Эксперт раскрыл нюанс возврата денег банками при мошенничестве

Банки и операторы связи должны будут возвращать клиентам деньги, украденные по причине несоблюдения ими правил защиты. Соответствующие поправки к законам приняли депутаты. Нововведение заработает с весны 2027 года. В беседе с «Рамблером» эксперт по кибербезопасности назвал инициативу важным шагом, но предупредил о риске ошибок на старте и возможных неудобствах для добросовестных клиентов.

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Что меняется для банков

С 1 марта 2027 года банки должны будут сверять номера получателей денежных переводов с базой «Антифрод» и останавливать операции, если номер замечен в мошеннических схемах. Перед каждым переводом банки будут проверять, не заражено ли устройство клиента вредоносным программным обеспечением. Если финансовая организация проигнорирует требования и деньги украдут, она будет обязана вернуть всю сумму.

Новые поправки позволят повысить защиту граждан и снизить ущерб от мошеннических действий, прокомментировал «Рамблеру» руководитель управления противодействия мошенничеству Своего Банка Сергей Игошин. Но за счёт усиления контроля и введения массовых ограничений могут возникнуть некоторые неудобства.

На старте работы системы возможны сбои: автоматика может ошибочно пометить обычный перевод как подозрительный. При этом банки и операторы не смогут игнорировать сигналы «Антифрода» — если они пропустят транзакцию, которая позже окажется мошеннической, им придётся компенсировать ущерб клиенту. Сергей Игошин руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк»

Ответственность операторов связи

Операторы связи должны вносить в систему «Антифрод» номера, используемые для противоправных звонков и СМС, и в случае необходимости приостанавливать услуги связи. Если оператор не заблокировал такой номер и с его помощью у абонента похитили деньги, возмещать ущерб будет уже не банк, а оператор.

Условия для возврата: номер пострадавшего привязан к банковскому счёту, перевод совершён после звонка или СМС с номера из базы «Антифрод», а оператор не заблокировал принадлежащую мошенникам сим-карту.

Что делать, если вас обманули

Если вы стали жертвой мошенников, новый закон даёт чёткий алгоритм действий. Чтобы получить компенсацию от банка или оператора связи, необходимо:

1. Обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела. Без соответствующего постановления вернуть средства не получится.

2. Направить заявление в банк. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней с момента перевода денег мошенникам. Если банк провёл всё необходимые проверки и выполнил меры по защите клиента, его запрос перенаправят оператору связи, который также оценит, соблюдались ли требования с его стороны.

Когда деньги не вернут

Закон лишает права на компенсацию тех, кто проигнорировал предупреждение банка о риске и совершил перевод, несмотря на приостановку операции. В этом случае требовать возмещения от банка или оператора уже не получится.

До 1 сентября 2027 года банки должны включить в договоры с клиентами условия о защите программ на устройствах и запросить согласие на дополнительные проверки. Признаки, по которым номера будут вносить в базу «Антифрод», правительство планирует утвердить позднее совместно с ФСБ и Центробанком.

Лимит на карты: удар по дропперам, но не панацея

Также с 1 сентября 2027 года россияне не смогут открыть на своё имя более 20 банковских карт. Перед оформлением нового «пластика» сотрудники банков будут проверять, не превышен ли лимит.

В Центробанке пояснили, что лимит на карты бьёт по дропперам — людям, которые за вознаграждение передают свои карты мошенникам для обналичивания похищенных средств. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в правительстве, отметила, что добросовестные клиенты, которые не открывают десятки и сотни карт, ограничений просто не заметят.

Лимит действительно затруднит массовое получение карт одним человеком для передачи мошенникам, что повысит стоимость таких карт на чёрном рынке и снизит привлекательность схемы с дропперами, отметил Сергей Игошин. Тем не менее этого недостаточно для полного решения проблемы, поскольку существует множество других каналов для вывода средств, полученных преступным путём, резюмировал эксперт.

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