безопасности не разрешает устанавливать приложения вне App Store и строго изолирует скачанные файлы от личных данных на устройстве.

В 2025 году исследователи Koi Security обнаружили, что популярное расширение FreeVPN.One для Google Chrome было шпионским, несмотря на галочку «верифицировано». Более 100 тысяч пользователей установили его из официального Chrome Web Store. Инструмент делал скриншоты экранов и отправлял их на удалённый сервер вместе с данными о трафике.

Скрытый пользователь

Злоумышленники рассылают в мессенджерах и социальных сетях ссылки на якобы полезный VPN-сервис. Переход по такой ссылке запускает автоматическую загрузку вредоносного файла на устройство.

Система отправляет пользователя в раздел настроек для ручного подтверждения установки из неизвестного источника и предоставления доступа к разделу «Специальные возможности». Стоит дать разрешение — и мошенники мгновенно получают полный доступ к информации на устройстве. Украденные личные данные могут использовать для оформления микрозаймов от лица жертвы.

Угроза на YouTube

Старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко в беседе с «Рамблером» рассказал о двух мошеннических схемах с продвижением поддельных VPN через крупнейший видеохостинг YouTube.

Первая схема — распространение скрытого майнера для компьютеров через блогеров. Кампанию по продвижению программы под видом инструментов для обхода блокировок выявили в марте 2025 года, поделился Безвершенко. Злоумышленники использовали YouTube-блогеров для распространения вредоносных файлов, обманом заставляя их публиковать нужные ссылки.

Схема выглядела примерно так:

Мошенники отправляли жалобы (страйки) о нарушении авторских прав на видео об инструментах для обхода блокировок, выдавая себя за разработчиков этих сервисов.

Под угрозой блокировки или удаления канала за нарушения злоумышленники требовали от блогеров разместить в описании роликов ссылки на «полезные сервисы».

На самом деле по этим ссылкам скачивались вредоносные файлы. При их загрузке на устройство пользователя устанавливался SilentCryptoMiner — скрытый майнер, использующий вычислительные ресурсы заражённых компьютеров для добычи различных криптовалют.

С конца февраля 2026 года мошенники распространяют через YouTube-каналы сразу две вредоносные программы — стилер Arcane (программа-вор) и майнер Monero. Стилер способен похищать логины и пароли, данные из браузеров, платёжную информацию, а также собирать системные данные и делать скриншоты экрана.

Мошеннический софт маскируется под несуществующий инструмент для обхода блокировок FixIt. В описании к видео даётся ссылка на сайт фейкового сервиса. Чтобы повысить доверие к ресурсу, мошенники разместили не только кнопку загрузки архива с якобы полезной утилитой, но и ссылку на чат поддержки в Телеграм.

Основной целевой аудиторией этой схемы выступают геймеры. К апрелю было зафиксировано как минимум 20 видеороликов с подобной рекламой. Совокупное число просмотров этих видео составляет десятки тысяч.

Как защитить свои данные

На портале по кибербезопасности «Кибрарий» названы главные принципы безопасного использования VPN-сервисов. Их нарушение — прямой путь к утечке паролей, краже денег с карт и оформлению кредитов на ваше имя.

Правила цифровой гигиены при использовании VPN:

Не скачивайте приложения по ссылкам из рекламы и других непроверенных источников, включая мессенджеры и поисковую выдачу.

Проверяйте все запрашиваемые при установке разрешения, особенно доступ к уведомлениям и «Специальным возможностям».

Регулярно просматривайте список установленных расширений и приложений в браузере и на устройстве. Удаляйте всё лишнее и подозрительное.

Будьте осторожны с бесплатными VPN. Даже если сама по себе такая программа не вредоносна, её создатели могут зарабатывать на продаже ваших данных, ведь сами VPN прибыли им не приносят.

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) в банковских приложениях, на Госуслугах и в почте. Даже если злоумышленники украдут ваши пароли через вредоносный VPN, без подтверждения с телефона они не смогут войти в аккаунты или оформить на вас кредит.

Что нужно знать про мошенничество через VPN-сервисы

VPN по умолчанию получают полный контроль над вашим трафиком. Это опасно. Злоумышленники могут украсть логины, пароли, данные карт, перехватывать СМС и даже оформлять микрозаймы на ваше имя.

Чтобы не пострадать от кибермошенничества, скачивайте программы только из официальных магазинов приложений. Не переходите по ссылкам из рекламы и мессенджеров. Проверяйте, какие разрешения запрашивает программа: доступ к уведомлениям и «Специальным возможностям» — повод насторожиться. Регулярно удаляйте неиспользуемые расширения браузера.

