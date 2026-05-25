Владельцы Android смогут предупреждать друг друга о мошенниках

Каждый пользователь Android теперь может не только защитить себя от мошенников, но и помочь миллионам других людей, маркируя злоумышленника при звонке, а также настроить внешний вид подсказок и гибко управлять блокировками. Всё это возможно с помощью обновлённого определителя номера от Сбера.

Новая версия определителя доступна на ОС Android, начиная с версии приложения 17.5. Сервис получил несколько ключевых улучшений.

На главной странице появилась история звонков: теперь можно легко выбрать и заблокировать нежелательный номер. Если пользователь подтверждает, что звонил мошенник, его телефон автоматически попадает в «чёрный список» и будет помечен при входящих звонках у других клиентов банка. Чтобы избежать ошибок, Сбер проверяет такие жалобы в несколько этапов, включая анализ с помощью искусственного интеллекта.

Настройка нежелательных звонков привязана к отдельной кнопке «Управлять блокировками». Пользователь может сам выбрать категории абонентов, которые не смогут ему дозвониться: мошенники, спам и реклама, скрытые номера, иностранные номера, а также незнакомцы в мессенджерах.

В главном меню появился раздел «Настроить вид баннера при входящем звонке»: теперь можно менять стиль, размер и расположение плашки на экране.

Добавлена отдельная кнопка для перехода в сервис «Проверить номер». Достаточно нажать её, и система покажет, числится ли контакт в базе мошенников.

Сервис «Определитель номера» встроен в общую антифрод-систему, которая объединяет крупнейшие банки, операторов связи, маркетплейсы, регуляторов и правоохранительные органы. Совместное выявление мошенников, дропперов и блокировка подозрительных переводов помогают пресекать схемы на ранних стадиях.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, многие преступные сценарии начинаются именно со звонка. Злоумышленники постоянно меняют сим-карты и используют подменные номера, поэтому скорость их определения критически важна. «Когда человек блокирует подозрительный номер, он помогает миллионам других людей. Это яркий пример взаимопомощи и коллективного цифрового иммунитета», — подчеркнул он.

Сервис остаётся бесплатным для всех пользователей Android. Найти его можно по значку «Щит» на главном экране или в разделе «Безопасность» в настройках приложения.

