«Попросили вызвать наряд полиции»: что делать и куда обращаться, чтобы наказать мошенника

Мошенники часто выбирают мессенджеры для своих схем. Вам могут прийти сообщения якобы от руководителя, службы безопасности банка, полиции или Госуслуг. В такой ситуации многие не знают, как правильно поступить: куда сообщить о случившемся, кому отправить скриншот и как официально зафиксировать попытку обмана. Из‑за этого злоумышленники зачастую избегают наказания, а пострадавший остаётся без необходимой поддержки в стрессовой ситуации. Мы разобрались, как действовать правильно.

© kitipol/iStock.com

Случай в редакции: как сообщение в Telegram поставило в тупик

Наша сотрудница — Наталья Буланова, шеф-редактор вертикали «Родители и дети» получила подозрительное сообщение в Telegram, в котором сообщалось о взломе личного кабинета на Госуслугах. Наталья сразу поняла, что это мошенники пытаются ввести её в заблуждение, и хотела сообщить о случившемся в правоохранительные органы — чтобы преступников вычислили.

Она позвонила по номеру экстренной службы 112. Оператор выслушал и посоветовал вызвать наряд полиции. Наталья растерялась: вызывать полицию из-за сообщения от фейкового аккаунта? Она просто хотела передать информацию, а не встречаться с сотрудниками лично. Ответа, куда именно направить жалобу, она не получила. В результате просто заблокировала номер, с которого ей присылали сообщения.

Мы попробовали разобраться в этой ситуации и выяснили, куда должен обращаться человек, если ему пришло подозрительное сообщение в мессенджере. А также — куда жаловаться, если в полиции отказываются принимать ваше заявление.

Пошаговый алгоритм: что делать при подозрительном сообщении в мессенджере

Шаг 1. Ничего не отвечайте и заблокируйте контакт

Не вступайте в диалог. Мошенники рассчитывают на вашу реакцию — даже простой ответ «Кто это?» подтверждает, что номер активный и атак может стать больше. Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам.

Первый и главный шаг при контакте с мошенниками — незамедлительно прекратить общение. В диалоге с незнакомцем или поступлении в ваш адрес информации посредством электронных писем, сообщений, пуш-уведомлений рекомендуем руководствоваться принципом нулевого доверия, — сообщили «Рамблеру» в пресс-центре МВД России.

На портале по кибербезопасности «Кибрарий» при поступлении подозрительных сообщений в мессенджере рекомендуют:

Не вступать в переписку и не сообщать никаких сведений о себе или своих знакомых.

Заблокировать аккаунт, с которого вам пишут, и сообщить о произошедшем в службу поддержки мессенджера.

Всегда проверять информацию, полученную от людей не из вашего списка контактов.

Шаг 2. Обратитесь в банк

Если вы успели сообщить преступникам какие-либо данные, связанные с вашими банковскими реквизитами, коды или пароли, немедленно заблокируйте карты по телефону службы поддержки банка или через приложение.

Важнейший фактор — оперативность. Помните, что совершение транзакции по списанию средств с вашего банковского счёта может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Например, в мобильном приложении Сбера вы можете в разделе «Безопасность» или значок «Щит» на главном экране есть сервис «Сообщить о мошеннике». Это кнопка срочной связи с банком, если назвали злоумышленникам данные карты или перевели деньги.

Также в СберБанк Онлайн (версия на Android от 17.5) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновлённый сервис «Определитель номера», где на главной странице теперь доступна история звонков ― там удобно выбрать и отправить в чёрный список нежелательные номера. Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей. То есть один человек может спасти миллионы других людей. Чтобы избежать ошибок, Сбер такую «разметку» многоэтапно проверяет, включая анализ с помощью искусственного интеллекта.

Сервис «Определитель номера» — это часть антифрод-системы банка с тесной интеграцией по обмену номеров мошенников между крупнейшими банками, операторами связи, маркетплейсами, регуляторами и правоохранительными органами страны.

Шаг 3. Сообщите о попытке мошенничества

По закону вы не обязаны сообщать о мошенничестве. Вы можете просто заблокировать контакт мошенника и не предпринимать никаких действий, говорит управляющий партнёр ЮК «Альтависта», адвокат Владимир Воронин.

У вас нет обязанности сообщать в полицию о каждом подозрительном звонке. Поэтому можно спокойно прекратить общение и внести номер в чёрный список — это не чревато какими-либо юридическими последствиями. Владимир Воронин управляющий партнёр ЮК «Альтависта», адвокат

По сути, решение сообщать или нет, зависит от вашей гражданской позиции. Как отмечает Земсков, сообщив, вы не только поможете полиции, но и, возможно, убережёте других людей от обмана.

Для подачи заявления, обращения или жалобы можно воспользоваться способами, которые перечисляет пресс-центр МВД России:

самостоятельно посетить любой территориальный отдел МВД России, подать заявление и получить номер его регистрации;

воспользоваться электронным сервисом «Приём обращений граждан и организации» на официальном сайте органа внутренних дел субъекта РФ или МВД России;

устно сообщить о преступлении/правонарушении и/или вызвать наряд по телефону 102 (полиция) или 112 (единый экстренный номер).

По закону (ст. 144 УПК РФ) ваше заявление обязаны принять и зарегистрировать в дежурной части. После этого уполномоченные сотрудники должны провести проверку — в срок от 3 до 10 суток, в зависимости от сложности. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Обратите внимание, что 112 — это экстренная служба для ситуаций, угрожающих жизни и здоровью. Мошенническое сообщение в мессенджере, как правило, не относится к таким ситуациям. Оператор 112 может перенаправить ваше сообщение в полицию, но официально зарегистрировать заявление о преступлении он не вправе.

Куда жаловаться, если на ваше обращение не реагируют

Если в дежурной части отказываются регистрировать обращение, перенаправляя вас в другие ведомства, — это прямое нарушение закона, сообщает Земсков. В этом случае требуйте мотивированный отказ в письменной форме.

Обжаловать отказ в приёме заявления можно вышестоящему начальнику, прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в суде (ст. 125 УПК РФ). Также вы можете позвонить на телефон доверия МВД — будет проведена служебная проверка, добавляет эксперт.

О чём важно помнить

Мошенники в мессенджерах — это реальность, с которой сталкиваются миллионы. Но у вас есть инструменты, чтобы им противостоять. Не пожалейте времени на обращение в полицию.

Даже если вы не потеряли деньги, ваше заявление может помочь выявить мошеннические номера и аккаунты, защищая других — тех, кто может не распознать обман.

Ещё больше информации о том, как действовать, если столкнулся с мошенниками, есть на портале по кибербезопасности «Кибрарий».

Россияне теперь могут блокировать телефонных мошенников и спам одним нажатием