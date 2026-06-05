Россиянам рассказали, как не подхватить вирус на смартфон

Как не подхватить вирус на смартфон: три простых правила и бесплатный антивирус
С начала года в Сбере обезвредили на мобильных устройствах пользователей приложения банка более 2,5 миллиона вирусов. Главной вирусной угрозой были приложения из сторонних источников, а самый надёжный способ защиты — сочетание технических мер и цифровой гигиены. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форум.
По данным Сбера, уровень вирусных атак на мобильные устройства россиян остаётся высоким. Главная причина заражения — установка программ и сервисов из неофициальных источников. Чаще всего вредоносное ПО устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет. Лидерами по выявлению вирусов стали: Белгородская, Амурская и Магаданская области, Красноярский край и Еврейская автономная область.
Как отметил Станислав Кузнецов, фальшивые приложения нередко маскируются под популярные сервисы. Одной из самых активных угроз являются трояны для показа рекламы.
Для эффективной защиты банк интегрировал в своё приложение бесплатный антивирус. Он доступен пользователям Android. Алгоритмы сервиса на основе искусственного интеллекта позволяют блокировать угрозы ещё до их активации. Сервис ежедневно сканирует устройство, а базы данных постоянно обновляются для защиты от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокировать финансовые операции в реальном времени.
Но чтобы не пропустить вирус, нужна и личная бдительность.
Важно:
- скачивать приложения можно только из официальных магазинов;
- следить за разрешениями программ;
- не переходить по подозрительным ссылкам из писем или СМС.
Чтобы включить защиту, введите в поиске приложения банка «Антивирус» или нажмите на иконку в виде щита. Далее перейдите в раздел «Безопасность» → «Антивирус» и следуйте инструкции.