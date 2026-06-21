Абитуриентов предупредили об уловках мошенников при поступлении

В период вступительной кампании в вузы и колледжи мошенники активизируются, разрабатывая всё новые схемы обмана. Главная цель злоумышленников — выманить деньги или получить доступ к личным данным, пользуясь тревогой и волнением абитуриентов.

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Звонок из «экзаменационной комиссии»

Как сообщает портал по кибербезопасности «Кибрарий», мошенники представляются сотрудниками приёмной комиссии и сообщают об утере аттестата, ошибках в заявлениях или неправильно оформленных справках. Они пугают невозможностью зачисления и настаивают на необходимости срочно внести исправления. Для этого предлагают записаться на приём через Госуслуги и подтвердить запись кодом из СМС.

В чём заключается опасность: узнав код, мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». В нём они могут узнать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, подать заявки на оформление кредитов, доверенностей на сделки с недвижимостью и другие документы.

В некоторых случаях после передачи кода жертве приходит фейковое письмо о блокировке аккаунта, а затем звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он убеждает, что мошенники уже получили доступ к деньгам и оформляют кредит, и требует срочно перевести все средства на «безопасный счёт».

Как защититься: при звонке из приёмной комиссии не торопитесь диктовать код из СМС. Уточните фамилию, имя и отчество собеседника и перезвоните ему по официальному номеру образовательной организации. Если вы уже передали код незнакомцу, немедленно восстановите доступ к Госуслугам через официальный портал.

«Резервные места» и «внутренние квоты» при поступлении в вуз

В МВД сообщают о другой схеме обмана. Мошенники убеждают поступающих и их родителей, что существует способ зачисления в вуз в обход общего конкурса. Для этого они предлагают предоставить «резервное место» для «особых случаев», оформить «внутреннюю квоту» по знакомству или купить «целевое направление».

В чём заключается опасность: абитуриент или его родители переводят крупную сумму, которая безвозвратно переходит в распоряжение мошенников. Под предлогом подтверждения поступления средств их могут попросить назвать код из СМС. Он открывает злоумышленникам доступ к порталу «Госуслуги».

Как сообщает телеграм-канал «Россия 1», аферисты обещают зачисление в престижный университет за оплату в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Целевое направление якобы от крупной компании мошенники предлагают оформить за 30–80 тысяч рублей.

Как защититься: помните, никаких «скрытых» или «резервных» мест в вузах не существует. Все бюджетные и платные места, квоты и льготы строго регламентированы и публикуются на официальном сайте учебного заведения.

Поддельные «официальные» сайты учебных заведений

Ещё одна распространённая уловка — подделка сайтов вузов и колледжей, предупреждают в МВД. Вы находите сайт, визуально похожий на официальный портал учебного заведения. На нём размещена информация о возможности «приоритетного зачисления» или «пробного тестирования», но за плату.

В чём заключается опасность: абитуриент или его родители переводят деньги за фиктивные услуги. После получения платежа злоумышленники исчезают.

О распространении подобной схемы предупреждали выпускников Владимирской области. Им сообщили, что в разгар экзаменационной кампании злоумышленники активно создают поддельные сайты вузов, где предлагают зарегистрироваться для зачисления на специальные квоты якобы в обход общего конкурса.

Как защититься: внимательно изучите адресную строку. Поддельный сайт часто отличается от настоящего всего на один символ или букву.

На что обратить внимание при поступлении в вуз

Документы в вузы подаются через Госуслуги, лично в приёмную комиссию или по почте.

Конкурсные списки открытые, их можно проверить самостоятельно на официальном сайте вуза.

Приёмная комиссия не звонит с просьбой назвать пароль, не рассылает ссылки в мессенджерах и не предлагает «особые условия» в личной переписке.

Общие правила безопасности

В МВД России напоминают о правилах цифровой безопасности, которые помогут абитуриенту не стать жертвой мошенников:

Не переводите деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.

Не переходите по ссылкам, полученным с неизвестных номеров.

Никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС.

Всегда проверяйте адресную строку сайта перед вводом данных.

При поступлении предложений об оплате услуг, связанных с экзаменами, или при возникновении любых сомнений обязательно проконсультируйтесь с родителями.

Узнайте о других схемах обмана со звонками из образовательных учреждений и способах защиты на портале по кибербезопасности «Кибрарий».

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