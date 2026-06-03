В МВД предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России зафиксировали очередную волну атак на пользователей мессенджера Telegram.

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Злоумышленники рассылают сообщения, в которых под видом официальной администрации сервиса пугают владельцев аккаунтов скорым удалением профиля. Об этом ведомство сообщило 3 июня.

Схема проста: пользователю приходит уведомление с требованием срочно отменить процедуру удаления — для этого предлагается перейти по ссылке или нажать на кнопку внутри сообщения. Выполнив это действие, владелец аккаунта передаёт злоумышленникам код авторизации, после чего доступ к его учётной записи полностью переходит к мошенникам.

В МВД также дали несколько практических советов, как распознать мошенников:

подлинные сервисные аккаунты Telegram никогда не имеют статуса «Был(а) недавно»;

не предлагают добавить себя в контакты;

не дают возможности нажать на блокировку.

Ещё один важный маркер — дата регистрации и страна, к которой привязан аккаунт. Если профиль создан в 2024–2025 годах или зарегистрирован в другом государстве, это почти наверняка фейк. Правоохранители призывают пользователей быть внимательными и проверять такие детали.

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