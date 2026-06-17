Эксперт объяснил, как отличить реальную вакансию за границей от фейка

При трудоустройстве на работу за рубежом рабочая виза оформляется исключительно через консульство или визовый центр принимающей страны. Если за визу и подтверждение финансовой состоятельности требуют деньги третьи лица, то вероятность мошенничества 99%. Об этом «Рамблеру» рассказал управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачёв. Так он прокомментировал случаи мошенничества, о которых предупредили в МВД России.

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Злоумышленники не требуют деньги сразу, а выстраивают многоэтапную схему психологического воздействия, усыпляя бдительность жертвы под предлогом помощи в оформлении документов.

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Так, менеджер из Москвы разместил резюме на одном из сайтов по поиску работы. В мессенджере ему пришло сообщение от человека, представившегося сотрудником иностранной компании. Соискателю предложили вакансию на складе в Германии. Вскоре к общению подключился ещё один участник схемы, который назвался специалистом по визовой поддержке.

Мошенники сопровождали жертву на всех этапах: консультировали по сбору бумаг и убеждали, что для оформления рабочей визы необходимо подтвердить финансовую состоятельность путём регистрации на криптовалютной платформе и внесения денежных средств. После перевода более 270 тысяч рублей злоумышленники сообщили о блокировке счёта и потребовали повторный платёж для его разблокировки.

По словам эксперта, рабочая виза оформляется исключительно через консульство или визовый центр принимающей страны на основании официального приглашения от работодателя. Если законодательство государства предусматривает подтверждение финансовой состоятельности, это делается с помощью банковских выписок, а не переводов на сторонние криптоплощадки.

Главное правило при трудоустройстве за границей: настоящий работодатель платит вам, а не вы ему, подчеркнул Чихачёв.

Любая схема, в которой на этапе оформления с вас начинают просить деньги — за визу, за «подтверждение финансовой состоятельности», за открытие счёта, за разблокировку средств, — это с вероятностью 99% мошенничество. Алексей Чихачёв управляющий партнёр HR агентства А2

На что реально стоит обращать внимание при поиске работы за рубежом, советует Чихачёв:

Как с вами вышли на связь. Настоящий работодатель или кадровое агентство пишут с корпоративной почты, а не из мессенджера с незнакомого номера.

Настоящий работодатель или кадровое агентство пишут с корпоративной почты, а не из мессенджера с незнакомого номера. Проверяйте компанию: есть ли она в реестрах юридических лиц своей страны, есть ли у неё сайт с историей, а не созданный месяц назад, упоминается ли она в публичном поле.

есть ли она в реестрах юридических лиц своей страны, есть ли у неё сайт с историей, а не созданный месяц назад, упоминается ли она в публичном поле. Реальная вакансия за рубежом всегда предполагает официальное приглашение работодателя и оформление визы через консульство или визовый центр, а не через «специалиста по визовой поддержке», которого вам подключили в чате.

По словам эксперта, тема работы за границей является идеальной приманкой для мошенников. Эта тема напрямую связана с мечтами людей, а обилие незнакомых бюрократических нюансов позволяет легко замаскировать обман.

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