Как мошенники обманывают россиян с переводом «по ошибке»

Отправить деньги можно за несколько секунд — по номеру телефона, карты или через систему быстрых платежей (СБП). Но достаточно одной неверной цифры — и средства уходят не туда. Этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, превратив обычный перевод в инструмент обмана. Разобрались, как не стать жертвой злоумышленников.

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Почему на ваш счёт могут прийти чужие деньги

Причины таких переводов на практике сводятся к двум основным сценариям.

Обычная ошибка отправителя

Человек мог перепутать цифру в номере карты или телефона, выбрать не тот контакт в списке или просто поспешить при переводе. В условиях, когда операции проходят мгновенно, исправить такую ошибку самостоятельно невозможно — деньги уже на счету у другого человека.

Продуманная мошенническая схема

В этом случае перевод — это не ошибка, а часть цепочки. Получателя используют как промежуточное звено: чтобы запутать следы, «прогнать» деньги через чужой счёт или создать иллюзию законной операции. На первый взгляд всё выглядит как случайность, но дальше начинается давление или просьбы перевести деньги на другой счет (ни с которого сумма поступила).

Чем незнакомый перевод может обернуться для получателя

На первый взгляд ситуация может показаться безобидной, но с юридической точки зрения использование чужих денежных средств является неправомерным и влечёт за собой риск стать жертвой мошенников или дроппером — невольным участником преступной цепочки по выводу украденных денег.

Как действуют мошенники

Мошеннические сценарии в таких ситуациях построены на психологии — они создают ощущение срочности или вины. Основные уловки мошенников перечислены на портале по кибербезопасности «Кибрарий». Рассмотрим их ниже:

Поддельные уведомления

Вам приходит поддельное СМС, которое выглядит как сообщение от банка, о зачислении денег. Сразу после этого раздаётся звонок или приходит сообщение с просьбой «вернуть ошибочный перевод».

Расчёт мошенников прост: человек, не проверяя реальный баланс, переводит свои деньги. Иногда аферисты имитируют пополнение не банковского счёта, а баланса телефона.

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Реальный перевод и давление

Злоумышленники специально переводят небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность. Затем они начинают активно давить: звонят, пишут сообщения и угрожают судом или блокировкой счёта. Главная ловушка в том, что для «возврата» они дают реквизиты, которые не совпадают с теми, откуда пришли деньги.

В 2026 году порядок действий стал гораздо проще. Сбербанк первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата переводов через СБП. Эта опция есть в приложениях на платформе Android начиная с версии 17.3.

Вернуть средства можно в течение 10 дней с момента их получения. Они поступят на тот же самый счёт, с которого был совершен ошибочный перевод и будут иметь статус и пометку именно «возврата», а не перевода. В мобильном приложении СберБанк Онлайн также запущен аналогичный сервис возврата ошибочно отправленных переводов между клиентами Сбербанка.

Если вы получили неожиданный перевод от незнакомца, немедленно свяжитесь со своим банком. Объясните ситуацию и уточните, как поступить с полученными средствами. Банк может заблокировать карту или счёт, если операция будет признана подозрительной. В случае, если банк не выполнил свои обязанности по информированию клиента или проверке подозрительных операций, он может быть обязан возместить убытки. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

«Комиссия за честность»

Получателю предлагают оставить себе часть суммы — например, «за беспокойство». Это выглядит как выгодное предложение, но на практике означает согласие на участие в сомнительной операции, предупреждает МВД. Так мошенники запутывают следы, отмывая деньги. Но это делает вас соучастником преступной схемы и в дальнейшем может грозить юридическими последствиями.

Фишинговые схемы с товарами

Мошенники создают фиктивные объявления или интернет-магазины. Особенно такие случаи учащаются в период распродаж, к примеру, в «чёрную пятницу», пишет телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

В некоторых случаях с такими фейковыми сайтами покупатель переводит деньги, но они попадают на счёт случайного человека, о чём знают злоумышленники. Далее получателя убеждают вернуть средства «продавцу» — на счёт мошенника. А затем с вами может связаться настоящий покупатель и повторно требовать деньги.

Что делать в случае получения перевода

Здесь важно действовать не интуитивно, а строго по безопасному алгоритму.

Проверьте факт зачисления. Не полагайтесь на СМС или сообщения в мессенджерах. Откройте официальное приложение банка или интернет-банк и убедитесь, что деньги действительно поступили. Это базовый, критически важный шаг. Свяжитесь с банком. Сообщите о ситуации через официальный канал — чат, горячую линию или отделение. Банк зафиксирует обращение и подскажет корректный порядок действий. Это важно для вашей правовой защиты. Не переводите по реквизитам, которые не совпадают с исходными — в другой банк или по другому номеру. Самая частая ошибка — попытка «быстро решить вопрос» и вернуть деньги туда, куда просят. Если реквизиты отличаются от исходных — это почти гарантированный признак мошенничества. Используйте только официальный механизм возврата. Некоторые банки предоставляют функцию возврата перевода отправителю. В этом случае деньги уходят строго туда, откуда пришли — без взаимодействия с третьими лицами. Не реагируйте на давление. Угрозы, давление, эмоциональные просьбы — признаки манипуляции. Честный человек действует через банк, а не через настойчивые звонки.

Как отличить ошибочный перевод от действий мошенников

На практике сразу определить «природу» неожиданного перевода почти невозможно — в этом и заключается главный риск. И случайная ошибка, и мошенническая схема на первом этапе выглядят одинаково: деньги просто поступают на счёт. Разница проявляется позже — в поведении «отправителя».

Как ведёт себя честный отправитель? Если человек действительно ошибся, он, чаще всего, обращается через официальные каналы банка, не торопит получателя и не предлагает «обходных» путей решения.

Как ведут себя мошенники? Мошеннические сценарии обычно сопровождаются давлением или уговорами. Вас могут торопить («верните срочно, иначе будут проблемы»), запугивать судом или блокировкой счёта, либо, наоборот, заманивать «выгодными» предложениями (например, обещанием комиссии за возврат). Характерный признак — просьбы перевести деньги на реквизиты, не совпадающие с исходными. В легальной ситуации такой необходимости не возникает.

Что делать, если перевели деньги мошеннику

Даже если вовремя распознать обман не получилось, остаются способы защитить свои права, вернуть деньги или получить компенсацию. Юрист Безмаленко предлагает потерпевшему предпринять следующие шаги:

Обратитесь в полицию. Незамедлительно подайте заявление в полицию о мошенничестве. Предоставьте всю имеющуюся информацию: номера телефонов, реквизиты счетов, переписку, скриншоты. Возбуждение уголовного дела является важным шагом для установления виновных и возможного возврата средств. Взыскать неосновательное обогащение. Можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с лица, на счёт которого поступили средства. Суды часто удовлетворяют такие иски, если доказан факт мошенничества. Взыскать ущерб в рамках уголовного дела. Если будет установлен виновный, вы можете предъявить гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба и морального вреда.

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