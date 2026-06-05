Россиянам рассказали, как не подхватить вирус на смартфон

С начала года в Сбере обезвредили на мобильных устройствах пользователей приложения банка более 2,5 миллиона вирусов. Главной вирусной угрозой были приложения из сторонних источников, а самый надёжный способ защиты — сочетание технических мер и цифровой гигиены. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форум.

© Tero Vesalainen/iStock.com

По данным Сбера, уровень вирусных атак на мобильные устройства россиян остаётся высоким. Главная причина заражения — установка программ и сервисов из неофициальных источников. Чаще всего вредоносное ПО устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет. Лидерами по выявлению вирусов стали: Белгородская, Амурская и Магаданская области, Красноярский край и Еврейская автономная область.

Как отметил Станислав Кузнецов, фальшивые приложения нередко маскируются под популярные сервисы. Одной из самых активных угроз являются трояны для показа рекламы.

Для эффективной защиты банк интегрировал в своё приложение бесплатный антивирус. Он доступен пользователям Android. Алгоритмы сервиса на основе искусственного интеллекта позволяют блокировать угрозы ещё до их активации. Сервис ежедневно сканирует устройство, а базы данных постоянно обновляются для защиты от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокировать финансовые операции в реальном времени.

Но чтобы не пропустить вирус, нужна и личная бдительность.

Важно:

скачивать приложения можно только из официальных магазинов;

следить за разрешениями программ;

не переходить по подозрительным ссылкам из писем или СМС.

Чтобы включить защиту, введите в поиске приложения банка «Антивирус» или нажмите на иконку в виде щита. Далее перейдите в раздел «Безопасность» → «Антивирус» и следуйте инструкции.

Как мошенники маскируют опасные программы под VPN-сервисы