Эксперты рассказали, почему не стоит хранить данные карт в приложениях

Каждое нажатие «сохранить карту» в очередном приложении доставки, такси или маркетплейса делает ваши средства более уязвимыми. В 2025 году в открытый доступ попали базы данных 230 российских организаций — в общей сложности 767 миллионов строк персональной и платёжной информации. Объём утёкших данных вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Спросили экспертов, почему сохранение реквизитов карты в приложениях — фактор прямого риска и как защитить свои данные.

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Проблема: когда удобство становится угрозой

Функция сохранения платёжных данных очень удобна: не нужно каждый раз доставать карту, вводить и сверять реквизиты. Однако за этим удобством скрывается угроза: сохранённые реквизиты становятся частью базы данных сервиса, а значит, при любой утечке или взломе аккаунта они могут оказаться в руках мошенников.

Особую тревогу вызывает тот факт, что более 46% всех утечек в 2025 году пришлось на розничную торговлю и интернет-магазины — то есть именно на те сервисы, где пользователи чаще всего сохраняют данные карт. Кроме того, в зоне риска находятся IT-компании, интернет-сервисы, телеком и образовательные порталы.

Помимо утечки данных, есть и другие риски. Например, недобросовестные сервисы намеренно создают сложности с отвязкой карты или подключают автоматические продления подписок, ведущие к неожиданным списаниям. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Каждый сохранённый реквизит — это дополнительная «точка входа» для злоумышленников и риски для ваших денег. Поэтому данные основной банковской карты лучше удалить из всех приложений.

Как провести ревизию цифровых следов

Чтобы удалить карту из приложений, важно понять, где именно она «засветилась».

Где искать следы вашей карты:

В приложении вашего банка . Многие банки уже внедрили специальные инструменты для контроля цифровых привязок. Они показывают все сервисы, куда привязана ваша карта. Там же можно запретить дальнейшие списания.

. Многие банки уже внедрили специальные инструменты для контроля цифровых привязок. Они показывают все сервисы, куда привязана ваша карта. Там же можно запретить дальнейшие списания. В истории операций мобильного банка за последние 1–2 года. Обратите внимание на любые регулярные и разовые списания в маркетплейсах, доставках еды, такси, каршеринге, онлайн-кинотеатрах, фитнес-приложениях, облачных сервисах.

за последние 1–2 года. Обратите внимание на любые регулярные и разовые списания в маркетплейсах, доставках еды, такси, каршеринге, онлайн-кинотеатрах, фитнес-приложениях, облачных сервисах. В настройках аккаунтов Google и Apple (Google Pay, Apple ID) — там отображаются сервисы, которым разрешено использовать сохранённые карты.

Чтобы удалить данные карты из сервиса, нужно в него войти, найти сохранённую карту и выбрать функцию «Удалить», «Отвязать» или «Удалить способ оплаты».

Важное предупреждение: некоторые сервисы намеренно усложняют эту процедуру. Вместо прямой кнопки «Удалить карту» они предлагают «Остановить подписку» или «Приостановить автоплатёж». Это не одно и то же. При остановке подписки ваши платёжные данные остаются в системе, а через месяц-два сервис может возобновить списания.

Если кнопки «Удалить» нет — направьте официальное обращение в поддержку сервиса с требованием удалить платёжную информацию на основании ст. 9 закона №152-ФЗ. Компания обязана ответить и исполнить требование в течение 30 дней.

Способ безопасных платежей: как защитить свои деньги

Полностью отказаться от привязки карт к сервисам практически невозможно. Мы регулярно заказываем продукты, вызываем такси, оплачиваем подписки, покупаем товары на маркетплейсах. В таких условиях к.э.н., директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин предлагает компромисс между удобством и безопасностью — виртуальная карта или счет с ограниченным остатком средств, предназначенный именно для интернет-операций. По его мнению, такой подход позволяет минимизировать возможный ущерб даже в случае несанкционированного списания.

Как пользоваться:

Заведите отдельную карту для всех онлайн-покупок и привязок к приложениям. Не держите на ней деньги постоянно. Держите баланс близким к нулю. Даже если данные карты окажутся скомпрометированы, злоумышленникам будет нечем воспользоваться. Пополняйте карту перед каждой покупкой. Оцените сумму предстоящего платежа и переведите на виртуальную карту необходимые средства.

Кроме этого эксперт рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях и надежные уникальные пароли.

А также регулярно проверять список привязанных карт и устройств в настройках аккаунтов.

Таким образом, в современных условиях полностью отказаться от привязки карт к цифровым сервисам практически невозможно, но это и не требуется. Гораздо важнее соблюдать базовые правила цифровой гигиены и использовать инструменты безопасности, которые сегодня предоставляют банки и онлайн-платформы. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

И помните: сохранение карты в приложении — это всегда кредит доверия сервису. Отдельная карта для онлайн покупок позволяет выдавать такой кредит ровно на ту сумму, которую вы готовы потерять в случае инцидента.

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