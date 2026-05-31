«Возьми карту мамы»: как мошенники охотятся на детей

Интернет давно стал естественной частью жизни ребёнка — такой же, как дворовые игры или школьные уроки. Там дети находят друзей, интересную информацию, учатся. Но в онлайне их подстерегают и те, кто пытается воспользоваться доверием. По данным экспертов, с подозрительными сообщениями или звонками сталкивается каждый третий ребёнок. Но лишь небольшая часть сообщает об этом взрослым. Рассказываем, как научить ребёнка распознавать угрозы, доверять родителям и чувствовать себя уверенно.

Как говорить с детьми разного возраста: от 3 до 17 лет

Правила безопасности одинаковы для всех, а вот объяснять их надо по-разному — в зависимости от возраста.

3–6 лет: «Обратился незнакомец — зови родителей»

Малыш ещё плохо отличает реального человека от рекламного персонажа или героя игры. Он может довериться тому, кто знает его имя или обещает подарок.

На что реагируют дети этого возраста:

обещание подарка;

требование назвать код из игры;

просьба сохранить что-то в тайне от родителей.

В этом возрасте с ребёнком нужно говорить коротко, без сложных схем. Скажите так: «Если кто-то в телефоне просит что-то нажать, сказать код, показать экран или прислать фото — сразу зови меня. Взрослые помогут разобраться». А ещё полезно разыгрывать ситуации — например, спросить: «Что ты сделаешь, если тебе напишут “получи подарок”?»

7–10 лет: «Сначала спроси, потом действуй»

В младшей школе ребёнок уже активно пользуется чатами и играми. Он умеет выполнять инструкции, но ещё не всегда понимает последствия. Часто боится наказания, поэтому важно заранее сказать: если что-то случилось — приходи сразу, поможем, ругаться никто не будет.

На что реагируют:

бесплатные скины и бонусы;

угроза блокировки аккаунта;

сообщение от «учителя, тренера»;

просьба срочно помочь маме.

Объясните ребёнку: если ему написали что-то странное, пообещали подарок или попросили назвать код — пусть не отвечает сам, а сразу покажет сообщение вам. Даже если он уже нажал на ссылку, вы спокойно разберётесь вместе, без криков и наказаний. Для наглядности используйте простую аналогию: коды из СМС, пароли и данные карты — это как ключи от дома. Их нельзя давать никому, даже если человек представился другом.

11–13 лет: «Проверяй, даже если выглядит по-настоящему»

Подростку в этом возрасте хочется самостоятельности: он общается в чатах, следит за блогерами, может делать покупки в играх. Понимает правила, но действует импульсивно — особенно если его торопят, хвалят или пугают.

На что реагируют:

предупреждение о взломе аккаунта и необходимость перейти по ссылке для восстановления; просьба проголосовать в конкурсе; предложение получить подарок от блогера; сообщения от взломанного аккаунта друга.

Разговаривайте с ребёнком на равных, не давите и не читайте нотации. Скажите, что даже внимательные люди ошибаются, когда их торопят или давят на эмоции. Объясните, если сообщение вызывает спешку, стыд, страх или обещает слишком хорошую выгоду — сначала нужно остановиться, подумать и посоветоваться с родителями.

14–17 лет: «Безопасность — часть самостоятельности»

Подростки сами покупают онлайн, пользуются картой, ищут подработку. С ними важно говорить как со взрослыми, у которых появляется финансовая ответственность.

На что реагируют:

лёгкий заработок без опыта;

быстрые инвестиции;

фальшивые вакансии;

просьба оформить карту или принять перевод;

романтическое общение, переходящее в просьбу денег или фото, шантаж.

Скажите ребёнку, что вы не хотите следить за ним, а хотите, чтобы у него был план на случай, если кто-то начнёт давить, просить деньги, данные или угрожать. Объясните: если тебя торопят, обещают лёгкие деньги или просят скрыть разговор от взрослых — это повод остановиться. Лучше потерять «выгодное предложение», чем деньги, аккаунт или спокойствие.

Редфлаги: какие фразы должны сразу насторожить ребёнка

Деньги и данные : «назови код из СМС», «скажи пароль», «возьми/сфотографируй карту родителей», «открой приложение банка», «переведи/прими перевод», «подойди к банкомату».

: «назови код из СМС», «скажи пароль», «возьми/сфотографируй карту родителей», «открой приложение банка», «переведи/прими перевод», «подойди к банкомату». Действия в интернете : «перейди по ссылке», «установи приложение», «подтверди аккаунт», «твой аккаунт заблокируют», «ты выиграл подарок».

: «перейди по ссылке», «установи приложение», «подтверди аккаунт», «твой аккаунт заблокируют», «ты выиграл подарок». Давление и секретность : «никому не говори», «это срочно», «родителям знать не нужно», «удали переписку», «если расскажешь — будет хуже».

: «никому не говори», «это срочно», «родителям знать не нужно», «удали переписку», «если расскажешь — будет хуже». Офлайн-задания: «выйди из дома», «встреться с человеком», «забери пакет», «сфотографируй подъезд/документы», «сейчас приедет курьер».

8 правил цифровой безопасности

В Сбере советуют обсудить с ребёнком эти простые правила:

Странный звонок – сразу к родителям . Сбрось вызов и позвони маме или папе. Не нужно ничего объяснять незнакомцу.

. Сбрось вызов и позвони маме или папе. Не нужно ничего объяснять незнакомцу. Секретное слово – семейный пароль . Придумайте вместе слово или фразу, которую будете знать только вы. Если кто-то представляется знакомым, ребёнок просит назвать пароль. Не назвал — мошенник.

. Придумайте вместе слово или фразу, которую будете знать только вы. Если кто-то представляется знакомым, ребёнок просит назвать пароль. Не назвал — мошенник. Личные данные – это тайна . Коды из СМС, данные банковских карт, информация о семье — нельзя сообщать никому, даже другу.

. Коды из СМС, данные банковских карт, информация о семье — нельзя сообщать никому, даже другу. Сотрудники банков и госорганов не звонят детям . Никогда. Если звонят с угрозами или требуют взятки — это обман.

. Никогда. Если звонят с угрозами или требуют взятки — это обман. Осторожнее с незнакомцами в сети . Предлагают подарки, просят фото или деньги — сразу расскажи взрослым.

. Предлагают подарки, просят фото или деньги — сразу расскажи взрослым. Проверяй информацию. Не всему, что пишут в интернете, стоит верить. Сомнительные новости или обещания — повод спросить у родителей.

Не всему, что пишут в интернете, стоит верить. Сомнительные новости или обещания — повод спросить у родителей. Рассказывать — не страшно. Ребёнок должен знать: его не накажут за то, что он рассказал о странном или пугающем в сети. Обратиться за помощью — не стыдно, а правильно.

Ребёнок должен знать: его не накажут за то, что он рассказал о странном или пугающем в сети. Обратиться за помощью — не стыдно, а правильно. Увлекайтесь интересами ребёнка. Искренний интерес к тому, во что он играет, какие видео смотрит и с кем общается — это не контроль, а естественный способ быть рядом, когда нужен совет.

Доверие важнее запретов: главные выводы

Говорите на языке ребёнка, а не на языке инструкции. Трёхлетнему — короткое правило и игра. Семилетнему — аналогия с ключами от дома. Подростку — разговор на равных.

Уберите страх наказания — и ребёнок сам придёт за помощью. Самая опасная фраза для детской безопасности: «Что ты наделал?» Замените её на: «Хорошо, что ты мне сказал. Теперь разберёмся».

Одно семейное правило важнее десяти запретов. Пусть это будет простое: «Если просят карту, код, секрет или встречу — сразу зови меня». И ещё: «Нет никаких секретов от родителей. Если кто-то просит скрыть — это мошенник».

